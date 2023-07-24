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Новини Війна
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Рашисти завели кораблі-ракетоносії до пунктів базування, але можуть вивести їх ближче до опівночі, - ОК "Південь"

рф,корабель,калібр

Російські окупанти вишукують системи ППО України та запускають ракети не лише з кораблів, а й з повітряних ракетоносіїв.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, російські загарбники продовжуватимуть так званий портово-зерновий терор. Вони намагаються тиснути саме на Одещину та Миколаївщину, як на портові регіони, які здатні бути потужними у зерновій угоді.

При цьому вона зазначила, що наразі окупанти завели всі кораблі-ракетоносії до пунктів базування.

"Це може свідчити про те, що вони готуються і повернуться на чергування ближче до опівночі. Така практика вже була, і ми ретельно стежимо за цією ситуацією", - зазначила речниця ОК "Південь".

Крім того, за словами Гуменюк, окупанти зараз "мікшують" атаки та запускатимуть ракети не лише з кораблів, а й з повітряних ракетоносіїв.

"З огляду на ту активність ворожої авіації, яку спостерігали сьогодні, коли вони використовували, до речі, радіоелектронну боротьбу та спроби нас перевірити на міцність і готовність фальшивими цілями, це також може свідчити про їхню підготовку та вишукування наших систем протиповітряної оборони. ... Ситуація залишається напруженою, треба пам'ятати про те, що ворог підступний і може використовувати різні види озброєнь, у тому числі ті, протидії яким ми поки що не маємо", - підсумувала вона.

Також читайте: Росіяни модернізували понад 100 ракет Х-22, якими тепер б’ють по Одесі, - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (28428) Чорне море (1666) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+8
Всього 17 військових кораблів ********** в Чорному морі. Зелені гівнюки за півтора року війни не спромоглися виготовити спеціально для цього 170 ракет. Про що ще можна говорити? А... про "скумбрію по 8" для народу, "барабани в бомбосховище" для дітей і "яйця по 17" для ЗСУ....
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24.07.2023 19:14
+4
невже за півтора року повномасштабної війни Україна не змогла виготовити чи хоча б в когось купити 5 ракет які б змогли долетіти і роз'їбати ці корита?
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24.07.2023 19:19
+4
Зелені не для того заморозили Українську ракетну програму щоб купувати за кордоном ракети. Зелені все робили і роблять щоб здати кацапам хоча б частину України( згідно оманських договорняків)!
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24.07.2023 19:31
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Всього 17 військових кораблів ********** в Чорному морі. Зелені гівнюки за півтора року війни не спромоглися виготовити спеціально для цього 170 ракет. Про що ще можна говорити? А... про "скумбрію по 8" для народу, "барабани в бомбосховище" для дітей і "яйця по 17" для ЗСУ....
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24.07.2023 19:14 Відповісти
170 за полгода не изготовить.
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24.07.2023 19:44 Відповісти
Для держави яка має навіть залишки ВПК і підтримку всього цивілізованого світу це абсолютно досяжне і звичайне суто технічне завдання, враховуючи що все вже розроблено і пройшло державні випробування ще в 2018 році.
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24.07.2023 20:05 Відповісти
Ещё раз для особо одаренных. Изготовить 170 высокоточных ракет в месяц невозможно чисто технически. Ну разве что примитивных ракет для градов.
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24.07.2023 20:28 Відповісти
"Особливо обдарованому" раджу перечитати перший пост. Вторгнення почалось коли?Забули? Про "виготовлення в місяць" 170 ракет жодної згадки.
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24.07.2023 20:38 Відповісти
Так Порошенко розпочав ракетну програму.
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24.07.2023 21:59 Відповісти
Правильно. При нем были разработаны прототипы. А кто не пустил в серию? Намекну - зеленый дебил.
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24.07.2023 22:12 Відповісти
Нічого він не розпочав. Розпочали задовго до нього. Лише дещо з "пізнього совка" насилу вдалось довести до державних випробувань. Вже забули як п'ять років ми слухали байки про "будівництво патронного заводу" який до цього часу не збудовано? А як цілий рік збирали на броніки та берци всією країною... Зате офшори собі під час Ілловайська повідкривав за тиждень. Привласнив на "кузню" вітчизняну розробку натівського гранатомета 40 мм., отримав державне фінансування і чотири роки торгував цим гранатометом тому що "чомусь" не випускали гранат 40 мм. Тільки за перший рік виробництва на цьому Пєтя поклав у власну кишеню $15 млн.. І так у всьому. Основним питання у у Пєєті та його "свинарчуків-гладковських" було "а что я с єтого буду імєть?" ...
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24.07.2023 23:02 Відповісти
Зеленим гівном тхнуло.
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24.07.2023 23:07 Відповісти
А хто ж тоді ганебно програв вибори? Я, наприклад, завжди підтримую українських націоналістів. За пєтю не голосував ні 14 ні в 19. За зє я теж не голосував...
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24.07.2023 23:21 Відповісти
Та ну???
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24.07.2023 19:14 Відповісти
Питання в координатах, відстані,та можливостях ЗСУ....
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24.07.2023 19:15 Відповісти
карочє усе просто...
необхідно мати можливість йібашити пункти базування...
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24.07.2023 19:18 Відповісти
невже за півтора року повномасштабної війни Україна не змогла виготовити чи хоча б в когось купити 5 ракет які б змогли долетіти і роз'їбати ці корита?
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24.07.2023 19:19 Відповісти
Зелені не для того заморозили Українську ракетну програму щоб купувати за кордоном ракети. Зелені все робили і роблять щоб здати кацапам хоча б частину України( згідно оманських договорняків)!
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24.07.2023 19:31 Відповісти
Зегевара повністю провалив будівництво своїх ракет, нам тільки і залишається ретельно стежить за пі@орським флотом.
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24.07.2023 19:19 Відповісти
в моноколь...прищурившись...
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24.07.2023 19:28 Відповісти
Це якраз момент їх х**нуть.
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24.07.2023 19:25 Відповісти
Був колись один підводний човен в України((
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24.07.2023 19:31 Відповісти
нужно арестовать для начало кучму....он откупится, и на эти деньги купить ракеты....
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24.07.2023 19:55 Відповісти
та ты заи.ал своим кучмой - стрелки оно переводит
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24.07.2023 21:17 Відповісти
кучма ты ?
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24.07.2023 21:48 Відповісти
Нафіга такі повідомлення для пересічного, як що знаєте про це то робіть щось в кінці кінців
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24.07.2023 20:06 Відповісти
для інформації громадян України.рашисти купили українське ЗМІ ,котре називалося "Південь"
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24.07.2023 20:07 Відповісти
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24.07.2023 21:20 Відповісти
 
 