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Росіяни готують "операцію під чужим прапором" у Чорному морі, - Держдеп США

рф,корабель,калібр

У Кремлі, ймовірно, готують операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі ударів РФ по портовій інфраструктурі України.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо інформацію, яка свідчить про те, що вони (РФ. - Ред.), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони погрожували суднам, які діють у міжнародних водах, після чого сьогодні сталася атака на Дунаї", - зазначив він.

За словами речника, Штати продовжать проведення консультацій із партнерами в регіоні щодо альтернативних шляхів вивезення зерна з України.

Міллер додав, що ідеального рішення, яке дало б змогу Україні відвантажувати таку ж кількість зерна, як під час дії Чорноморської зернової ініціативи, без поновлення морських шляхів "просто неможливо".

Також читайте: Авторитет Росії у світі значно знизився, Путін став міжнародним вигнанцем, - Держдепартамент США

Автор: 

Держдепартамент США (1625) провокація (782) Чорне море (1666)


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Топ коментарі
+39
А зібратися і дати кацапам *****, то нє?
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24.07.2023 22:35
+15
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24.07.2023 23:46
+13
Interesno otkuda kacapi svojio zerno otpravliajet,gde ix port glavnije?Vot tam nuzno im bojevix gusej podognat
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24.07.2023 22:35
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Нехай свій керченський міст доб'ють-щоб не мучився.
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24.07.2023 22:32 Відповісти
А зібратися і дати кацапам *****, то нє?
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24.07.2023 22:35 Відповісти
поясніть іспанцю чи норвежцю чому він має гинути за українців?
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25.07.2023 00:09 Відповісти
потому что когда украинец погибнет, придет его очередь гинуть за латыша или поляка.
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25.07.2023 00:22 Відповісти
чим украінець заважає росії напасти на латиша чи поляка?
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25.07.2023 00:53 Відповісти
пупок развяжется, нападать сразу на всех. Самому не понятно?
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25.07.2023 01:54 Відповісти
тобто правильно розумію, що якщо росія напала б на всі 30 країн НАТО - то вона б без питань усіх би натівців перемогла. Але от 30 країн НАТО плюс Україну, яка повністю від НАТО залежна у всьому - вже ніяк? Десь така логіка?
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25.07.2023 02:01 Відповісти
неправильно
з логікою не склалося
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25.07.2023 02:16 Відповісти
ну так значить росія ніколи не нападе на НАТО. Радий, що ми це вияснили.
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25.07.2023 18:25 Відповісти
Ты германскую армиё видел, вижу, что нет.
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25.07.2023 09:38 Відповісти
А чому іспанці ризикували собою у 1991 р. у війні в Перській затоці? Причиною була любов до жителів Кувейту? А коли іспанці і норвежці воювали в Афганістані (операції Міжнародних сил сприяння безпеці в ІРА у 2001-2014 рр.) то це тому, що вони бажали гинути за афганців? Проблема загрози світовій продовольчій безпеці з боку РФ є міжнародною і має вирішуватися спільно державами-членами ООН. (до речі, Іспанія є найбільшим імпортером української сільськогосподарської продукції в ЄС). І відповідний досвід є. Коли внаслідок дій Ірану у 1987 р. виникла загроза для нафтових перевезень у Перській затоці, США і Франція організували військові морські конвої для танкерів. Було б бажання.
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25.07.2023 09:59 Відповісти
Иран не обладает ядерным оружием и средствами его доставки до территории США. По этому ваш пример не уместен. По этой же причине НАТО не вмешивается в конфликт своими ВС.
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25.07.2023 10:09 Відповісти
Мій приклад доречний. Можна пригадати випадки, коли СРСР/Росія і її держави-сателіти отримували відсіч незважаючи на ризик застосування атомної зброї:

1.Війна у Кореї 1950-1953 рр. ( під егідою ООН разом з США у війні брали участь 20 держав);

2.Суецька криза 1956-1957 рр. (тоді СРСР теж погрожував застосуванням атомної зброї)

Зараз США взяли на себе зобов"язання захистити Тайвань від можливого нападу КНР. Отже проблема не в наявності атомної зброї у держави-агресора. Було б бажання дати відсіч.
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25.07.2023 17:42 Відповісти
Дуже легко. Якщо Україна впаде, то чверть населення відгеноцидять, а решту заставлять воювати у складі рашистів. І якщо на геноцид іспанцю чи норвежцю наплювати, то на розклад Росія-Україна проти НАТО (як є) або Росія+Україна проти НАТО (як буде) зважати доводиться.
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25.07.2023 11:55 Відповісти
А нащо їм гинути? Усього кілька ракет - і нема того ЧФ РФ. І вже ніхто не заважає везти зерно, і ніхто по портам не гатить..

