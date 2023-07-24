Україна закликала Єгипет долучитися до імплементації Формули миру та міжнародних зусиль з відновлення поставок зерна

Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у телефонній розмові закликав заступника міністра закордонних справ Єгипету Ігаба Насра приєднатися до імплементації Формули миру та до міжнародних зусиль з відновлення поставок українського зерна на африканський континент.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр МЗС України.

"Єгипетську сторону було поінформовано про триваюче звільнення українських земель від російських загарбників до повної деокупації територій України в межах міжнародно визнаних кордонів. Спеціальний представник України запросив приєднатися до імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського та взяти участь у Третьому саміті Міжнародної Кримської платформи - міжнародного консультаційно-координаційного формату, створеного з метою деокупації Криму та повернення півострову Україні мирним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Субх зазначив, що завдяки Чорноморському зерновому коридору, через який до Єгипту було доставлено понад 1,4 млн тонн агропродукції, Україна залишається надійним гарантом продовольчої безпеки Єгипету, а також багатьох інших країн Африки та Близького Сходу. У цьому зв’язку український дипломат закликав офіційний Каїр активно доєднатися до міжнародних зусиль з метою відновлення поставок українського зерна на африканський континент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єгипет засуджує вихід Росії із "зернової угоди"