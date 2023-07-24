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ГУР про обстріли портів рашистами: Путін хоче самостійно продавати крадене в Україні зерно

порт,одещина

Обстріли портової інфраструктури російськими окупантами мають на меті ускладнити відновленні роботи "зернового коридору".

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

За його словами, російські ракетні атаки на українські порти є "відвертим терором", який здійснюється під надуманим приводом військових цілей, які не існують.

Так, зазначив Юсов, практично щоденні обстріли морських портів Одеси та Одеської області мають на меті "пряме нищення української портової інфраструктури, українських запасів продовольства для того, щоб у майбутньому ускладнити відновлення роботи "зернового коридору".

"Таким чином, путін публічно заявляє, що ставиться задача напряму працювати державі-агресору з країнами Африки, Азії стосовно постачань зерна, у тому числі краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій", - пояснив представник ГУР МО.

Також, додав він, РФ намагається посіяти паніку серед цивільних українців.

"Дуже важливо, щоби світ давав правильну оцінку цьому і Україна над цим працює, як і працює над тим, щоби протидіяти подібним атакам", - підсумував він.

Також читайте: Атака на Польщу буде "самовбивством" для ПВК "Вагнер", - ГУР МО

Автор: 

зерно (3119) розвідка (3858) росія (65122)


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Топ коментарі
+2
Для зменшення врожаю зерна в Україні кацапи зробили все. Що зробили ми щоб зменшити врожаї на Кубані і в Кранодарському краї?
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24.07.2023 17:52
+2
С августа 2022-го Украина экспортировала «зерновым коридором» 11 млн т агропродукции на $3,5 млрд. Forbes узнал, кто больше заработал. Среди них Андрей Веревский, Олег Бахматюк, Андрей Вадатурский и зарубежные трейдеры.

https://forbes.ua/ru/money/ukraina-eksportuvala-cherez-zernoviy-koridor-na-35-mlrd-khto-naybilshe-zarobiv-23112022-9959#:~:text=%D0%A1%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202022%2D%D0%B3%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B.
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24.07.2023 18:33
+1
Пан Юсов, мене прочитали? Тоді це плагіат.
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24.07.2023 17:52
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Пан Юсов, мене прочитали? Тоді це плагіат.
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24.07.2023 17:52 Відповісти
Для зменшення врожаю зерна в Україні кацапи зробили все. Що зробили ми щоб зменшити врожаї на Кубані і в Кранодарському краї?
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24.07.2023 17:52 Відповісти
а що можна було зробити?
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24.07.2023 18:06 Відповісти
при чому тут гебня до врожаю зернових на Кубані?
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24.07.2023 19:15 Відповісти
Перепрошую. Мало бути нижче.
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24.07.2023 19:20 Відповісти
Такі поради я безкоштовно "масам" не даю. За пєті цим ще цікавились, а зараз ні. Здогадайтесь "чому?"...
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24.07.2023 19:10 Відповісти
Так россией руководят советские кагебешники, а єти научини думать и работать системно и комплексно и загадивая и прогнозируя далеко наперед. Єто не арестанти та комики, как у нас, живущие одним днем - хапнуть побольше, здесь, сейчас и лично себе
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24.07.2023 18:09 Відповісти
"Совєцкіє кегебєшнікі" вже майже повиздихали, але встигли провести прихватизацію всієї країни, що і було метою "пєрєстройкі". Рішення про це було прийнято вищим партійним керівництвом СРСР та "злодіями в законі" ще в 1979 році... Сьогоднішні придурки в феесбе та гру (дітки та внучки кегебєшніків) це вже окремий паразитичний клас суспільства. Переважна більшість з них це тупі, недорозвинуті і паталогічно жадібні ублюдки мета яких "поднятся повише, хапнуть поболє" і звалити за кордон. Подивіться як вони шляхом терору і тотального грабунку "завойовують симпатії" місцевих на окупованих територіях...
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24.07.2023 19:19 Відповісти
Спорить не буду, я лишь хотел сказать -враг воюет сисемно и комплексно, по всем фронтам, военном, идеологическом, єкономическом и т.д.
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24.07.2023 20:03 Відповісти
"На всіх фронтах" це звичайна практика війни. У кацапів все по підручникам з 80-х років минулого століття. Забули тільки що "лендліз" тепер не у них, а у нас і вони "окупанти", а не "асвабадітєлі". І результат очевидний - "піздєц" невблаганно наближається.
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24.07.2023 20:24 Відповісти
Ніт.
Он сказал що только власть поменяет.
Но стал пиз...ить стиральные машины и зерно.
Совпадение? Не думаю.
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24.07.2023 17:54 Відповісти
У кацапов портов нету?
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24.07.2023 17:55 Відповісти
Безубые ихнии єкономическии обьекты надо тоже бить в полный рост а Вы сопли жуете или руководство ослика водит
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24.07.2023 17:56 Відповісти
Нізя. Ми не агресори і ми за мірь.
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24.07.2023 18:02 Відповісти
Ні не так. В нас просто нема ким і чим. Ми на короткому повідку в дядька байдена. Наш народ, ще не знає, що задумала зелена срань і не повірить, поки не буде пізно.
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24.07.2023 18:44 Відповісти
Зелені ахренелі, що їх пу викинув із схеми заробітку. Можете покукарекать, або відправити війська на приструнення непокірного пу, як пу зробив з вами
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24.07.2023 18:03 Відповісти
Ви під***си замість зміцнення оборони країна та своєї дупи крали та брехали, а пу вас ідіотів просто ******, но ви крадете, бо і досі не зрозуміли, що вам пісец при любих розкладах
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24.07.2023 18:08 Відповісти
С августа 2022-го Украина экспортировала «зерновым коридором» 11 млн т агропродукции на $3,5 млрд. Forbes узнал, кто больше заработал. Среди них Андрей Веревский, Олег Бахматюк, Андрей Вадатурский и зарубежные трейдеры.

