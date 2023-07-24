Окупанти обстріляли 7 громад на Сумщині: пошкоджено кілька приватних будинків та лінію електропередач
Протягом 24 липня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали 17 населених пунктів у семи територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Юнаківській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, були обстріляні:
- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
- Великописарівська громада: мінометний обстріл (9 вибухів), АГС (3 вибухи), САУ (3 вибухи), артилерія (3 вибухи).
- Новослобідська громада: мінометний обстріл ( 26 вибухів). За попередньою інформацією, пошкоджено житловий будинок та ЛЕП.
- Краснопільска громада: обстріл зі САУ (6 вибухів), ствольна артилерія (3 вибухи), мінометний обстріл (13 вибухів), артилерійський обстріл (9 вибухів). Пошкоджено два приватні житлові будинки, ЛЕП.
- Середино-Будська громада: ствольна артилерія (6 вибухів), артобстріл (2 вибухи). Пошкоджено два приватні житлові будинки.
- Білопільська громада: ствольна артилерія (3 вибухи, 2 виходи), мінометний обстріл (2 вибухи), артобстріл (4 вибухи). Пошкоджено багатоквартирний будинок, два приватних будинки, хозбудівля.
- Юнаківська громада: обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).
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