США оголосять про новий пакет військової допомоги для України найближчими днями, - Держдеп

США найближчим часом оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги.

Про це повідомив спікер Державного департаменту США Меттью Міллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Представник Держдепу відмовився якось коментувати контрнаступ Збройних сил України, оскільки це завдання "потрібно залишити українським військовим".

"На наш погляд, Україна має все необхідне для проведення цього контрнаступу. Ми поставили їй величезну кількість військової техніки, як і наші союзники та партнери в Європі та в усьому світі. І ми продовжуватимемо це робити, так що ви можете очікувати на нові оголошення про військову допомогу найближчими днями", - підкреслив Міллер.

За його словами, США разом з іншими країнами НАТО продовжать "стояти разом твердо", щоб підтримувати український контрнаступ.

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