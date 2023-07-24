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Новини
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Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю, зокрема 28 пам’яток архітектури, - міськрада

одеса

За попередніми даними, внаслідок російського обстрілу Одеси в неділю, 23 липня, було пошкоджено 61 будівлю, зокрема 146 житлових квартир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міської ради.

Зазначається, що комунальники проводять першочергові протиаварійні заходи: розбирання завалів, розчищення доріг та дворових проходів.

23 липня проведено консервацію житлових будинків, закрито плівкою 869 віконних отворів.

"На постраждалих 28 пам’ятниках - об’єктах культурної спадщини актуються пошкодження.
Також комунальні служби актують пошкодження в квартирах одеситів для подальшого отримання ними матеріальної допомоги з міського бюджету", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Одеси прибуде місія ЮНЕСКО, яка проведе попередню оцінку збитків, завданих російськими окупантами

У міськраді зазначили, що одесити можуть оформити і державну допомогу, через "Є-відновлення" в застосунку "Дія".

Як інформує Комітет гуманітарної та інформаційної політики, серед пошкоджених будівель — пам’ятки культурної спадщини в межах об’єкта всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси" та його буферної зони. Понівечено, зокрема, будинок Наума, будинок Чижевича, будинок Порро (Бістра), будинок Кредитного товариства, будинок Заблудовського, будинок Масса та ін.

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обстріл (28428) Одеса (5451) будинки (166) руйнування (255)


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Суки рашістські- тіпа своє ******** ! Смерть ворогам й слава одеситам, котрі очищуються від рашизму! Але нічим не можна зарадити стражданням людей, нажаль! у світі 1700 Пєтріотів - ДЕ ВОНИ?
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24.07.2023 18:26 Відповісти
кто видел до 23 июля приморский бульвар, молдцы, теперь можете только вспоминать о нем
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24.07.2023 19:36 Відповісти
Главнокомандующий , ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ "Укроборонпрома" ?? Где ракеты , танки , БТРы , патроны , снаряды и т.д. ???
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24.07.2023 19:46 Відповісти
 
 