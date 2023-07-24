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Новини
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САП не коментує обставини спілкування заступника глави Антикорупційної прокуратури Синюка з фігурантом справи Князєва

клименко,синюк

У САП відмовились коментувати обставини спілкування заступника керівника антикорупційної прокуратури Андрія Синюка з адвокатом Олегом Горецьким, який є фігурантом справи колишнього голови ВСУ Всеволода Князєва.

Про це йдеться у відповіді САП на запит Цензор.НЕТ.

"Щодо питань стосовно змісту та характеру спілкування заступника керівника САП з підозрюваним у справі колишнього голови Верховного Суду, рекомендуємо звернутися за коментарем до заступника керівника САП особисто, оскільки наразі заступник керівника САП А. Синюк відсутній на робочому місці у зв’язку із перебуванням у відпустці", - сказано у відповіді.

Там також вказали, що наявні в кримінальному провадженні матеріали "наразі аналізуються щодо наявності ознак правопорушень в діях заступника керівника САП".

"Керівником САП направлена відповідна скарга щодо дій заступника керівника САП до КДКП для розгляду та прийняття рішення щодо притягнення до відповідальності", - йдеться у відповіді.

Також читайте: Журналістка Ніколаєнко про скорочення прокурора Омельченка: Якщо до нього були претензії, чому йому передали справи Князєва і Лозинського?

У САП також зауважили, що у травні поточного року прокурором САП ініційовано розслідування кримінального провадження за фактом розголошення даних, що становлять таємницю досудового розслідування, у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду та його спільника, викритих на одержанні неправомірної вигоди.

"18 травня 2023 року відповідні відомості зареєстровані у ЄРДР. Правова кваліфікація – ч. 3 ст. 387 КК України. Досудове розслідування доручено Управлінню внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України", - сказано у відповіді.

Раніше журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко оприлюднила матеріали, що свідчать про зустрічі Синюка з фігурантом справи Князєва адвокатом Олегом Горецьким, який просив у заступника керівника САП подивитись справу по ОПЗ.

Також Горецький обговорював з іншим фігурантом кримінальних проваджень Олександром Глімбовським, що з Синюка був би гарний керівник САП.

Читайте: ЦПК подав заяву про злочин та скарги на заступника керівника САП Синюка і прокурора Омельченка через маніпуляції в справі Князєва

Автор: 

САП (2217) Ніколаєнко Тетяна (382) Синюк Андрій (9)


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Топ коментарі
+10
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24.07.2023 17:36
+5
Вони не родичі а "партнери"-корупціонери! Мафія!
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24.07.2023 17:35
+5
Нічого не треба коментувати!
Народ окремо, а владці окремо!
На куя цей цирк для зебанутих!
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24.07.2023 17:35
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А чого не коментувати?
Може вони родичі корупціонери
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24.07.2023 17:27 Відповісти
Вони не родичі а "партнери"-корупціонери! Мафія!
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24.07.2023 17:35 Відповісти
Близнюки..., одноклітинні... .Та їм москальське "одноклєточниє" більше підходить
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24.07.2023 19:30 Відповісти
Нічого не треба коментувати!
Народ окремо, а владці окремо!
На куя цей цирк для зебанутих!
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24.07.2023 17:35 Відповісти
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24.07.2023 17:36 Відповісти
Так епічно всралися, що аж мову відібрало.
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24.07.2023 17:38 Відповісти
а відпустка вас не збуджує? його від чого відпущено й куди? невже на пляж?
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24.07.2023 17:42 Відповісти
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24.07.2023 17:42 Відповісти
Наскільки все прогнило
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24.07.2023 17:50 Відповісти
Ну встретились пацаны, перетерли - что, кому и сколько... Делов-то, в ОПе на Банковой так тёрки трут 24/7 😂
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24.07.2023 18:29 Відповісти
Дешеві відмазки у стілі "я у мами дурочка"
від державної антикорупційної установи не припустимі
Ви п*дари працюєте за державний кошт з наших податків!!! ✊
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24.07.2023 18:43 Відповісти
разговор о большом бабле
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24.07.2023 18:49 Відповісти
 
 