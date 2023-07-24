Ударами по портовій інфраструктурі Росія прагне позбавити Україну основного джерела доходу, - Держдепартамент США

Ракетними ударами по портовій інфраструктурі Росія цілеспрямовано прагне позбавити економіку України основного джерела доходу.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ракетні обстріли й удари безпілотників, які почалися минулого тижня після того, як РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, призвели до загибелі й поранень десятків мирних жителів, руйнування об’єктів зі списку спадщини ЮНЕСКО, в тому числі історичного Спасо-Преображенського собору, знищення портової інфраструктури й запасів зерна, що може вдарити по сотнях тисяч людей в усьому світі", - сказав представник Держдепу.

Міллер зазначив, що Росія також атакувала зернові склади на Дунаї, де проходить життєво важливий експортний маршрут після того, як Кремль фактично заблокував чорноморські порти.

"Ці зловмисні удари ще раз ілюструють готовність РФ використовувати продовольство як зброю у своїй незаконній війні проти України", - наголосив представник Держдепартаменту США.

Міллер указав, що Кремль таким чином "хоче позбавити економіку України основного джерела доходу" та нехтує потребами в продовольстві людей в усьому світі.

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"Сполучені Штати, наші союзники й партнери зберігатимуть непохитну підтримку України, яка захищає себе та бореться за повернення своєї суверенної території. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які працюють над відновленням та відбудовою", - запевнив Міллер.

Однак, констатував він, Кремль продовжує чинити руйнування в Україні.

"Поки Росія не відведе свої війська та не продемонструє, що вона зацікавлена в мирі, наша спільна відповідальність – вимагати від Кремля припинити атаки на Україну та її народ, допомогти Україні захистити свою територію та захистити власних людей, а також притягти Росію до відповідальності за страждання, які вона вирішила завдати багатьом людям", - підсумував представник Держдепартаменту США.

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