Окупанти змушують фермерів здавати зерно за ціною, в рази нижчою за ринкову, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують реалізовувати корупційну схему з реалізації зерна українських фермерів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Усі фермери захоплених регіонів мають здавати зерно пшениці ворогу за фіксованою ціною, яка в рази нижча за ринкову. Зокрема, зерно вищого ґатунку забирають по 9 тис. рублів (3,6 тис. грн) за тонну, а нижчого ґатунку - 6,3 тис. рублів (2,56 тис. грн). Зауважимо, в Україні середня ціна фуражного зерна (нижчий ґатунок) наразі становить 5 тис. грн за тонну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що вищезазначені ціни за тонну на окупованих територіях працюють лише, якщо фермер має російську реєстрацію бізнесу. Проте більшість фермерів або покинули регіон, або не зареєстрували свій бізнес відповідно до російського законодавства. Таким чином, останні вимушені реалізовувати своє зерно на "чорному ринку" за 4,5-5 тис. рублів за тонну спекулянтам, які потім здають його окупаційній адміністрації. Тобто працює схема, за якої посередник купує зерно за безцінь і продає окупантам за дорожче, а ті вже продають його далі.
"При цьому окупаційний єдиний зерновий оператор також продає зерно ненабагато дорожче, ніж купував, "потрібним фірмам" з орбіти колаборантів. А ті вже продають зерно далі за світовими цінами й різниця осідає в кишенях гауляйтерів.
Відтак, ворог фактично забирає зерно в українських фермерів за безцінь, й водночас використовує цю ситуацію аби змусити власників господарств перереєструвати свій бізнес", - додали в ЦНС.
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«Коли Чингісхан обложив Бухару, він не зміг взяти його з нальоту штурмом, тому написав мешканцям міста: «Той, хто на нашому боці - у безпеці». Жителі Бухари розділилися на дві групи. Одні відмовилися підкорятися Чингісхану, а другі погодилися. Чингісхан написав тим, хто погодився йому підкоритися: «Якщо ви допоможете боротися з тими, хто відмовився, ми довіримо вам ваше місто».
Вони наслідували його наказ, і між двома групами спалахнула війна. Зрештою, «прихильники Чингісхана» перемогли, але великим потрясінням для них стало те, що завойовники взяли до рук зброю та почали їх вбивати. І тут Чингісхан сказав слова: «Якби вони були вірні, то не зрадили б своїх братів заради нас, коли ми були для них чужими…»
Мораль: Той, хто зрадив один раз, зрадить і другий.
Арабський історик Ібн аль-Асір (1160-1234).
Я вірно вас зрозумів, лайно кацапське?