Рашисти завели кораблі-ракетоносії до пунктів базування, але можуть вивести їх ближче до опівночі, - ОК "Південь"

Російські окупанти вишукують системи ППО України та запускають ракети не лише з кораблів, а й з повітряних ракетоносіїв.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, російські загарбники продовжуватимуть так званий портово-зерновий терор. Вони намагаються тиснути саме на Одещину та Миколаївщину, як на портові регіони, які здатні бути потужними у зерновій угоді.

При цьому вона зазначила, що наразі окупанти завели всі кораблі-ракетоносії до пунктів базування.

"Це може свідчити про те, що вони готуються і повернуться на чергування ближче до опівночі. Така практика вже була, і ми ретельно стежимо за цією ситуацією", - зазначила речниця ОК "Південь".

Крім того, за словами Гуменюк, окупанти зараз "мікшують" атаки та запускатимуть ракети не лише з кораблів, а й з повітряних ракетоносіїв.

"З огляду на ту активність ворожої авіації, яку спостерігали сьогодні, коли вони використовували, до речі, радіоелектронну боротьбу та спроби нас перевірити на міцність і готовність фальшивими цілями, це також може свідчити про їхню підготовку та вишукування наших систем протиповітряної оборони. ... Ситуація залишається напруженою, треба пам'ятати про те, що ворог підступний і може використовувати різні види озброєнь, у тому числі ті, протидії яким ми поки що не маємо", - підсумувала вона.

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