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Новини
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РФ нарощує торгівлю з Іраном, у портах країн все більше кораблів, - ЗМІ. КАРТА

путін,іран

Кількість кораблів біля іранських та російських портів значно зросла, що може свідчити про зростання торгівлі між країнами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Текстів".

Так, супутники зафіксували скупчення кораблів біля Волго-Каспійського каналу в напрямку Астрахані. 

Зазначається, що кількість точок не відповідає реальній кількості кораблів, а лише показує їхнє скупчення. Супутник робить знімок приблизно раз на тиждень, тож деякі кораблі він не фіксує, водночас через накладання великої кількості знімків одне на одного одна точна може бути кількома кораблями, розташованими поруч.

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РФ нарощує торгівлю з Іраном, у портах країн все більше кораблів, - ЗМІ 01

На іншому знімку - ілюстрація, яка показує, як збільшилося скупчення кораблів біля двох найбільших іранських портів.

РФ нарощує торгівлю з Іраном, у портах країн все більше кораблів, - ЗМІ 02

РФ нарощує торгівлю з Іраном, у портах країн все більше кораблів, - ЗМІ 03

Автори матеріалу зазначають, що різниця кількості кораблів біля Іранського узбережжя видається не такою істотною, як біля Астрахані, через спосіб, яким супутник Sentinel-1 збирає дані. Це радарний супутник, що пролітає над Землею приблизно раз на шість днів. Різні поверхні по-різному відбивають хвилі супутника - тому він добре фіксує скупчення заліза поза урбанізованими зонами й "бачить" метал у лісах, полях та, як у нашому випадку, на воді.

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Водночас біля інших країн Каспію аналогічних змін не видно. У вересні-жовтні 2022 року супутники почали фіксувати помітне збільшення кількості кораблів біля Волго-Каспійського каналу. Приблизно в цей же час росіяни активно атакували Україну іранськими дронами. Кількість кораблів залишалася стабільно високою, винятком був лише березень 2023 року.

РФ нарощує торгівлю з Іраном, у портах країн все більше кораблів, - ЗМІ 04

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що вантажні кораблі перевозили з Ірану в Росію не лише дрони-камікадзе, а й боєприпаси.

Журналісти зазначають, що логістика доставлення зброї та інших товарів з Ірану до Росії є максимально зручною.

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Як приклад у матеріалі наводить корабель Pola Mirophia (MMSI:273215580). Маршрут, який він здійснив у червні 2023 року, чудово ілюструє зручність логістики.

РФ нарощує торгівлю з Іраном, у портах країн все більше кораблів, - ЗМІ 05

"Упродовж квітня-травня 2023 року корабель перебував неподалік України й, відповідно до даних сервісу Marine Optima, здійснював перевезення між портами окупованих Бердянська та Маріуполя й російськими портами в Чорному морі.

14 червня корабель вийшов з Бердянська й рушив у бік російського порту Азов, а вже 26 червня прибув до іранського порту. На перший погляд може здатися, що це не надто швидко, проте кораблі здатні перевозити велику кількість вантажу, що важко забезпечити іншими видами транспорту", - пояснили автори.

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Керівник Моніторингової групи з питань свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко пояснив, що Росія активно використовує саме морську логістику, бо вона найдешевша. А шлях морем за відсутності штормів займає лише кілька днів. З окупованих територій Росія, імовірно, вивозить щось крадене - це може бути обладнання заводів, металобрухт зерно чи щось інше.

Наприкінці 2022-го - на початку 2023 року кількість прогалин у відстеженні даних про російські й іранські вантажні судна в Каспійському морі збільшилася майже вчетверо, пише CNN.

На карті нижче можна побачити приклад підозрілої поведінки російського корабля OMSKIY 111. Він вийшов з російського порту Махачкала і, згідно із заявленим маршрутом, мав іти до російського порту Оля, але дорогою зробив велику петлю в бік Ірану й, можливо, навіть зайшов у іранський порт, не відмічаючись там.

