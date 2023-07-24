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Міносвіти Грузії називає дезінформацією повідомлення про плани відкрити спільний університет з РФ

грузія,університет

Інформація про те, що Грузія нібито збирається відкрити з Росією спільний університет, є фейком, поширюваним з метою дискредитації грузинської системи освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву, опубліковану на офіційній сторінці Міносвіти Грузії у фейсбуці. 

"З усією відповідальністю заявляємо, що в системі освіти Грузії не ведеться процедура, пов'язана з відкриттям такого навчального закладу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "для набуття відповідного статусу навчальний заклад має пройти авторизацію, метою якої є забезпечення відповідності стандартам, необхідним для здійснення відповідних заходів щодо видачі документа про освіту, визнаного державою".

"Авторизація обов'язкова як для державних, так і для приватних організацій", – зазначено в заяві.

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Нагадаємо, раніше "Эхо Кавказа" повідомляло, що в Тбілісі буде створено російсько-грузинський університет за кошти РФ. 

Грузія (1844) росія (65122) Університет (181) фейк (744)


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Ага, віримо. Потім скажуть, що той центр не освітній, а "знанняобмінний", тому що там не вчать, а "обмінюються знаннями".
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24.07.2023 16:36 Відповісти
На жаль необхідність пройти сертифікацію навчально закладу не означає відсутність відповідних планів, тож давайте подивимось чи буде це втілюватись у життя а не сподіватись що подібне не можливе враховуючи прорашистськи настрої ********* керівництва Грузії!!!
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24.07.2023 16:39 Відповісти
Чого ви даєте задню -- літаки ж запустили Тбілісі -- москва
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24.07.2023 16:40 Відповісти
Здається, Грузія, як і ********** - вже де факто - саюзнає гасударство паРаші. Совок№2 потихеньку збирається.
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24.07.2023 16:42 Відповісти
Фейк чи правда?
Прислухавсь до себе -
Погуй.
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24.07.2023 17:34 Відповісти
при пристойном бабле на кармане - авторизация - вааааще не вапрос
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24.07.2023 18:11 Відповісти
Гризуни обісралися перед усім Світом. Понти скінчилися.
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24.07.2023 19:14 Відповісти
 
 