Невідомі у Москві перерізали та вкрали понад кілометр кабелю Міноборони РФ, - росЗМІ

Невідомі у Москві перерізали та вкрали понад кілометр кабелю Міноборони РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Baza.

Зазначається, що відсутність кабелю помітив співробітник Міноборони РФ разом із представником "Воентелекома". Через збій вони вирішили перевірити об'єкт електрозв'язку в адміністративному окрузі на сході Москви.

"Виявилося, що на місці не вистачало понад кілометра дорогого обладнання - кабелю, ціна за метр може сягати 5 тисяч рублів. Таким чином матеріальні збитки можуть бути оцінені більш ніж у 5 мільйонів рублів. Поліція поки що проводить перевірку", - йдеться в повідомленні.

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