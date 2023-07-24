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Новини Війна
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Зеленський провів засідання Ставки: Планування наступальних та оборонних дій, відповідь на удари РФ по зерновій інфраструктурі, розблокування Чорного моря

зеленський,підпис

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Три основних питання сьогоднішньої Ставки. Перше. Актуальна ситуація та планування наших наступальних і оборонних дій.

Друге. Наша відповідь на варварські російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині.

Третє. Розблокування Чорного моря. "Зерновий коридор", - йдеться в повідомленні.

Президент розповів, що заслухав доповіді Головнокомадувача ЗСУ Залужного, командувачів Сирського та Тарнавського, очільник ГУР МО Буданова та віце-прем'єра Кубракова.

"Працюємо однією командою. Результати будуть відчутні", - додав він.

Читайте: Під час обстрілу Одеси постраждало консульство Греції, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23803)


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Топ коментарі
+21
А д'єрмак там був? Якщо так то всі плани знає фсб.
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24.07.2023 19:47
+16
Когда уже в эти Ставки наиграется??? Чем никчемней руководитель тем больше проводит совещаний!!
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24.07.2023 19:50
+14
Дуже легко дійти висновку що зє це "спікер єрмака", а не навпаки.
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24.07.2023 19:49
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А д'єрмак там був? Якщо так то всі плани знає фсб.
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24.07.2023 19:47 Відповісти
Дуже легко дійти висновку що зє це "спікер єрмака", а не навпаки.
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24.07.2023 19:49 Відповісти
Провів засідання ставки це значить що Елдак дав йому на це дозвіл
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24.07.2023 19:49 Відповісти
А як же, найвеличніший і без дєрмака
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24.07.2023 19:53 Відповісти
Конечно был. Нагрузил зеледента айкосиками и смотрел чтобы этот воин не начал искать пианино и снимать штаны. А инфа гарантировано ушла куда следует, в подземелья московии.
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24.07.2023 19:54 Відповісти
Був! Ось фото:

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24.07.2023 20:22 Відповісти
...а... та ну його... нехай дитинка тішиться... аби тільки не шкодила...
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24.07.2023 19:47 Відповісти
Когда уже в эти Ставки наиграется??? Чем никчемней руководитель тем больше проводит совещаний!!
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24.07.2023 19:50 Відповісти
Не шкодила? А что такое тогда "нашкодила"?
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24.07.2023 19:55 Відповісти
Промовистий заголовок(
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24.07.2023 19:52 Відповісти
Засідання Ставки і Квартал-95...

За перепрошенням, пістуц... Повний... Північний лис...
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24.07.2023 19:54 Відповісти
Щось Сирський перестав щоденне інтерв'ю ВВС давати.
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24.07.2023 19:54 Відповісти
Результати будуть відчутні", - додав він. Після саміту НАТО результати діяльності , антиукраїнської "зе шобли" ,вже дуже відчутні.Не появляються повідомлення ні від США ані Англії .Польща притихла французів з німцями також ні слиху ні диху.Але відчутні рашистські ракетні обстріли .нищення українських міст і вбивство українців ,і як і раніше "зелена лапша" "мудрому наріду" на вуха....від "зе лідора"
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24.07.2023 20:03 Відповісти
На Закарпатье обрушился мост через реку Тересва

В результате несколько автомобилей просто провалились под мост. Информации о пострадавших уточняется.
https://t.me/insiderUKR/59115?single
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24.07.2023 20:04 Відповісти
Боневтік загрався в Бонапарта ...
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24.07.2023 20:11 Відповісти
100%,не завжав би військовим.
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24.07.2023 20:21 Відповісти
зе, ти все про*любив
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24.07.2023 20:13 Відповісти
Коли за держзраду арештують Баканова ...???
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24.07.2023 20:20 Відповісти
Ну що він реально може наказувати генералам? Що бл, як від викликів у воєнкомат ховатись? Через пару хвилин вся інформація з цих ставок опиняється у кацапів. Сподіваюсь Залужний не все цим кротам розказує.
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24.07.2023 20:44 Відповісти
знаем мы его "заседания"... сначала заседатели хорошо нюхнули "медицинский план", а потом стали обсуждать где бы что у кого отжать или украсть. ох, не в том месте они "заседают", не в том... и тюрьма по ним тоскует и плачет.
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24.07.2023 20:47 Відповісти
Гордимся !!! НАПОЛЕОН !!! ( и у нас нет секретов от ФСБ ??? Ведь правда ?? )
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24.07.2023 21:13 Відповісти
Ще до зелених вставок на початку вторгнення ЗСУ перемагали у бойових діях з касапами, після початку цих вставок усе пішло на спад, розвідка й планування бойових операції не працюють або не ефективні, на стратегічному й тактичному рівнях ЗСУ планомірно підставляються окупантам.
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24.07.2023 22:02 Відповісти
 
 