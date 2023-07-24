Невідомі у Москві перерізали та вкрали понад кілометр кабелю Міноборони РФ, - росЗМІ
Невідомі у Москві перерізали та вкрали понад кілометр кабелю Міноборони РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Baza.
Зазначається, що відсутність кабелю помітив співробітник Міноборони РФ разом із представником "Воентелекома". Через збій вони вирішили перевірити об'єкт електрозв'язку в адміністративному окрузі на сході Москви.
"Виявилося, що на місці не вистачало понад кілометра дорогого обладнання - кабелю, ціна за метр може сягати 5 тисяч рублів. Таким чином матеріальні збитки можуть бути оцінені більш ніж у 5 мільйонів рублів. Поліція поки що проводить перевірку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар24.07.2023 16:46
+16 Роман Кокоровець #551105
показати весь коментар24.07.2023 16:46
+15 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.07.2023 16:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а може на расії мідь **********?!
так от - це справа не п'яти хвилин чи навіть днів... звичайно, красти - воно швидше, але "оперативність" Міноборони РФ не може не радувати звичайного, рядового Донецько-Сумсько-Київського Бандерівця
тримайтеся там, Наші, або звичайні-випадкові попутники нашіх