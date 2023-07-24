ГУР про обстріли портів рашистами: Путін хоче самостійно продавати крадене в Україні зерно

Обстріли портової інфраструктури російськими окупантами мають на меті ускладнити відновленні роботи "зернового коридору".

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

За його словами, російські ракетні атаки на українські порти є "відвертим терором", який здійснюється під надуманим приводом військових цілей, які не існують.

Так, зазначив Юсов, практично щоденні обстріли морських портів Одеси та Одеської області мають на меті "пряме нищення української портової інфраструктури, українських запасів продовольства для того, щоб у майбутньому ускладнити відновлення роботи "зернового коридору".

"Таким чином, путін публічно заявляє, що ставиться задача напряму працювати державі-агресору з країнами Африки, Азії стосовно постачань зерна, у тому числі краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій", - пояснив представник ГУР МО.

Також, додав він, РФ намагається посіяти паніку серед цивільних українців.

"Дуже важливо, щоби світ давав правильну оцінку цьому і Україна над цим працює, як і працює над тим, щоби протидіяти подібним атакам", - підсумував він.

Також читайте: Атака на Польщу буде "самовбивством" для ПВК "Вагнер", - ГУР МО