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Блокування експорту української агропродукції суходолом в ЄС після 15 вересня є неприпустимим, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо експорту української агропродукції.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Віримо в домовленості з Європейською комісією, але готуємося до будь-якого розвитку подій. Наша позиція зрозуміла: блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, у жодному вигляді неприпустиме", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, Україна тримає зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштовуватиме.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не відкриє кордон для зерна з України у разі відмови Єврокомісії продовжити ембарго.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав партнерів та Єврокомісію забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства в ЄС. Також він назвав крок Польщі "недружнім".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23803) зерно (3119) Євросоюз (13398)


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Топ коментарі
+7
А топнуть ножкой! Не верю что тебя это волнует. А что же за крымскую платформу уже совсем забыл? А НАТО нас не приглашает тоже забыл? Взрослые дяди все объяснили и ты уже забыл?
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24.07.2023 18:44
+5
Вова йди вже та знімай серіали, бо ти нікчемний державний діяч
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24.07.2023 19:21
+4
нагадайте хтонебудь картавому бидлу , що в країні йде війна. і є багато інших першочергових проблем. а зерном нехай займаються йбані агротрейдери, які не платять податки і ховають від держави валютну виручку в офшорах.
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24.07.2023 18:53
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А топнуть ножкой! Не верю что тебя это волнует. А что же за крымскую платформу уже совсем забыл? А НАТО нас не приглашает тоже забыл? Взрослые дяди все объяснили и ты уже забыл?
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24.07.2023 18:44 Відповісти
нагадайте хтонебудь картавому бидлу , що в країні йде війна. і є багато інших першочергових проблем. а зерном нехай займаються йбані агротрейдери, які не платять податки і ховають від держави валютну виручку в офшорах.
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24.07.2023 18:53 Відповісти
Неприпустимо якщо чорт при владі, а Польща у своєму праві.
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24.07.2023 19:01 Відповісти
Так справа у тому, що польща не виконує зобов'язань згідно договорів ЄС. При цьому гроші від ЄС для покриття збитків не хочуть брати.
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24.07.2023 19:36 Відповісти
Скільки експортери збіжжя пепрерахували до бюджета Украіни?
Е перелік кто єкспортуе , тонаж але не як не можу знайти - кто і скільки перерахував до бюджету.
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24.07.2023 19:13 Відповісти
неприпустимо мародерити державні кошти , краще проблему з безпілотниками вирішити, кацапстан їх 50000 продукує, а у нас менше 10000 і то за рахунок волонтерів. і весільному міністру правильне місце знайдіть, він теж в стані повної прострації знаходиться
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24.07.2023 19:20 Відповісти
Вова йди вже та знімай серіали, бо ти нікчемний державний діяч
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24.07.2023 19:21 Відповісти
Американським партнерам краще F-16 і Атакамс надати Україні і згадати про будапештський меморандум,а не триндіти тут про те скільки дронів хто виробляє.
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24.07.2023 19:34 Відповісти
декому його варто самому прочитати,і нарешті зрозуміти,що той папірець НІЯК їх не зобовязує нам шось давати чи помагати.
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25.07.2023 00:13 Відповісти
Ляхи хитрожопі ніколи і не були нам друзями і не будуть. Я перш за все про владу польську. У них свій інтерес. Наприклад за старі міги вони від США отримали ******* F-22 а витрати на утримання наших біженців оплатив Євросоюз і податки оплачені ляхам нашими людьми втроє перевищили цю допомогу - чистий гешефт. Ми підписали товарний безвіз але вд діє тільки для товарів з Єврозони в Україну,як тільки пішло наше зерно - одразу, порушуючи всі підписані документи ляхи та інші сусіди закрили дорогу нашим товарам. Ось така рівність. партнерство та справедливість.
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24.07.2023 19:35 Відповісти
правільна, толька с расассійє умєстє!!!!
нє??
фсє на барьбу с польскім буржуазним імпєріалізмамъ!!!!
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24.07.2023 20:51 Відповісти
їбанько одноразове,США НІКОМУ Ф-22 не передає,вони там виключно в патрулі,то раз,якби наші не мутили в Польщі свої схеми,і поляки би не бузили,тому спочатку в дзеркало глянь,а потім вже на когось пальцем тикай.
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25.07.2023 00:11 Відповісти
Мішають схематозам Зельоних! Неподобство! Самий величний лідор ********** зара такий відосик запілить!
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24.07.2023 19:38 Відповісти
Зе треба було зразу по всім офіційним та не дуже каналам, донести до заходу, що у разі якщо не буде справжньої підтримки у війні, ми будем шукати цієї підтримки у Китая. Тоді би всьо шобло європейське соціалістичне разом з демократами Америки обісрались і ми отримали би все що нам треба в тому числі запрошення в НАТО
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24.07.2023 19:38 Відповісти
ти ще й даун,лікуйся дегенеративне,щоб твою сраку здали в оренду китайцям.
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25.07.2023 00:12 Відповісти
 
 