САП не коментує обставини спілкування заступника глави Антикорупційної прокуратури Синюка з фігурантом справи Князєва
У САП відмовились коментувати обставини спілкування заступника керівника антикорупційної прокуратури Андрія Синюка з адвокатом Олегом Горецьким, який є фігурантом справи колишнього голови ВСУ Всеволода Князєва.
Про це йдеться у відповіді САП на запит Цензор.НЕТ.
"Щодо питань стосовно змісту та характеру спілкування заступника керівника САП з підозрюваним у справі колишнього голови Верховного Суду, рекомендуємо звернутися за коментарем до заступника керівника САП особисто, оскільки наразі заступник керівника САП А. Синюк відсутній на робочому місці у зв’язку із перебуванням у відпустці", - сказано у відповіді.
Там також вказали, що наявні в кримінальному провадженні матеріали "наразі аналізуються щодо наявності ознак правопорушень в діях заступника керівника САП".
"Керівником САП направлена відповідна скарга щодо дій заступника керівника САП до КДКП для розгляду та прийняття рішення щодо притягнення до відповідальності", - йдеться у відповіді.
У САП також зауважили, що у травні поточного року прокурором САП ініційовано розслідування кримінального провадження за фактом розголошення даних, що становлять таємницю досудового розслідування, у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду та його спільника, викритих на одержанні неправомірної вигоди.
"18 травня 2023 року відповідні відомості зареєстровані у ЄРДР. Правова кваліфікація – ч. 3 ст. 387 КК України. Досудове розслідування доручено Управлінню внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України", - сказано у відповіді.
Раніше журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко оприлюднила матеріали, що свідчать про зустрічі Синюка з фігурантом справи Князєва адвокатом Олегом Горецьким, який просив у заступника керівника САП подивитись справу по ОПЗ.
Також Горецький обговорював з іншим фігурантом кримінальних проваджень Олександром Глімбовським, що з Синюка був би гарний керівник САП.
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Може вони родичі корупціонери
Народ окремо, а владці окремо!
На куя цей цирк для зебанутих!
від державної антикорупційної установи не припустимі
Ви п*дари працюєте за державний кошт з наших податків!!! ✊