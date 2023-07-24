Росіяни готують "операцію під чужим прапором" у Чорному морі, - Держдеп США

У Кремлі, ймовірно, готують операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі ударів РФ по портовій інфраструктурі України.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо інформацію, яка свідчить про те, що вони (РФ. - Ред.), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони погрожували суднам, які діють у міжнародних водах, після чого сьогодні сталася атака на Дунаї", - зазначив він.

За словами речника, Штати продовжать проведення консультацій із партнерами в регіоні щодо альтернативних шляхів вивезення зерна з України.

Міллер додав, що ідеального рішення, яке дало б змогу Україні відвантажувати таку ж кількість зерна, як під час дії Чорноморської зернової ініціативи, без поновлення морських шляхів "просто неможливо".

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