На росТБ заборонили розповідати про атаку дронів на Москву. Демонструвати вибухи в окупованому Криму дозволили, - The Insider

Російським телеканалам заборонили висвітлювати тему атаки безпілотників на Москву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.

Так, співробітникам холдингу "ВГТРК" - Россия-24 та Москва-24, а також РБК і деяким регіональним телеканалам надіслали заборону на цю тему за 15 хвилин до 11-годинного випуску новин.

Водночас у 10-годинному випуску повідомлення про безпілотники ще були.

"Довелося терміново міняти верстку за 15 хвилин до ефіру буквально, прибирати звідти всі кадри з очевидцями та наслідками, навіть загальні плани вулиць. І добивати хрон усім, чим вийде: якимись історіями міжнародними, які б навіть не взяли. Тему на Росії 24 та на Москві 24 прибрали і зі шпігеля", - розповіло одне з джерел.

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"На РБК був найдокладніший сюжет про атаку на Москву, було показано дуже багато кадрів, інтерв'ю очевидців, на місці були кореспонденти, але все це теж довелося прибрати з ефіру, повідомив інший співрозмовник.

Тему атаки безпілотників продовжили лише у вигляді коротких коментарів Міноборони та мера Москви Сергія Собяніна, який пообіцяв допомогти жителям. Регіональні канали попросили не акцентувати цю тему в ефірі, але в мережах залишили все докладно", - пише видання.

Проте, за даними видання, сюжети про атаку БПЛА на окупований Крим показувати не забороняли, зокрема, демонструвати кадри звідти. Тому багато каналів розпочинали випуски з сюжету про це.

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