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Новини Війна
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Сили оборони знищили 6 ворожих систем ППО на Херсонщині, - ОК "Південь"

знищення

Шість систем ППО росіян Сили оборони знищили у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни на півдні продовжують використовувати авіацію, тому знищення ППО окупантів послабить їхні позиції.

"Ми на нашій ділянці відпрацювали по шести системах ворожої ППО - і вони вже не здатні захищати ті літаки. Літаки тактичної авіації в нашому напрямку затримуються в зоні, недосяжній для нашої ППО, для того, щоб звідти випускати керовані авіабомби на відстань 50-60 км. І це поки що робить їх недосяжними для нашого ураження. Але ми все ж працюємо над розвитком своєї тактики і продовжуємо захищати смугу на лівому березі для того, щоб там закріплятися вже в більш безпечній ситуації", - розповіла Гуменюк.

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Автор: 

ППО (3183) знищення (7216) Гуменюк Наталія (804) ЗСУ (7540)


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24.07.2023 21:44 Відповісти
Я радий, але аргументуйте.
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24.07.2023 21:53 Відповісти
Це ж так не важко до всього давати відео звіт з кадрами як горить русня. Робіть свою роботу якісно. Просто врахуйте який це буде епічний бонус до пропаганди.
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24.07.2023 22:00 Відповісти
Дай, Боже!
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24.07.2023 22:08 Відповісти
Останній абзац - просто абзац! Це точно цитата? Бо я два рази перечитав, а все одно логічний ланцюжок не склався. Якийсь набір слів. Змішались в купу коні, люди...
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25.07.2023 00:07 Відповісти
ППО це сама слабка ланка русні.Створювати їх дуже важко і довго тим паче там не все так просто с комплектом .Але ця техніка дуже їм потрібна бо її не те що не хватає її взагалі мало і з кожнем днем все меньше.Якщо хлама типу танків іншого вони викопують валом і модернізують і можуть хоч трохи старими -новими доповнювати то ППО це проблема яка не вирішиться і їх просто так не дістати навіть хламом.Все ППО за виключенням столиці оркостану ,і Криму ,на фронті.Може ще трохи присутня на центральних декількох аєродромах.Більше її немає.Але по факту це дефіцит зброї яку неможливо поповнити в кількості.Продавлювання ППО це буде пекло для русні
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25.07.2023 00:23 Відповісти
 
 