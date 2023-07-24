Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю, зокрема 28 пам’яток архітектури, - міськрада
За попередніми даними, внаслідок російського обстрілу Одеси в неділю, 23 липня, було пошкоджено 61 будівлю, зокрема 146 житлових квартир.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міської ради.
Зазначається, що комунальники проводять першочергові протиаварійні заходи: розбирання завалів, розчищення доріг та дворових проходів.
23 липня проведено консервацію житлових будинків, закрито плівкою 869 віконних отворів.
"На постраждалих 28 пам’ятниках - об’єктах культурної спадщини актуються пошкодження.
Також комунальні служби актують пошкодження в квартирах одеситів для подальшого отримання ними матеріальної допомоги з міського бюджету", - ідеться в повідомленні.
У міськраді зазначили, що одесити можуть оформити і державну допомогу, через "Є-відновлення" в застосунку "Дія".
Як інформує Комітет гуманітарної та інформаційної політики, серед пошкоджених будівель — пам’ятки культурної спадщини в межах об’єкта всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси" та його буферної зони. Понівечено, зокрема, будинок Наума, будинок Чижевича, будинок Порро (Бістра), будинок Кредитного товариства, будинок Заблудовського, будинок Масса та ін.
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