Під час атаки РФ у порту Рені перебувало 6 румунських суден
Під час атаки російських дронів у порту Рені перебувало 6 румунських суден, водночас Румунія не запроваджувала жодних обмежень руху Дунаєм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За інформацією румунського видання, влада країни ухвалила рішення про переміщення всіх суден назад до Румунії після удару росіян. Попередньо, вони не пошкоджені і зараз перебувають на румунському боці річки Дунай.
При цьому Румунія не запроваджувала жодних обмежень руху Дунаєм, функціонування портів у прикордонному районі здійснюється у звичайному режимі.
Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували південь України. В Одеській області тривога тривала майже 4 години. Російські загарбники атакували портову інфраструктуру Дунаю.
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