https://forbes.ua/ru/money/ukraina-eksportuvala-cherez-zernoviy-koridor-na-35-mlrd-khto-naybilshe-zarobiv-23112022-9959#:~:text=%D0%A1%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202022%2D%D0%B3%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B.
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24.07.2023 18:33 Відповісти
Путін хоче самостійно продавати крадене в Україні зерно Джерело:
А до цього продавав крадене зерно в компанії з українськими агробаронами?
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24.07.2023 19:09 Відповісти
⁉️ ДЕ ГРОШІ ВІД ЗЕРНОВОЇ УГОДИ?

🔍 Цієї ночі РФ атакувала порт м.Одеси підводячи риску під т.зв. «зерновою угодою». Українська влада шукає нові шляхи транспортування збіжжя і виказує свою зацікавленість. А нас цікавить де гроші від «зернової угоди», на що вони витрачені? Може хтось відзвітує?

➡️ За час дії т.зв. «зернового коридору» Україна експортувала багато мільйонів тон пшениці і кукурудзи на понад мільярд доларів, тоді як за доступними нам офіційними даними до бюджету повернулась ледь десята частина від прибутку. Де решта?

❗️Підозрюємо масштабний «схематоз». Жодних угод по зерновому коридору Україна, як ми знаємо, не підписувала - підписанти: ООН, Туреччина і РФ, Україна - учасник. Українським аграріям запропонували схему - коридор і вони змушені були продавати за низькою внутрішньою ціною, бо не було інших варіантів вийти на ринок і вивезти збіжжя для продажу.

➡️ Контрактів не було, жоден в Україні не реєструвався - українська митниця випускала зерно за «рамочним контрактом» зерновий коридор! Далі скуплене трейдерами зерно надходило до Туреччини. Контракти укладалися у Стамбулі, тепер ніхто не дізнається хто там був кінцевий бенефіціар. Збіжжя продавалося оптом вже за зовсім іншою ціною (всі бачили ціну на американській та інших світових біржах - Ред.).

➡️ В Україні залишились гроші, які отримали аграрії - з них держава візьме податки. Вивозили збіжжя і кукурудзу за індикативними цінами, за зовнішніми торговельними контрактами належного контролю не було. Таким чином, в Україну гроші майже не повертались і осіли на закордонних рахунках учасників зовнішньої оборудки. Якщо серед них є бенефіціари з українською реєстрацією - до бюджету щось впаде. Але ж на те вона і оборудка, щоб уникнути оподаткування!

❗️«Зерновий коридор» справді виглядає вигідним проектом, але не для держави, а для безпосередніх учасників-бенефіціарів. Ми хотіли б помилитися, але занадто добре знаємо українські реалії…

тг канал Ревизор
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24.07.2023 19:19 Відповісти
 
 