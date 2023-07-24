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Новини Війна
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Боррель про обстріли українських портів: РФ використовує їжу як зброю, ставлячи під загрозу мільйони людей

боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив обстріли портової інфраструктури російськими загарбниками.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Щоденними цілеспрямованими атаками Росія знищує українські зерносховища та портову інфраструктуру. Подальше використання Росією продовольства як зброї та припинення дії Чорноморської зернової угоди впливає на глобальну продовольчу безпеку, ставлячи під загрозу мільйони людей", - наголосив Боррель та додав хештег "Їжа - не зброя".

Читайте: Гутерріш закликав РФ повернутися до "зернової угоди"

Автор: 

зерно (3119) обстріл (28428) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
"Західним партнерам", наскільки зрозуміло, похрін і Україна, і її міста і села, і самі українці. Вони переживають за "зернову угоду"...
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24.07.2023 20:21
+4
У нас, в Украине, этот у*бок х-ло, каждый день ставит под угрозу смерти больше 30 млн. людей, а вам пох*р.
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24.07.2023 20:29
+3
Не допоможуть. Бо, не дай Бог, "ескалація". Ці переживання - натяк на те, що треба виконувати вимоги куйла, щоб припинив знищувати порти і продовжив зернову угоду. Мабуть, з неї щось непогано мають і західні посадовці. Ніколи в житті не повірю, що вони так стурбовані долею нещасних голодних негренят...
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24.07.2023 20:32
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Ваш Капитан Очевидность.
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24.07.2023 20:15 Відповісти
"Західним партнерам", наскільки зрозуміло, похрін і Україна, і її міста і села, і самі українці. Вони переживають за "зернову угоду"...
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24.07.2023 20:21 Відповісти
Ну если эти переживания помогут отправить пару сотен томагавков, то почему нет?
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24.07.2023 20:26 Відповісти
Не допоможуть. Бо, не дай Бог, "ескалація". Ці переживання - натяк на те, що треба виконувати вимоги куйла, щоб припинив знищувати порти і продовжив зернову угоду. Мабуть, з неї щось непогано мають і західні посадовці. Ніколи в житті не повірю, що вони так стурбовані долею нещасних голодних негренят...
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24.07.2023 20:32 Відповісти
Вони, як завжди, турбуються за свої гаманці та про рейтинг...як і наші
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24.07.2023 20:50 Відповісти
Ну, засудив... Шо далі?
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24.07.2023 20:26 Відповісти
У нас, в Украине, этот у*бок х-ло, каждый день ставит под угрозу смерти больше 30 млн. людей, а вам пох*р.
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24.07.2023 20:29 Відповісти
Бла бла бла....
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24.07.2023 20:37 Відповісти
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24.07.2023 20:47 Відповісти
А чому б ні хто заважатеме Я дивлюсь , в наш час с політиками напряг . Усі поголовно ідіоти
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24.07.2023 20:58 Відповісти
То запустіть у небо сто повітряних кульок, на знак протесту!
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24.07.2023 21:03 Відповісти
Для пуйла, вдасне насЕленіє- сміття, а ви про людяність.
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24.07.2023 21:08 Відповісти
Распереживался.
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24.07.2023 21:14 Відповісти
Якщо такими темпами співчувати-спостерігати та допомогати "тільки трохи для відбивання"--бо нізззя, то сенсу майже немає..А вони зерно аби жерти..Я б їм через порти з таким ризиком вобше не везла.. Все одно, нам років 300 борги віддавати..Де, пардон, експропріація??Тільки вулиці-пам'ятники-і "бомбосховища з барабанами" --на часі??Ганьба-ганьбусенька-ганьбище..Тирять і триндять..Триндять і тирять..Кінця немає..
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24.07.2023 21:22 Відповісти
Не переживай, дядьку! Як будуть дуже голодні - тебе з'їдять, як максимум
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24.07.2023 21:27 Відповісти
Этому деятелю уже пора думать чем кормить и где селить африканцев.
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24.07.2023 22:59 Відповісти
 
 