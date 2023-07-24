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Новини Війна
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ОБСЄ засуджує дії Росії проти України та готова надати платформу для змістовного діалогу

обсе

ОБСЄ рішуче засуджує дії РФ в Україні та закликає Росією повернутися до дотримання своїх міжнародних зобов’язань і повністю вивести свої війська з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ОБСЄ у відповідь на письмовий запит Укрінформу.

"Реакція ОБСЄ залишається непохитною, найрішучіше засуджуючи дії Росії проти України. Росію закликали відновити дотримання своїх міжнародних зобов’язань та припинити війну, у тому числі шляхом повного виведення своїх військ з України", - заявили у пресслужбі.

ОБСЄ готова "надати платформу для змістовного і справжнього діалогу з метою деескалації напруженості, пропонуючи свій унікальний досвід, механізми і формати". Водночас держави-учасниці мають "продемонструвати політичну волю до використання наявних у них інструментів", наголосили у пресслужбі організації.

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Також зазначається, що ОБСЄ зосереджена на підтримці українських інституцій, громадянського суспільства та населення у вирішенні різноманітних викликів, з якими стикається країна, у тому числі через свою програму підтримки України.

Автор: 

ОБСЄ (3504) росія (65122)


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Топ коментарі
+11
"платформ" для змістовного діалогу є і їх багато... приєднуйтесь. можна біля бахмута, можна біля авдіївки, можна на бердянському напрямку... все інше, беззмістовна й пуста хрюканина.
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24.07.2023 16:41
+10
Це не ота організація, яка в 2014 впритул не бачила обстрілів кацапами українських сіл і міст?
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24.07.2023 16:47
+9
куди б ту платформу всунути...
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24.07.2023 16:41
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Дайте зброю та камери нічного огляду, а на якій платформі їх застосувати у ЗСУ краще знають!
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24.07.2023 16:40 Відповісти
ОБСЄ давно вже повністю ОБСЄ
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24.07.2023 16:40 Відповісти
куди б ту платформу всунути...
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24.07.2023 16:41 Відповісти
Краще послати... по відомому скрєпному адресу 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩🐐🐷
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24.07.2023 17:01 Відповісти
"платформ" для змістовного діалогу є і їх багато... приєднуйтесь. можна біля бахмута, можна біля авдіївки, можна на бердянському напрямку... все інше, беззмістовна й пуста хрюканина.
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24.07.2023 16:41 Відповісти
Стільки озабочених .
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24.07.2023 16:42 Відповісти
а чому ніхто не закликав Бревіка повернутись до нормального життя ? взяли посадили людину ...
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24.07.2023 16:44 Відповісти
Ідіоти.
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24.07.2023 16:47 Відповісти
Це не ота організація, яка в 2014 впритул не бачила обстрілів кацапами українських сіл і міст?
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24.07.2023 16:47 Відповісти
Це та організація що ввела вилучену делегацію Рашки взад до себе, коли прийшла в Україні Зелена влада, й делегацію в ОБСЄ очилили сексоконсультантки замісто Гончаренка та Берези
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24.07.2023 16:50 Відповісти
Це та, представники якої, звісно москалі, на Донбасі шпигували і наводили арту рашистів на наші позиції.
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24.07.2023 21:08 Відповісти
Діалог з окупантом повинен тривати не довше автоматної черги.
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24.07.2023 16:50 Відповісти
І щоб окупант не встиг кинути зброю. Все повинно бути законно.
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24.07.2023 17:22 Відповісти
Дайте зброю, будемо нищити колорадів, а все інше це пук в нікуди🤦
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24.07.2023 16:56 Відповісти
бла бла бла кішенькової організації що залежить від внесків паРаши.... тому диктатори плюють на таких!!!!
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24.07.2023 17:01 Відповісти
Якщо та платформа містить декілька сотень далекобійних ракет, тисячі безпілотників- то це добре. Чи вони чергове бла-бла-бла з руснявими терористами пропонують?
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24.07.2023 17:02 Відповісти
Йдуть на прутень виродки
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24.07.2023 17:04 Відповісти
Нагадал мені від Антиколорадоса - Вова Прутін
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24.07.2023 17:12 Відповісти
Сліпошаре обсє 8 років не помічало взагалі ніяких злочинів рашки в ордло, ручкалось з їхніми "лідерами", а теперь бачте "готує платформу для змістовного діалогу". (не)шановне обсє, йдіть нах, прямо кажу
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24.07.2023 17:06 Відповісти
Йдіть в сраку зі своїми діалогами. Покидьки.
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24.07.2023 17:08 Відповісти
ОБСЄ - ПНХ!
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24.07.2023 18:30 Відповісти
прийшов злодій в хату все краде і трощить

а обсє йому і каже ідем на платформу поговорити,

про що???
садити злодія треба
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24.07.2023 20:00 Відповісти
Нам би зброю замість "платформи"...
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24.07.2023 21:09 Відповісти
 
 