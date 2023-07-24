На Таврійському напрямку втрати ворога - майже 2 роти та 20 одиниць техніки, - Тарнавський
Протягом 23 липня на Таврійському напрямку тривають бої, Сили оборони продовжують знищувати окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Було знищено 20 одиниць військової техніки противника", - ідеться в повідомленні.
Зокрема, танк, 5 ББМ, 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", БПЛА "Supercam", БПЛА "Орлан-30" та автомобільна техніка.
Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.
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