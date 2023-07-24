Глава МЗС Литви Ландсбергіс про обстріли українських портів: НАТО варто подвоїти зусилля у допомозі Україні
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав НАТО подвоїти зусилля щодо допомоги Україні на тлі обстрілів портів.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, після саміту НАТО у Вільнюсі Путін почувається "заохоченим до ескалації": вихід із "зернової угоди", атака Одеси, а тепер - і дунайський порт.
"Ми повинні зробити так, щоб нашу рішучість допомогти Україні перемогти і отримати членство в НАТО зрозуміли краще. Час подвоїти наші зусилля", - сказав очільник МЗС Литви.
Топ коментарі
+6 stels400
показати весь коментар24.07.2023 17:18
+4 Ivanna Myroslavska
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+2 Redcar Ukraine
показати весь коментар24.07.2023 17:10
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Що, всі-всі-всі передумали? Швиденько-швиденько полюбили НАТО?
Світогляд і менталітет дорослих людей вже не зміниш. А тим більше, коли ті люди совки, виховані в родинах антихристиянських совків.
І НАТО собі думає:"А якщо ті совки раптом знову ********* Росію і оту всю нашу зброю направлять проти нас? Від генетичного совка можна чекати будь-що!"
Не віриться? Та запросто! Читайте історію України.
Тому НАТО (конкретні країни), яке памятає, що ми недавно були проти НАТО, вирішило давати нам ******* натівське озброєння й гроші й мудрують про f-16.
А от якби не генетичний совок, то вже завтра б прийняли в НАТО (сарказм).