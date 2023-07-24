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Окупанти змушують фермерів здавати зерно за ціною, в рази нижчою за ринкову, - Центр нацспротиву

зерно

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують реалізовувати корупційну схему з реалізації зерна українських фермерів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Усі фермери захоплених регіонів мають здавати зерно пшениці ворогу за фіксованою ціною, яка в рази нижча за ринкову. Зокрема, зерно вищого ґатунку забирають по 9 тис. рублів (3,6 тис. грн) за тонну, а нижчого ґатунку - 6,3 тис. рублів (2,56 тис. грн). Зауважимо, в Україні середня ціна фуражного зерна (нижчий ґатунок) наразі становить 5 тис. грн за тонну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що вищезазначені ціни за тонну на окупованих територіях працюють лише, якщо фермер має російську реєстрацію бізнесу. Проте більшість фермерів або покинули регіон, або не зареєстрували свій бізнес відповідно до російського законодавства. Таким чином, останні вимушені реалізовувати своє зерно на "чорному ринку" за 4,5-5 тис. рублів за тонну спекулянтам, які потім здають його окупаційній адміністрації. Тобто працює схема, за якої посередник купує зерно за безцінь і продає окупантам за дорожче, а ті вже продають його далі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планує витіснити Україну зі світового ринку зерна та пропонує альтернативні шляхи постачання, - The Financial Times

"При цьому окупаційний єдиний зерновий оператор також продає зерно ненабагато дорожче, ніж купував, "потрібним фірмам" з орбіти колаборантів. А ті вже продають зерно далі за світовими цінами й різниця осідає в кишенях гауляйтерів.

Відтак, ворог фактично забирає зерно в українських фермерів за безцінь, й водночас використовує цю ситуацію аби змусити власників господарств перереєструвати свій бізнес", - додали в ЦНС.

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Автор: 

зерно (3119) Центр національного спротиву (814)


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Топ коментарі
+7
Зебрхло ще з пршлого року обіцяє провнамаштабну деокупацію до кордонів 1991. Люди повірили весною, що в осені будуть продавати ОПе в три дорога
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24.07.2023 18:13
+4
Де ви бачили благородних гопників?
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24.07.2023 18:10
+3
А на біса ті фермери навесні взагалі садили зернові на окупованих територіях??
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24.07.2023 18:09
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А на біса ті фермери навесні взагалі садили зернові на окупованих територіях??
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24.07.2023 18:09 Відповісти
Зебрхло ще з пршлого року обіцяє провнамаштабну деокупацію до кордонів 1991. Люди повірили весною, що в осені будуть продавати ОПе в три дорога
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24.07.2023 18:13 Відповісти
Та нє, якби повірили, то якраз би не сіяли, бо тоді б усе вигоріло під час бойових дій... Думаю, тут, швидше, ватні фермери просто.
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24.07.2023 18:23 Відповісти
Сіяли фермери колаборанти , які ще в минулому році , позабиравши землі і техніку у фермерів українських , планували отримати на цьому непоганий гешефт . Але схоже прорахувались , і тепер москалі їх самих пошили в дурні .
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24.07.2023 18:22 Відповісти
Це бумеранг "Какая разніца!"

«Коли Чингісхан обложив Бухару, він не зміг взяти його з нальоту штурмом, тому написав мешканцям міста: «Той, хто на нашому боці - у безпеці». Жителі Бухари розділилися на дві групи. Одні відмовилися підкорятися Чингісхану, а другі погодилися. Чингісхан написав тим, хто погодився йому підкоритися: «Якщо ви допоможете боротися з тими, хто відмовився, ми довіримо вам ваше місто».

Вони наслідували його наказ, і між двома групами спалахнула війна. Зрештою, «прихильники Чингісхана» перемогли, але великим потрясінням для них стало те, що завойовники взяли до рук зброю та почали їх вбивати. І тут Чингісхан сказав слова: «Якби вони були вірні, то не зрадили б своїх братів заради нас, коли ми були для них чужими…»

Мораль: Той, хто зрадив один раз, зрадить і другий.

Арабський історик Ібн аль-Асір (1160-1234).
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24.07.2023 18:33 Відповісти
У фермерів колаборантів, що перереєстрували господарства проблем немає. В
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24.07.2023 19:44 Відповісти
"Виживали"
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24.07.2023 18:27 Відповісти
може жити хочуть, дітей своїх кормити, хто зна.
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24.07.2023 18:41 Відповісти
Де ви бачили благородних гопників?
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24.07.2023 18:10 Відповісти
Який влучнийзаголовок👍👍 актуальний для всієї краіни!! Коли вже Україна звільниться від ОКУПАНТІВ у владі(кацапо-G2) нквдкгбфсбшних!!!!
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24.07.2023 18:13 Відповісти
У Кварталі-95 їх нема...
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24.07.2023 18:36 Відповісти
лох платит "дваждЫ"
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24.07.2023 18:18 Відповісти
тобто лох - той шо саджав хліб. а не лох - той хто цей хліб в нього відбирає.
Я вірно вас зрозумів, лайно кацапське?
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24.07.2023 18:43 Відповісти
..жив, так само (майже, але повезло більше аніж південним землякам), на Українській землі і виїхав з неї, з потенційно окупованої території з опціями: або тероборона або ЗСУ (якщо ще візьмуть, бо не достатньо молодий та здоровий(((), коли була небезпека захоплення МОЄЇ землі, забудов, обладнання... шо зміг - вивіз на своєму, буквально, "горбу" на безпечну територію (дяка ЗСУ та Богу до мене не дійшли кілька кілометрів)... і в окупації з великою ймовірністю для окупанта нічого б не робив, тупо би закрився "за станом здоров'я".... тут доведеться повірити на слово, бо це , реально - важка робота, а я, по-життю, ще й лінивий... та не дурний
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24.07.2023 19:12 Відповісти
Окупант , власне, і має себе так поводити, не варто дивуватись. Чи що викриває новина ? Щось очевидно викриває.
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24.07.2023 18:25 Відповісти
то не треба писати шось погане про окупантів чи шо?
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24.07.2023 18:44 Відповісти
Знищуйте збіжжя,воно не повинно дістатися ворога.
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24.07.2023 19:09 Відповісти
а на що вони очікували?
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24.07.2023 19:13 Відповісти
Цікаво, а хто кредитував отих "фермерів" на окупованих теріторіях. Насіння, паливо, добрива. Кожного року селян кредитують або банки, або фьючерсні договори.
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24.07.2023 19:15 Відповісти
 
 