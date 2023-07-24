РФ нарощує торгівлю з Іраном, у портах країн все більше кораблів, - ЗМІ. КАРТА

Кількість кораблів біля іранських та російських портів значно зросла, що може свідчити про зростання торгівлі між країнами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Текстів".

Так, супутники зафіксували скупчення кораблів біля Волго-Каспійського каналу в напрямку Астрахані.

Зазначається, що кількість точок не відповідає реальній кількості кораблів, а лише показує їхнє скупчення. Супутник робить знімок приблизно раз на тиждень, тож деякі кораблі він не фіксує, водночас через накладання великої кількості знімків одне на одного одна точна може бути кількома кораблями, розташованими поруч.

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На іншому знімку - ілюстрація, яка показує, як збільшилося скупчення кораблів біля двох найбільших іранських портів.







Автори матеріалу зазначають, що різниця кількості кораблів біля Іранського узбережжя видається не такою істотною, як біля Астрахані, через спосіб, яким супутник Sentinel-1 збирає дані. Це радарний супутник, що пролітає над Землею приблизно раз на шість днів. Різні поверхні по-різному відбивають хвилі супутника - тому він добре фіксує скупчення заліза поза урбанізованими зонами й "бачить" метал у лісах, полях та, як у нашому випадку, на воді.

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Водночас біля інших країн Каспію аналогічних змін не видно. У вересні-жовтні 2022 року супутники почали фіксувати помітне збільшення кількості кораблів біля Волго-Каспійського каналу. Приблизно в цей же час росіяни активно атакували Україну іранськими дронами. Кількість кораблів залишалася стабільно високою, винятком був лише березень 2023 року.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що вантажні кораблі перевозили з Ірану в Росію не лише дрони-камікадзе, а й боєприпаси.

Журналісти зазначають, що логістика доставлення зброї та інших товарів з Ірану до Росії є максимально зручною.

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Як приклад у матеріалі наводить корабель Pola Mirophia (MMSI:273215580). Маршрут, який він здійснив у червні 2023 року, чудово ілюструє зручність логістики.

"Упродовж квітня-травня 2023 року корабель перебував неподалік України й, відповідно до даних сервісу Marine Optima, здійснював перевезення між портами окупованих Бердянська та Маріуполя й російськими портами в Чорному морі.

14 червня корабель вийшов з Бердянська й рушив у бік російського порту Азов, а вже 26 червня прибув до іранського порту. На перший погляд може здатися, що це не надто швидко, проте кораблі здатні перевозити велику кількість вантажу, що важко забезпечити іншими видами транспорту", - пояснили автори.

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Керівник Моніторингової групи з питань свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко пояснив, що Росія активно використовує саме морську логістику, бо вона найдешевша. А шлях морем за відсутності штормів займає лише кілька днів. З окупованих територій Росія, імовірно, вивозить щось крадене - це може бути обладнання заводів, металобрухт зерно чи щось інше.

Наприкінці 2022-го - на початку 2023 року кількість прогалин у відстеженні даних про російські й іранські вантажні судна в Каспійському морі збільшилася майже вчетверо, пише CNN.

На карті нижче можна побачити приклад підозрілої поведінки російського корабля OMSKIY 111. Він вийшов з російського порту Махачкала і, згідно із заявленим маршрутом, мав іти до російського порту Оля, але дорогою зробив велику петлю в бік Ірану й, можливо, навіть зайшов у іранський порт, не відмічаючись там.

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