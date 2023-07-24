Росіяни готують "операцію під чужим прапором" у Чорному морі, - Держдеп США
У Кремлі, ймовірно, готують операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі ударів РФ по портовій інфраструктурі України.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо інформацію, яка свідчить про те, що вони (РФ. - Ред.), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони погрожували суднам, які діють у міжнародних водах, після чого сьогодні сталася атака на Дунаї", - зазначив він.
За словами речника, Штати продовжать проведення консультацій із партнерами в регіоні щодо альтернативних шляхів вивезення зерна з України.
Міллер додав, що ідеального рішення, яке дало б змогу Україні відвантажувати таку ж кількість зерна, як під час дії Чорноморської зернової ініціативи, без поновлення морських шляхів "просто неможливо".
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1.Війна у Кореї 1950-1953 рр. ( під егідою ООН разом з США у війні брали участь 20 держав);
2.Суецька криза 1956-1957 рр. (тоді СРСР теж погрожував застосуванням атомної зброї)
Зараз США взяли на себе зобов"язання захистити Тайвань від можливого нападу КНР. Отже проблема не в наявності атомної зброї у держави-агресора. Було б бажання дати відсіч.
А чиї ракети? "та ті ракети можна купити у любому воєнторзі!"
https://youtu.be/I8kHeWOkHro
Тривоги не ігноруємо.🙁
https://www.youtube.com/watch?v=3qd9Xtl7PyQ
Слава Україні!!
Є ідеальне рішення - дати нам атакамси. Атакамсами накриваються бухти Севастополя і Новорассєйска, і питання кацапського флоту вирішене....
Не можна ж просто поставити чотири корабля НАТО в чорному морі, відгородивши ними безпечну зону для відгрузки зерна, і по одному кораблю в кожний український порт, щоб унеможливити ракетні атаки. Обісцянці імпотентні.