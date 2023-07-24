Сили оборони знищили 6 ворожих систем ППО на Херсонщині, - ОК "Південь"

Шість систем ППО росіян Сили оборони знищили у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни на півдні продовжують використовувати авіацію, тому знищення ППО окупантів послабить їхні позиції.

"Ми на нашій ділянці відпрацювали по шести системах ворожої ППО - і вони вже не здатні захищати ті літаки. Літаки тактичної авіації в нашому напрямку затримуються в зоні, недосяжній для нашої ППО, для того, щоб звідти випускати керовані авіабомби на відстань 50-60 км. І це поки що робить їх недосяжними для нашого ураження. Але ми все ж працюємо над розвитком своєї тактики і продовжуємо захищати смугу на лівому березі для того, щоб там закріплятися вже в більш безпечній ситуації", - розповіла Гуменюк.

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