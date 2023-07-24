США оголосять про новий пакет військової допомоги для України найближчими днями, - Держдеп
США найближчим часом оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги.
Про це повідомив спікер Державного департаменту США Меттью Міллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Представник Держдепу відмовився якось коментувати контрнаступ Збройних сил України, оскільки це завдання "потрібно залишити українським військовим".
"На наш погляд, Україна має все необхідне для проведення цього контрнаступу. Ми поставили їй величезну кількість військової техніки, як і наші союзники та партнери в Європі та в усьому світі. І ми продовжуватимемо це робити, так що ви можете очікувати на нові оголошення про військову допомогу найближчими днями", - підкреслив Міллер.
За його словами, США разом з іншими країнами НАТО продовжать "стояти разом твердо", щоб підтримувати український контрнаступ.
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Що для України?
- глибоке занепокоєння щодо наслідків війни;
- непохитну підримку та віру в нашу перемогу.
переменатаксмов.
Это как голодающим дать чашки, ложки, вилки - и ничего съедобного...
Им главное - чтобы эта война продолжалась бесконечно долго.
Однак, українські військові дивним чином обмежують себе лише тривалими артпідготовкою до контрнаступу та розмінуванням на півдні країни, при цьому фактично ігноруючи інші напрямки, які поки що відкриті відсутністю масштабних мінних загороджень для контрнаступальних дій як от на сході країни чи на Херсонщині давно не чутно про успіхи плацдармів на лівому березі Дніпра.
Не дарма ж рашисти активізували свої вдавані спроби атак на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках лише з метою змусити чи надати привід ЗСУ зайняти оборону допоки шляхи підступу не будуть перекриті.
Похоже что укронацисты беспилотниками грузят крымское ПВО, после чего на цель идет Storm Shadow или SCULP. - рос СМИ
❗️ТРИВОГА
❗️ВІДБІЙ
У ВСУ для этого есть все возможности.