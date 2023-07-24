УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5587 відвідувачів онлайн
Новини
5 201 9

Під час атаки РФ у порту Рені перебувало 6 румунських суден

одеса

Під час атаки російських дронів у порту Рені перебувало 6 румунських суден, водночас Румунія не запроваджувала жодних обмежень руху Дунаєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За інформацією румунського видання, влада країни ухвалила рішення про переміщення всіх суден назад до Румунії після удару росіян. Попередньо, вони не пошкоджені і зараз перебувають на румунському боці річки Дунай.

При цьому Румунія не запроваджувала жодних обмежень руху Дунаєм, функціонування портів у прикордонному районі здійснюється у звичайному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки РФ на цивільну інфраструктуру України на Дунаї створюють серйозні ризики для безпеки в Чорному морі, - президент Румунії Йоганніс

Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували південь України. В Одеській області тривога тривала майже 4 години. Російські загарбники атакували портову інфраструктуру Дунаю.

Автор: 

Одеська область (3206) Румунія (1159) Рені (33)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Час, коли NATO доведеться ухвалювати по-справжньому важливі рішення, все ближче.
показати весь коментар
24.07.2023 18:52 Відповісти
Да, скоро НАТО придется в очередной раз по настоящему важно высказать свою озабоченность
показати весь коментар
24.07.2023 19:09 Відповісти
А якщо удар за напрямком Гродно-Кьоніґсберґ? Думаєте, теж обійдеться лише озабоченістю?
показати весь коментар
24.07.2023 19:21 Відповісти
Нічого не буде. Концепція НАТО - не воювати. Будуть відступати до Британії
показати весь коментар
24.07.2023 19:40 Відповісти
ДЛЯ СМЕРДЮЧІХ МУДЬЯР ТО ГАРНА НАУКА.
НЕХАЙ ТЕПЕР ДЄЛАЮТ )(УЙЛУ МІНЬЄТ З ПРИСМАКОМ ПОРОХУ.
показати весь коментар
24.07.2023 18:57 Відповісти
Ти друже щось почитай, бо не знати що Румунія це не Угорщина - реально соромно
показати весь коментар
24.07.2023 19:41 Відповісти
У ставленні до України і Українців в історії, що румун, що мадяр, що лях - всі були одинаковими: колонізація, гено-, етно-, лінгвоцид. Мінялися лише інтенсивність і агресивність у залежності від обставин. Як зараз.
показати весь коментар
24.07.2023 20:46 Відповісти
Про що Ви пишите? Гірщої потвори за кацапа немає і не було. Ця потвора тільки трьома голодоморами знищила більше 15 мільйонів українців.
показати весь коментар
24.07.2023 22:59 Відповісти
Уже видно что НАТО это клуб терпил.
показати весь коментар
24.07.2023 22:51 Відповісти
 
 