А чиї ракети? "та ті ракети можна купити у любому воєнторзі!"
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25.07.2023 17:43 Відповісти
в нас є Гарпуни. Чомусь ЧФ РФ не зникає. Мабуть є якась інша причина?
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25.07.2023 18:26 Відповісти
Interesno otkuda kacapi svojio zerno otpravliajet,gde ix port glavnije?Vot tam nuzno im bojevix gusej podognat
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24.07.2023 22:35 Відповісти
В Ростове на Дону и Новороссийске крупные зерновые хабы.
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25.07.2023 10:11 Відповісти
Кацапи почали фронт на Харківщині. Але земарафон про це мовчить.
https://youtu.be/I8kHeWOkHro
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24.07.2023 22:36 Відповісти
и шо? єто что новость?они там уже давно пытаються рыпаться последних недели две понастырнее,пару позиции они сначала нгушных захватили потом с помощью кассеток их отбили,короче там с переменым успехом а там будем посмотреть
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24.07.2023 22:39 Відповісти
Уже закончили и начали атрицательное у направлении ссысрани и засрани.
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25.07.2023 09:39 Відповісти
Есть е*банутые приполярные обезьяны 🦍 с ядерной елдо и весь западный мир который не знает что с этим делать....
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24.07.2023 22:36 Відповісти
Це якись тупік -- коли вони вже перестануть боятись рашку а Китаи набагато сильнішии -- ше не ясно чи дурнішии
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24.07.2023 22:38 Відповісти
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24.07.2023 22:38 Відповісти
мабуть після ракетних обстрілів Одес і Рені можливо і таке Росіяни,разом із нами готують "операцію під чужим прапором" у Чорному морі, щоб звинуватити Україну- Держдеп США
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24.07.2023 22:44 Відповісти
Друзі, є активність голосової мережі стратегічної авіації на БОЙОВИХ частотах, частоти використовуються для Ту-22м3.

Тривоги не ігноруємо.🙁
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24.07.2023 22:46 Відповісти
Чи під своїм чи під чужим, справа України знищувати усе кацапське бидло яке плаває в Чорному морі!
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24.07.2023 23:03 Відповісти
Координація на фронті потребує уваги! Чому ми не в НАТО …
https://www.youtube.com/watch?v=3qd9Xtl7PyQ

Слава Україні!!
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24.07.2023 23:25 Відповісти
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24.07.2023 23:46 Відповісти
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24.07.2023 23:48 Відповісти
Було б непогано бомбанути порти . Знаю , що навпроти Керчі десь у Тамані россіяне побудували велми мощний порт - дивилась чертежи 10 років тому в одеському проектному інституті . Якщо не помиляюсь - цей інститут і проектував цей порт . Там був розчищен мул , який виносив роками Дон і зроблени причали. Бомбанути як и міст . Може з того порту і зерно грузять
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24.07.2023 23:51 Відповісти
сша и оон забыли написать, что они глубоко обеспокоены.
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25.07.2023 00:23 Відповісти
Военно-политические инвалиды и импотенты. Вот и все что нужно знать наших западных "партнерах".
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25.07.2023 09:03 Відповісти
********* Міллер.
Є ідеальне рішення - дати нам атакамси. Атакамсами накриваються бухти Севастополя і Новорассєйска, і питання кацапського флоту вирішене....
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25.07.2023 09:21 Відповісти
Ну так-так, ідеального рішення немає, звичайно.
Не можна ж просто поставити чотири корабля НАТО в чорному морі, відгородивши ними безпечну зону для відгрузки зерна, і по одному кораблю в кожний український порт, щоб унеможливити ракетні атаки. Обісцянці імпотентні.
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25.07.2023 09:45 Відповісти
Нацепити на Натівські кораблі Український прапор і всьо, ну і в ефірі пару слів паляниця і вуаля, це не НАТО, але ж це мрії
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25.07.2023 13:56 Відповісти
 
 