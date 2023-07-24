Без паспорта РФ жителям Енергодару небезпечно пересуватися містом, - мер Орлов

Російські загарбники у тимчасово окупованому Енергодарі перейшли до примусової паспортизації.

Про це повідомив мер Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"У місті окупанти посилили репресивні дії, вони проникли майже у всі квартири по місту. Під’їжджає велика автівка, з неї виходять десь 15-20 озброєних окупантів та обшукують весь під'їзд", - зазначив очільник міста.

Орлов зауважив, що протягом останніх півтора місяця росіяни перейшли до примусової паспортизації.

"Людям, які не отримали російський паспорт, пересуватися містом дуже небезпечно. Не говорячи про поїздки за місто або на інші окуповані території. Десь близько 15 тис. населення лишається в місті, більшість - отримали паспорт РФ. Хтось це добровільно зробив, хтось - під фізичним тиском, репресіями, через підвали, катівні. Тут робиться заява на гарячу лінію правоохоронних органів і відповідальності за це не повинно бути", - підсумував мер.

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