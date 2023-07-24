Міносвіти Грузії називає дезінформацією повідомлення про плани відкрити спільний університет з РФ

Інформація про те, що Грузія нібито збирається відкрити з Росією спільний університет, є фейком, поширюваним з метою дискредитації грузинської системи освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву, опубліковану на офіційній сторінці Міносвіти Грузії у фейсбуці.

"З усією відповідальністю заявляємо, що в системі освіти Грузії не ведеться процедура, пов'язана з відкриттям такого навчального закладу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "для набуття відповідного статусу навчальний заклад має пройти авторизацію, метою якої є забезпечення відповідності стандартам, необхідним для здійснення відповідних заходів щодо видачі документа про освіту, визнаного державою".

"Авторизація обов'язкова як для державних, так і для приватних організацій", – зазначено в заяві.

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Нагадаємо, раніше "Эхо Кавказа" повідомляло, що в Тбілісі буде створено російсько-грузинський університет за кошти РФ.