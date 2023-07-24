ГУР про обстріли портів рашистами: Путін хоче самостійно продавати крадене в Україні зерно
Обстріли портової інфраструктури російськими окупантами мають на меті ускладнити відновленні роботи "зернового коридору".
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.
За його словами, російські ракетні атаки на українські порти є "відвертим терором", який здійснюється під надуманим приводом військових цілей, які не існують.
Так, зазначив Юсов, практично щоденні обстріли морських портів Одеси та Одеської області мають на меті "пряме нищення української портової інфраструктури, українських запасів продовольства для того, щоб у майбутньому ускладнити відновлення роботи "зернового коридору".
"Таким чином, путін публічно заявляє, що ставиться задача напряму працювати державі-агресору з країнами Африки, Азії стосовно постачань зерна, у тому числі краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій", - пояснив представник ГУР МО.
Також, додав він, РФ намагається посіяти паніку серед цивільних українців.
"Дуже важливо, щоби світ давав правильну оцінку цьому і Україна над цим працює, як і працює над тим, щоби протидіяти подібним атакам", - підсумував він.
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Он сказал що только власть поменяет.
Но стал пиз...ить стиральные машины и зерно.
Совпадение? Не думаю.
https://forbes.ua/ru/money/ukraina-eksportuvala-cherez-zernoviy-koridor-na-35-mlrd-khto-naybilshe-zarobiv-23112022-9959#:~:text=%D0%A1%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202022%2D%D0%B3%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B.
А до цього продавав крадене зерно в компанії з українськими агробаронами?
🔍 Цієї ночі РФ атакувала порт м.Одеси підводячи риску під т.зв. «зерновою угодою». Українська влада шукає нові шляхи транспортування збіжжя і виказує свою зацікавленість. А нас цікавить де гроші від «зернової угоди», на що вони витрачені? Може хтось відзвітує?
➡️ За час дії т.зв. «зернового коридору» Україна експортувала багато мільйонів тон пшениці і кукурудзи на понад мільярд доларів, тоді як за доступними нам офіційними даними до бюджету повернулась ледь десята частина від прибутку. Де решта?
❗️Підозрюємо масштабний «схематоз». Жодних угод по зерновому коридору Україна, як ми знаємо, не підписувала - підписанти: ООН, Туреччина і РФ, Україна - учасник. Українським аграріям запропонували схему - коридор і вони змушені були продавати за низькою внутрішньою ціною, бо не було інших варіантів вийти на ринок і вивезти збіжжя для продажу.
➡️ Контрактів не було, жоден в Україні не реєструвався - українська митниця випускала зерно за «рамочним контрактом» зерновий коридор! Далі скуплене трейдерами зерно надходило до Туреччини. Контракти укладалися у Стамбулі, тепер ніхто не дізнається хто там був кінцевий бенефіціар. Збіжжя продавалося оптом вже за зовсім іншою ціною (всі бачили ціну на американській та інших світових біржах - Ред.).
➡️ В Україні залишились гроші, які отримали аграрії - з них держава візьме податки. Вивозили збіжжя і кукурудзу за індикативними цінами, за зовнішніми торговельними контрактами належного контролю не було. Таким чином, в Україну гроші майже не повертались і осіли на закордонних рахунках учасників зовнішньої оборудки. Якщо серед них є бенефіціари з українською реєстрацією - до бюджету щось впаде. Але ж на те вона і оборудка, щоб уникнути оподаткування!
❗️«Зерновий коридор» справді виглядає вигідним проектом, але не для держави, а для безпосередніх учасників-бенефіціарів. Ми хотіли б помилитися, але занадто добре знаємо українські реалії…
тг канал Ревизор