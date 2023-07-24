ОБСЄ засуджує дії Росії проти України та готова надати платформу для змістовного діалогу
ОБСЄ рішуче засуджує дії РФ в Україні та закликає Росією повернутися до дотримання своїх міжнародних зобов’язань і повністю вивести свої війська з України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ОБСЄ у відповідь на письмовий запит Укрінформу.
"Реакція ОБСЄ залишається непохитною, найрішучіше засуджуючи дії Росії проти України. Росію закликали відновити дотримання своїх міжнародних зобов’язань та припинити війну, у тому числі шляхом повного виведення своїх військ з України", - заявили у пресслужбі.
ОБСЄ готова "надати платформу для змістовного і справжнього діалогу з метою деескалації напруженості, пропонуючи свій унікальний досвід, механізми і формати". Водночас держави-учасниці мають "продемонструвати політичну волю до використання наявних у них інструментів", наголосили у пресслужбі організації.
Також зазначається, що ОБСЄ зосереджена на підтримці українських інституцій, громадянського суспільства та населення у вирішенні різноманітних викликів, з якими стикається країна, у тому числі через свою програму підтримки України.
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а обсє йому і каже ідем на платформу поговорити,
про що???
садити злодія треба