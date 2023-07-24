Блокування експорту української агропродукції суходолом в ЄС після 15 вересня є неприпустимим, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо експорту української агропродукції.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Віримо в домовленості з Європейською комісією, але готуємося до будь-якого розвитку подій. Наша позиція зрозуміла: блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, у жодному вигляді неприпустиме", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, Україна тримає зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштовуватиме.
Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не відкриє кордон для зерна з України у разі відмови Єврокомісії продовжити ембарго.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав партнерів та Єврокомісію забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства в ЄС. Також він назвав крок Польщі "недружнім".
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Е перелік кто єкспортуе , тонаж але не як не можу знайти - кто і скільки перерахував до бюджету.
нє??
фсє на барьбу с польскім буржуазним імпєріалізмамъ!!!!