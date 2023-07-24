Боррель про обстріли українських портів: РФ використовує їжу як зброю, ставлячи під загрозу мільйони людей

Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив обстріли портової інфраструктури російськими загарбниками.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Щоденними цілеспрямованими атаками Росія знищує українські зерносховища та портову інфраструктуру. Подальше використання Росією продовольства як зброї та припинення дії Чорноморської зернової угоди впливає на глобальну продовольчу безпеку, ставлячи під загрозу мільйони людей", - наголосив Боррель та додав хештег "Їжа - не зброя".

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