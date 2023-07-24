Глава МЗС Литви Ландсбергіс про обстріли українських портів: НАТО варто подвоїти зусилля у допомозі Україні

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав НАТО подвоїти зусилля щодо допомоги Україні на тлі обстрілів портів.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після саміту НАТО у Вільнюсі Путін почувається "заохоченим до ескалації": вихід із "зернової угоди", атака Одеси, а тепер - і дунайський порт.

"Ми повинні зробити так, щоб нашу рішучість допомогти Україні перемогти і отримати членство в НАТО зрозуміли краще. Час подвоїти наші зусилля", - сказав очільник МЗС Литви.

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