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На росТБ заборонили розповідати про атаку дронів на Москву. Демонструвати вибухи в окупованому Криму дозволили, - The Insider

россия,путин,пропаганда,телевидение

Російським телеканалам заборонили висвітлювати тему атаки безпілотників на Москву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.

Так, співробітникам холдингу "ВГТРК" - Россия-24 та Москва-24, а також РБК і деяким регіональним телеканалам надіслали заборону на цю тему за 15 хвилин до 11-годинного випуску новин.

Водночас у 10-годинному випуску повідомлення про безпілотники ще були.

"Довелося терміново міняти верстку за 15 хвилин до ефіру буквально, прибирати звідти всі кадри з очевидцями та наслідками, навіть загальні плани вулиць. І добивати хрон усім, чим вийде: якимись історіями міжнародними, які б навіть не взяли. Тему на Росії 24 та на Москві 24 прибрали і зі шпігеля", - розповіло одне з джерел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомі у Москві перерізали та вкрали понад кілометр кабелю Міноборони РФ, - росЗМІ

"На РБК був найдокладніший сюжет про атаку на Москву, було показано дуже багато кадрів, інтерв'ю очевидців, на місці були кореспонденти, але все це теж довелося прибрати з ефіру, повідомив інший співрозмовник.

Тему атаки безпілотників продовжили лише у вигляді коротких коментарів Міноборони та мера Москви Сергія Собяніна, який пообіцяв допомогти жителям. Регіональні канали попросили не акцентувати цю тему в ефірі, але в мережах залишили все докладно", - пише видання.

Проте, за даними видання, сюжети про атаку БПЛА на окупований Крим показувати не забороняли, зокрема, демонструвати кадри звідти. Тому багато каналів розпочинали випуски з сюжету про це.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки безпілотників на Москву і Крим: У РФ заявили, що залишають за собою право "вжити жорстких заходів у відповідь"

Автор: 

москва (1245) росія (65122) телебачення (1170)


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Топ коментарі
+12
- Кто это там постоянно шумит на болотах, Беримор?
- Кацапы, сэр.
- Чего же они хотят?
- Свободно говорить на русском языке, сэр.
- А разве им кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так чего же они шумят, Беримор?
- ******, сэр.
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24.07.2023 18:11
+6
Забороняй не забороняй, сарафанне радіо буде працбвати на повну потужність.
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24.07.2023 18:15
+5
Один хрен, ЗСУ им наваляет)
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24.07.2023 18:07
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Один хрен, ЗСУ им наваляет)
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24.07.2023 18:07 Відповісти
Хай бахкотний сезон пошириться на всю росiю!!!!!!!!!!!!!
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24.07.2023 18:07 Відповісти
В головах баранів все дуже просто, якщо цього не було по телевізору, то не було взагалі
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24.07.2023 18:07 Відповісти
- Кто это там постоянно шумит на болотах, Беримор?
- Кацапы, сэр.
- Чего же они хотят?
- Свободно говорить на русском языке, сэр.
- А разве им кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так чего же они шумят, Беримор?
- ******, сэр.
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24.07.2023 18:11 Відповісти
Чого ж так -- похвалилися б -- шо над москвою дрони літають
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24.07.2023 18:13 Відповісти
A no якій адресі знаходиться студія салавйов лайв?
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24.07.2023 18:14 Відповісти
Бог наверное срал, на месте России.
Люди с говна.
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24.07.2023 18:15 Відповісти
Забороняй не забороняй, сарафанне радіо буде працбвати на повну потужність.
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24.07.2023 18:15 Відповісти
А заборона поширить й збільшить обсяги))
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24.07.2023 18:17 Відповісти
Как раз оказалось что в век интернета очень легко заменить правду на ложь.
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24.07.2023 18:44 Відповісти
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24.07.2023 18:18 Відповісти
откуда инфа ?
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24.07.2023 18:44 Відповісти
Диряве кацапське пе-ве-О....а баранам розказували,що вялікая і непобядімая...
Барани хоч і дурні,але ж почнуть бекать.
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24.07.2023 18:23 Відповісти
нало не москве а перекрывать дороги в Крым
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24.07.2023 18:26 Відповісти
Дроны над Мацквой запрещены. Хлопки разрешены. Путлеру в бункере прятаться разрешено. Пенсов на войну отправлять разрешено. Ну а срать где попало никто и не отменял, это все равно проклятый Обама делает...
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24.07.2023 18:28 Відповісти
"Панцирь" на крыше штаб-квартиры Минобороны рф не смог сбить дрон, хотя находился от точки удара менее, чем в 300 метрах, обратило внимание "Радио Свобода"
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24.07.2023 18:28 Відповісти
Звідки ви знаєте, може він декоративний, як опудало.
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24.07.2023 18:32 Відповісти
Ну так аналоговнетный панцЫрь же
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24.07.2023 18:37 Відповісти
Кацап привык есть дерьмо. Это его судьба.
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24.07.2023 18:28 Відповісти
Ссыкливый сброд , называющий себя народом .
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24.07.2023 20:23 Відповісти
 
 