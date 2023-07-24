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Новини Війна
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"Кадирівці" в окупованому Миронівському на Донеччині виганяють мешканців із будинків і мародерять, - Генштаб ЗСУ

чеченці,кадирівці

На окупованих територіях російські загарбники продовжують мародерити та використовувати цивільну інфраструктуру під військові шпиталі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, в населеному пункті Миронівський Донецької області, з 10 липня встановлено прибуття окупантів з підрозділу Росгвардії "Ахмат", які примусово виселяють місцевих мирних жителів з їхніх будинків на вулицю та самовільно заселяються до житла. Також, вищезгадані представники російських окупаційних військ масово займаються мародерством, що викликає хвилю невдоволення серед цивільних людей.

В населеному пункті Раденськ Херсонської області, російські військовослужбовці облаштували територію місцевого дитячого садочка під польовий шпиталь. Там, на лікуванні, перебувають десятки поранених окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти розграбували пологовий будинок на окупованій Луганщині, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17337) мародерство (339) окупація (6685)


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Зокрема, в населеному пункті Миронівський Донецької області, з 10 липня встановлено прибуття окупантів з підрозділу Росгвардії "Ахмат", які примусово виселяють місцевих мирних жителів з їхніх будинків на вулицю та самовільно заселяються до житла. Також, вищезгадані представники російських окупаційних військ масово займаються мародерством, що викликає хвилю невдоволення серед цивільних людей.

Зато нету НАТы и не нужно кормить нахлебников из Евросоюза
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24.07.2023 19:57 Відповісти
Бійці Махно їхніх "дєдов" ("дика дивізія") рубали повільно на дрібні шматочки, обливали керосином і спалювали живцем саме за сцикливість в бою і надзвичайну жорстокість в мародерстві та гвалтуванні мирного населення. То ж у нас є традиція яку необхідно дієво підтримувати. Кавказьким тварюкам потрібно знову поновити спогади про Україну ще як мінімум років на 100.
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24.07.2023 20:01 Відповісти
https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/
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24.07.2023 20:52 Відповісти
Собаки, как они могут, ведь Коран запрещает им все эти богохульские действия..
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24.07.2023 20:27 Відповісти
А они его читают? Там тупость в глазах светится.
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25.07.2023 08:49 Відповісти
кадиров - Чечня - це я

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24.07.2023 20:53 Відповісти
Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:
«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»

Венюков, «Кавказские воспоминания» : «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30...».

Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - полное истребление народов Кавказа».

Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».
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24.07.2023 21:34 Відповісти
 
 