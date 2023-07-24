"Кадирівці" в окупованому Миронівському на Донеччині виганяють мешканців із будинків і мародерять, - Генштаб ЗСУ

На окупованих територіях російські загарбники продовжують мародерити та використовувати цивільну інфраструктуру під військові шпиталі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, в населеному пункті Миронівський Донецької області, з 10 липня встановлено прибуття окупантів з підрозділу Росгвардії "Ахмат", які примусово виселяють місцевих мирних жителів з їхніх будинків на вулицю та самовільно заселяються до житла. Також, вищезгадані представники російських окупаційних військ масово займаються мародерством, що викликає хвилю невдоволення серед цивільних людей.

В населеному пункті Раденськ Херсонської області, російські військовослужбовці облаштували територію місцевого дитячого садочка під польовий шпиталь. Там, на лікуванні, перебувають десятки поранених окупантів.

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