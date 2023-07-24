Окупанти змушують фермерів здавати зерно за ціною, в рази нижчою за ринкову, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують реалізовувати корупційну схему з реалізації зерна українських фермерів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Усі фермери захоплених регіонів мають здавати зерно пшениці ворогу за фіксованою ціною, яка в рази нижча за ринкову. Зокрема, зерно вищого ґатунку забирають по 9 тис. рублів (3,6 тис. грн) за тонну, а нижчого ґатунку - 6,3 тис. рублів (2,56 тис. грн). Зауважимо, в Україні середня ціна фуражного зерна (нижчий ґатунок) наразі становить 5 тис. грн за тонну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що вищезазначені ціни за тонну на окупованих територіях працюють лише, якщо фермер має російську реєстрацію бізнесу. Проте більшість фермерів або покинули регіон, або не зареєстрували свій бізнес відповідно до російського законодавства. Таким чином, останні вимушені реалізовувати своє зерно на "чорному ринку" за 4,5-5 тис. рублів за тонну спекулянтам, які потім здають його окупаційній адміністрації. Тобто працює схема, за якої посередник купує зерно за безцінь і продає окупантам за дорожче, а ті вже продають його далі.

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"При цьому окупаційний єдиний зерновий оператор також продає зерно ненабагато дорожче, ніж купував, "потрібним фірмам" з орбіти колаборантів. А ті вже продають зерно далі за світовими цінами й різниця осідає в кишенях гауляйтерів.

Відтак, ворог фактично забирає зерно в українських фермерів за безцінь, й водночас використовує цю ситуацію аби змусити власників господарств перереєструвати свій бізнес", - додали в ЦНС.

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