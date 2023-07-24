УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5939 відвідувачів онлайн
Новини
6 902 51

Невідомі у Москві перерізали та вкрали понад кілометр кабелю Міноборони РФ, - росЗМІ

рф,міноборони,росії,російське

Невідомі у Москві перерізали та вкрали понад кілометр кабелю Міноборони РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Baza.

Зазначається, що відсутність кабелю помітив співробітник Міноборони РФ разом із представником "Воентелекома". Через збій вони вирішили перевірити об'єкт електрозв'язку в адміністративному окрузі на сході Москви.

"Виявилося, що на місці не вистачало понад кілометра дорогого обладнання - кабелю, ціна за метр може сягати 5 тисяч рублів. Таким чином матеріальні збитки можуть бути оцінені більш ніж у 5 мільйонів рублів. Поліція поки що проводить перевірку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група російських пропагандистів потрапила під обстріл у Запорізькій області. Воєнкор РИА-Новости Журавльов ліквідований, троє поранених

Автор: 

росія (65122) крадіжка (657) Міноборони рф (703) кабель (51)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19

показати весь коментар
24.07.2023 16:46
+16
Рафшану з Джамшутом гроші за роботу не заплати ! зачем ругаєш начальника ?
показати весь коментар
24.07.2023 16:46
+15
Невідомим добрим людям-респект...
показати весь коментар
24.07.2023 16:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єто Буданов!🤣
показати весь коментар
24.07.2023 16:44 Відповісти
На мацкве мед'ю барижить?
показати весь коментар
24.07.2023 17:37 Відповісти
Буданга вже може телепортуватись?
показати весь коментар
24.07.2023 17:38 Відповісти
Ніт, єто Арестович. Набрался сил у моря, на пляже в Израиле и вишел на задание...
показати весь коментар
24.07.2023 18:12 Відповісти
Наші в горааадє 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
24.07.2023 19:51 Відповісти
Невідомим добрим людям-респект...
показати весь коментар
24.07.2023 16:46 Відповісти

