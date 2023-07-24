Зеленський провів засідання Ставки: Планування наступальних та оборонних дій, відповідь на удари РФ по зерновій інфраструктурі, розблокування Чорного моря

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Три основних питання сьогоднішньої Ставки. Перше. Актуальна ситуація та планування наших наступальних і оборонних дій.



Друге. Наша відповідь на варварські російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині.



Третє. Розблокування Чорного моря. "Зерновий коридор", - йдеться в повідомленні.

Президент розповів, що заслухав доповіді Головнокомадувача ЗСУ Залужного, командувачів Сирського та Тарнавського, очільник ГУР МО Буданова та віце-прем'єра Кубракова.

"Працюємо однією командою. Результати будуть відчутні", - додав він.

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