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Глава МЗС Литви Ландсбергіс про обстріли українських портів: НАТО варто подвоїти зусилля у допомозі Україні

ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав НАТО подвоїти зусилля щодо допомоги Україні на тлі обстрілів портів.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після саміту НАТО у Вільнюсі Путін почувається "заохоченим до ескалації": вихід із "зернової угоди", атака Одеси, а тепер - і дунайський порт.

"Ми повинні зробити так, щоб нашу рішучість допомогти Україні перемогти і отримати членство в НАТО зрозуміли краще. Час подвоїти наші зусилля", - сказав очільник МЗС Литви.

Читайте: Науседа про вимоги Росії щодо продовження "зернової угоди": Послаблювати санкції проти диктаторів вкрай несправедливо"

Автор: 

Литва (2397) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+6
Як же це все словоблуддя дістало.Флот НАТО в чорне море і коридор все !Що ви телетесь ,задовбало це пустозвонство
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24.07.2023 17:18
+4
І що цьому заважає? Може досить зберігати обличчя пуйлу, а час добрячи по ньому з'їздити, щоб щелепа вилетіла?
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24.07.2023 17:13
+2
НАТО варто подвоїти занепокоєність щодо ситуації в Україні. Щоб нашу рішучість допомогти Україні отримати членство в НАТО зрозуміли краще.
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24.07.2023 17:10
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НАТО варто подвоїти занепокоєність щодо ситуації в Україні. Щоб нашу рішучість допомогти Україні отримати членство в НАТО зрозуміли краще.
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24.07.2023 17:10 Відповісти
І що цьому заважає? Може досить зберігати обличчя пуйлу, а час добрячи по ньому з'їздити, щоб щелепа вилетіла?
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24.07.2023 17:13 Відповісти
А що ви хочете від країни з населенням менше київського? Країни Балтії та Польща у відсотковому відношенні роблять більш за всіх, але вони не безрозмірні
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24.07.2023 17:23 Відповісти
Як же це все словоблуддя дістало.Флот НАТО в чорне море і коридор все !Що ви телетесь ,задовбало це пустозвонство
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24.07.2023 17:18 Відповісти
от не трeба на Ландсбергыса наїжджати,вiн уже й дiда перевеpшив у роботі
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24.07.2023 17:22 Відповісти
Ніхто нікого не перевершив доки триває війна і гинуть наші люди.Особлдиво коли багато пустослівства і пустої балаканини коли можна поставити кораблі в коридор і захистити інтереси багатьох країн вже зараз.
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24.07.2023 17:34 Відповісти
Hy xaй Україна ставить свої кораблі
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24.07.2023 18:08 Відповісти
Ну, хай Африка сама вирощуе збіжжя.
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24.07.2023 18:36 Відповісти
Нехай всі хто в нас купують зерно самі її вирощують.мінус 100 мільйонів з голоду так?Ну от то їхні проблеми.
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24.07.2023 19:56 Відповісти
ти ж сам казав,що Україна має ставити свої кораблі в коридор
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24.07.2023 20:33 Відповісти
2х0 = ?
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24.07.2023 17:28 Відповісти
во-во
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24.07.2023 18:37 Відповісти
=інтелекту
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24.07.2023 19:32 Відповісти
НАТО варто подвоїти зусилля у допомозі Україні: 0 x 2 = 0 подвоїли....
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24.07.2023 17:30 Відповісти
радiй, , що твій розум подвоївся
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24.07.2023 19:33 Відповісти
Захід прекрасно пам'ятає, що не так вже й давно, 80% "насєлєнія" України вважали НАТО головним ворогом, а головним другом була Росія.
Що, всі-всі-всі передумали? Швиденько-швиденько полюбили НАТО?
Світогляд і менталітет дорослих людей вже не зміниш. А тим більше, коли ті люди совки, виховані в родинах антихристиянських совків.

І НАТО собі думає:"А якщо ті совки раптом знову ********* Росію і оту всю нашу зброю направлять проти нас? Від генетичного совка можна чекати будь-що!"

Не віриться? Та запросто! Читайте історію України.
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24.07.2023 18:46 Відповісти
> А тим більше, коли ті люди совки, виховані в родинах антихристиянських совків


Тому НАТО (конкретні країни), яке памятає, що ми недавно були проти НАТО, вирішило давати нам ******* натівське озброєння й гроші й мудрують про f-16.

А от якби не генетичний совок, то вже завтра б прийняли в НАТО (сарказм).
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24.07.2023 19:06 Відповісти
Так.
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24.07.2023 19:09 Відповісти
ваше вроджене розумове бабаягство і пороховідсталість заї@али. Ви як собачки свого хазяїна, доктора свинарчука - кидаєтесь на всіх за сигналом ляльководів. порохогавкери, заглохніть, Ландсбергіс куди більший прихильник і друг України, ніж ваш спонсор. Він щиро, як і його батько, закликає допомогти Україні, а ви - тільки заради перемоги свого спонсора на виборах. На вашому сайті смердить прикацапленим г@вном, замаскованим під "патріотизм". Ви, довбні, навіть не знаєте історії Ландсбергісів, аби тільки повітря засмердіти. Можете блокувати, цензор.нет означає цензор.єсть
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24.07.2023 18:57 Відповісти
Ти правильно кажеш,тільки ти не назвав,хто твій спонсор і хто батько Габріеля Ландсбергіса
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24.07.2023 19:35 Відповісти
 
 