РФ нарощує торгівлю з Іраном, у портах країн все більше кораблів, - ЗМІ 06

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Автор: 

Іран (2028) росія (65122)


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Топ коментарі
+6
молодцы , а наши припижженые на всю голову клоуны марафонят и карту буданова продают .
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24.07.2023 19:43
+5
Всі хто допомагає рашці повинні бути в списку терористів.Щодних справ з такими країнами навть в майбутньому
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24.07.2023 19:54
+3
Эти все корабли - законные военные цели Украины, только хватило бы на них надводных и подводных дронов..
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24.07.2023 20:15
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молодцы , а наши припижженые на всю голову клоуны марафонят и карту буданова продают .
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24.07.2023 19:43 Відповісти
І це замість того щоб депортувати всіх без винятку іранців з України, закрити посольство і не тільки припинити будь які економічні стосунки, а й виставити претензії щодо репарацій як співучаснику ***** в веденні агресивної війни... Хоча ... "багатовекторність" привела Кучму в маєток на Лазурному березі...
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24.07.2023 20:34 Відповісти
Обычный вброс кацапов... Мол пасивного партнера нашли.
А что кацапам мешало наращивать торговлю с Ираном до этого?
Отож бо й воно...
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24.07.2023 21:36 Відповісти
Іран союзник і співучасник ***** в агресивній війні. Це зараз доведений факт. І на цей факт має бути адекватна реакція української влади. "Отож бо й воно".
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24.07.2023 21:43 Відповісти
харошим іранцям, як і харошим кацапам - пзда... вибачайте, какаразніци
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24.07.2023 19:44 Відповісти
Всі хто допомагає рашці повинні бути в списку терористів.Щодних справ з такими країнами навть в майбутньому
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24.07.2023 19:54 Відповісти
Ну да, тодько один пример: у нас на базаре вовсю продают иранские финики, такие, в коробках. И шо? Люди их и спрашивают и их и покупают!!!
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24.07.2023 20:07 Відповісти
У вас на базарі в рашці і гівно питають.У вас взагалі країна гівно.Ви ботяри думаєте що вас не бачать і не спалять.
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25.07.2023 00:12 Відповісти
так іран ніби уже давно в тому списку,йому якось до лампочки,поки що...
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24.07.2023 23:51 Відповісти
В першу чергу він повинен бути в нашому списку не дружніх країн.
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25.07.2023 00:13 Відповісти
згадуєм,якого рівня інтелекту у нас міністр закордонних справ,і не дивуємся що у нас з іранцями досі відносини,а якщо згадати що буба туди зерна продав на пів млрд то взагалі питання відпадають...
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25.07.2023 00:16 Відповісти
Що є то є на жаль...
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25.07.2023 00:24 Відповісти
Эти все корабли - законные военные цели Украины, только хватило бы на них надводных и подводных дронов..
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24.07.2023 20:15 Відповісти
і як ти зібрався на каспій їх перекидати ?
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24.07.2023 23:52 Відповісти
Есть много разных способов, через Грузию, Азербайджан и т.д. )
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25.07.2023 07:50 Відповісти
Сьогодні кацапи мають втричі більше санкцій ніж Іран. Цікаво що "заспіває" Іран коли їм додадуть санкцій?
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24.07.2023 20:30 Відповісти
какие на х санкции? корабли, заводы надо бомбить. Могу понять почему сша сс*т россию, но ирана....
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25.07.2023 00:38 Відповісти
Для цього у США є один "галахічний союзник".
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25.07.2023 02:27 Відповісти
IПАШИТЬ, ТIЛЬКИ IПАШИТЬ - бо крейСЕР мацква чекає цi сцанi посудини
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24.07.2023 21:04 Відповісти
асфальт так далеко не літає.а те що літає нам ніхто давати не поспішає.
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24.07.2023 23:53 Відповісти
США своїми руками створюють чергову "світову проблему" з Ірану. Іранці випробують бойові дрони. Вдосконалюють. І завтра американці оговтаються, коли проблема виросте у ЗАГРОЗУ.
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24.07.2023 21:28 Відповісти
Ні,американці створюють потужного ворога щоб потім почати війну.Це буде коаліція стран щоб його роздовбати.Десь через 4-5 рочків і понеслась.Все що робиться зараз це часовий відрізок на перед.Україна це перпша хвиля,русня відкрила ящик пандори.Далі піде вже ураган потім цунамі.
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25.07.2023 00:17 Відповісти
что там сша?? уже протидіють? потужно борются небось. Языками...
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25.07.2023 00:36 Відповісти
 
 