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Новини Війна
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Ударами по портовій інфраструктурі Росія прагне позбавити Україну основного джерела доходу, - Держдепартамент США

одеса

Ракетними ударами по портовій інфраструктурі Росія цілеспрямовано прагне позбавити економіку України основного джерела доходу.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ракетні обстріли й удари безпілотників, які почалися минулого тижня після того, як РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, призвели до загибелі й поранень десятків мирних жителів, руйнування об’єктів зі списку спадщини ЮНЕСКО, в тому числі історичного Спасо-Преображенського собору, знищення портової інфраструктури й запасів зерна, що може вдарити по сотнях тисяч людей в усьому світі", - сказав представник Держдепу.

Міллер зазначив, що Росія також атакувала зернові склади на Дунаї, де проходить життєво важливий експортний маршрут після того, як Кремль фактично заблокував чорноморські порти.

"Ці зловмисні удари ще раз ілюструють готовність РФ використовувати продовольство як зброю у своїй незаконній війні проти України", - наголосив представник Держдепартаменту США.

Міллер указав, що Кремль таким чином "хоче позбавити економіку України основного джерела доходу" та нехтує потребами в продовольстві людей в усьому світі.

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"Сполучені Штати, наші союзники й партнери зберігатимуть непохитну підтримку України, яка захищає себе та бореться за повернення своєї суверенної території. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які працюють над відновленням та відбудовою", - запевнив Міллер.

Однак, констатував він, Кремль продовжує чинити руйнування в Україні.

"Поки Росія не відведе свої війська та не продемонструє, що вона зацікавлена в мирі, наша спільна відповідальність – вимагати від Кремля припинити атаки на Україну та її народ, допомогти Україні захистити свою територію та захистити власних людей, а також притягти Росію до відповідальності за страждання, які вона вирішила завдати багатьом людям", - підсумував представник Держдепартаменту США.

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Автор: 

Держдепартамент США (1625) зерно (3119) обстріл (28428) порт (2041)


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Топ коментарі
+3
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24.07.2023 22:30
+3
"наша спільна відповідальність - ... притягти Росію до відповідальності за страждання" - з цього місця детальніше. Як ще можна притягти їх до відповідальності крім як зробити це силою?
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24.07.2023 22:36
+3
Ударами по портовій інфраструктурі Росія прагне позбавити Україну основного джерела доходу, і нашим американським сигналом ,для втілення цього рашистського прагнення ,стало не прийняття ,з ініціативи США І Німеччини України в НАТО ,та не надання їй далекобійних ракет і т.д
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24.07.2023 22:39
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24.07.2023 22:30 Відповісти
"наша спільна відповідальність - ... притягти Росію до відповідальності за страждання" - з цього місця детальніше. Як ще можна притягти їх до відповідальності крім як зробити це силою?
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24.07.2023 22:36 Відповісти
Ударами по портовій інфраструктурі Росія прагне позбавити Україну основного джерела доходу, і нашим американським сигналом ,для втілення цього рашистського прагнення ,стало не прийняття ,з ініціативи США І Німеччини України в НАТО ,та не надання їй далекобійних ракет і т.д
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24.07.2023 22:39 Відповісти
дохід отримує не держава а кернели з верьовським за підтримки ма***анців при владі
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24.07.2023 22:39 Відповісти
Взяти б Ермака Салливана та Шольца та відправити б на Марс ..... а тим часом ***** би грохнули...
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24.07.2023 22:40 Відповісти
Мені просто цікаво - якщо порти є такими стратегічними (а вони Є) з точки зору прибутку, чому б не захистити їх за допомогою ППО?
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24.07.2023 22:50 Відповісти
в вильнюсе 12 патриотов было важнее
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25.07.2023 00:27 Відповісти
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24.07.2023 22:52 Відповісти
Украінцям не звикати до того , як кацапи морили голодом наших
дідів і прадідів , грабували та вбивали , тому настав час вибити всю кацапську
гадину під корінь , щоби нашим майбутнім поколінням жилось краще 🙁
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24.07.2023 22:53 Відповісти
Продаж зернових з України за собівартістю з метою ухилення від сплати податків та подальшого перепродажу з офшорів за світовою ринковою ціною у поєднанні з неконституційним продажем (пограбунком) с/г землі - є аферою століття проти інтересів українського народу.
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24.07.2023 22:54 Відповісти
Кажете, треба допомогти Україні захистити свою територію?

То що там з ленд-лізом?
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24.07.2023 23:01 Відповісти
Очередное бла бла бла.
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24.07.2023 23:06 Відповісти
капитан очевидность. Спасибо, кэп. Нам было важно ваше мнение....
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25.07.2023 00:26 Відповісти
Если что - Уренгойские месторождения слишком близко от побережья.
И Россия окажется и без основного дохода, и без топлива (вместе с армией).
Что-то кремлёвские разгулялись ....
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25.07.2023 01:31 Відповісти
 
 