показати весь коментар
24.07.2023 16:46 Відповісти
Рафшану з Джамшутом гроші за роботу не заплати ! зачем ругаєш начальника ?
показати весь коментар
24.07.2023 16:46 Відповісти
Спитайте Януковича та Пшонку. Ці пацани знають шо тирити.
показати весь коментар
24.07.2023 16:46 Відповісти
А кабель вже з хутра виготовляють?Двічі несудимий дока в цих питаннях.
показати весь коментар
24.07.2023 17:41 Відповісти
Любителі оптоволокнистого дорвалися до дармовщинки
а може на расії мідь **********?!
показати весь коментар
24.07.2023 16:48 Відповісти
Мідь в прийомці уже
показати весь коментар
24.07.2023 16:51 Відповісти
Это Медведев на опохмел прибарахлился
показати весь коментар
24.07.2023 16:55 Відповісти
Патерь НЕТ! 😁
показати весь коментар
24.07.2023 16:56 Відповісти
Бобры из американских биолабораторий уже и до масквы добрались
показати весь коментар
24.07.2023 17:01 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2023 17:03 Відповісти
вагнерівці, так з\п отримали....
показати весь коментар
24.07.2023 17:04 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2023 17:05 Відповісти
Это до какой нищеты надо было довести прапорщиков?
показати весь коментар
24.07.2023 17:09 Відповісти
Пока все смотрели в небо за бпла, Равшан воспользовался моментом.
показати весь коментар
24.07.2023 17:12 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2023 18:52 Відповісти
То напевно цигани.
показати весь коментар
24.07.2023 17:14 Відповісти
можна перевірити українсьські пункти прийому металобрухту..., десь точно є...
показати весь коментар
24.07.2023 17:20 Відповісти
"Вся надєжда на сп...ний кабєль" Панасєнкав . Ізбранниє сачінєнія.
показати весь коментар
24.07.2023 17:26 Відповісти
А когда этот герб поменяют на Тризуб ?
показати весь коментар
24.07.2023 17:29 Відповісти
Слава російським бомжам!
показати весь коментар
24.07.2023 17:34 Відповісти
Мо, які срусьКІ, на металоприймальни пункт, щоб бояри придбати ???
показати весь коментар
24.07.2023 17:42 Відповісти
Это всё, что надо знать о свинособачьем мыре, родившихся в Украине лишнехромосомам! Если там, так живут багато, на кой лях им медные провода???
показати весь коментар
24.07.2023 17:42 Відповісти
Цена лома меди за 1 кг в пунктах приема Медь до 610 руб.
показати весь коментар
24.07.2023 17:44 Відповісти
у нас шас после сражения за город порванные медные провода и кабеля лежат и их никто не трогает
показати весь коментар
24.07.2023 17:47 Відповісти
Людьи(свинособаки) гібнуть за мітал...
показати весь коментар
24.07.2023 17:50 Відповісти
Як би ще й якомусь службісту МО паралельно перерізали горлянку то був би взагалі майже джек пот)
показати весь коментар
24.07.2023 17:56 Відповісти
Шойгу, где кабель?
показати весь коментар
24.07.2023 17:57 Відповісти
у Пригожина
показати весь коментар
24.07.2023 17:59 Відповісти
бомжі здали в металолом
показати весь коментар
24.07.2023 18:02 Відповісти
за совєцької ще армії прокладав на Кавказі якось САМЕ сигнальні кабелі кілометрами...
так от - це справа не п'яти хвилин чи навіть днів... звичайно, красти - воно швидше, але "оперативність" Міноборони РФ не може не радувати звичайного, рядового Донецько-Сумсько-Київського Бандерівця
тримайтеся там, Наші, або звичайні-випадкові попутники нашіх
показати весь коментар
24.07.2023 18:10 Відповісти
..Украли секретный кабель вместе с находящейся в нём секретной информацией? )
показати весь коментар
24.07.2023 18:15 Відповісти
Андерс, а ти в чем то прав. И красть не надо, просто подключиться
показати весь коментар
24.07.2023 18:19 Відповісти
Да не, нужно просто где-нибудь в гараже этот кабель раскрутить и вытряхнуть из него застрявшую там секретную информацию.. )
показати весь коментар
24.07.2023 18:33 Відповісти
Нужно кабель отжечь на костре чтобы убрать шифрование, остатки протокола защиты вытрусить и отнести в пункт криптоанализа. Там аналитики конвертируют твердую информацию в промежуточную жидкую форму. После приема внутрь вся секретная информация начинает транслироватся в форме речи
показати весь коментар
24.07.2023 18:44 Відповісти
Вот это уже дело говорите. ) Только теперь, наверное, нужно будет уже дешифровать речь, качество которой будет сильно зависеть от количества принятой жидкой формы.. )
показати весь коментар
24.07.2023 19:04 Відповісти
А сколько таких линий связи по Московской области!!! Єх, связаться би с єтими воришками...направил би их, куда надо...столько всего би обесточили и обессвязили!!! И никаких беспилотников не надо. Дешево, безопасно и практично.
показати весь коментар
24.07.2023 18:18 Відповісти
Прикольно.
показати весь коментар
24.07.2023 18:25 Відповісти
Чому не відомі?це зробили два дуже відомі корінні москвичі Джамшут і Рамшан).
показати весь коментар
24.07.2023 18:56 Відповісти
Цінна інформація В радіусі 1км(від МО засраші) розташований бункер *****
показати весь коментар
24.07.2023 18:59 Відповісти
Прапорщик Шматко не спить🤔🧐😁 Тупі кацапи забули просту істину,- "Фсьйо шта создано нааародам прінааадлєжіт праааапааарщікам" ,- ржунімагу, певне праааапарщік Шматко вирішив сам собі зробити дємбельський пааадарак, не з одним лише альбомом покидати стрункі армійські ряди 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩🐐🐐🐐🐐🐐🐷🐷🐷🐷
показати весь коментар
24.07.2023 19:58 Відповісти
 
 