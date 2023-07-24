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Новини Допомога Україні
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Партію з 4 Leopard 2A4 і 10 БТР вже відправлено Україні, - МЗС Іспанії

танк,іспанія,leopard

Іспанія відправила Україні чергову партію гуманітарної та військової допомоги, до якої входить партія із 4 танків Leopard 2A4 і 10 броньованих автомобілів TOA M-113.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в повідомленні Міністерство оборони Іспанії.

Як зазначає іспанське Міноборони, з порту Сантандер у напрямку України вирушив корабель із вантажем, який, як очікується, буде повністю доправлений українським Збройним силам на початку серпня.

"Вантаж, відправлений Іспанією, складається із чотирьох танків Leopard 2A4 на додачу до шести Leopard 2 з тими самими характеристиками, які вже були передані українській стороні", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, Іспанія відправила десять броньованих автомобілів TOA M-113 (три з них для Державної прикордонної служби України), десять ваговозів (п'ять – для прикордонників, решта – для ЗСУ), броньований багатоцільовий автомобіль (для прикордонників).

До вантажу входять і три цивільні машини швидкої допомоги та броньована машина швидкої допомоги, а також броньована цивільна машина швидкої допомоги (для прикордонників).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія надасть Україні додатково чотири танки Leopard і бронетранспортери

Автор: 

Іспанія (900) допомога (8341) Leopard (139)


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Топ коментарі
+16
Дякуємо Іспанія. Ви наші друзі
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24.07.2023 19:07
+8
І за то дякувати треба. Гишпанці, дякуємо!
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24.07.2023 19:07
+5
У них самих 108 штук Leopard 2 A4, вже 106 штук. І збирали вони на них десятками років. То скільки вони можуть їх віддати до критичного зниження власної обороноздатності? А їх виробництво обмежено певною кількістью штук, які впираються в потужності заводу Rheinmetall. А замовляти їх будуть всі країни блоку, і черга буде на роки.
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24.07.2023 19:58
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Дякуємо Іспанія. Ви наші друзі
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24.07.2023 19:07 Відповісти
І за то дякувати треба. Гишпанці, дякуємо!
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24.07.2023 19:07 Відповісти
ого та нашо так багато, ну ви даєте
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24.07.2023 19:12 Відповісти
А скільки Україна виробила власних танків за аналогічний період?
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24.07.2023 19:30 Відповісти
У них самих 108 штук Leopard 2 A4, вже 106 штук. І збирали вони на них десятками років. То скільки вони можуть їх віддати до критичного зниження власної обороноздатності? А їх виробництво обмежено певною кількістью штук, які впираються в потужності заводу Rheinmetall. А замовляти їх будуть всі країни блоку, і черга буде на роки.
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24.07.2023 19:58 Відповісти
І як же без членів сєкти "чоготакмало"!
Питання задай владі чого взагалі нікуя не має свого!
А тим хто дає навіть 1 танк подякуй бо вони це можуть зробити, хоча і не повинні цього робити!
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24.07.2023 20:11 Відповісти
а то шо ми віддали свою зброю ядерну, то таке нічого?
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24.07.2023 20:19 Відповісти
Кому віддали? Іспанцям? І взагалі КОМУ віддали?
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24.07.2023 20:44 Відповісти
та причім тут іспанія, вони пешкі, як скаже сша так і буде,. віддали через сша британію і россію - бо вони так захотіли
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24.07.2023 20:54 Відповісти
Я так і не почув відповідь - КОМУ саме віддали ядерну зброю?
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24.07.2023 21:02 Відповісти
Кацапам, звісно. Чи у вас інші дані?
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24.07.2023 22:37 Відповісти
Трохи інші звісно ж. Віддали частину стратегічних бомабрдувальників, ракет сердньої і більшої дальності (якими нас зараз кошмарять і які не поивнні були віддавати бо не було вимоги, але ********* віддав), але ось ядерну зброю точно ні, крім 1 боєголовки, яка й досі не відомо де ділася (ось її можливо, але це спірне питання й досі!).
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25.07.2023 20:20 Відповісти
 
 