Блокування експорту української агропродукції суходолом в ЄС після 15 вересня є неприпустимим, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо експорту української агропродукції.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Віримо в домовленості з Європейською комісією, але готуємося до будь-якого розвитку подій. Наша позиція зрозуміла: блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, у жодному вигляді неприпустиме", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, Україна тримає зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштовуватиме.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не відкриє кордон для зерна з України у разі відмови Єврокомісії продовжити ембарго.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав партнерів та Єврокомісію забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства в ЄС. Також він назвав крок Польщі "недружнім".

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