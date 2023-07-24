Роспропагандист Журавльов - не "загиблий на війні журналіст". Він брав активну участь в окупації України, - звернення Медіаруху до міжнародних організацій

Журналістська спільнота Україна закликає міжнародні організації не плутати журналістів з пропагандистами, адже останні є учасниками російської агресії проти України.

Про це йдеться у заяві Медіаруху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор Медіа.

Раніше ЮНЕСКО та Міжнародна федерація журналістів поширили заяви, де назвали ліквідованого громадянина РФ Ростислава Журавльова, працівника кремлівської інформаційної агенції "РИА Новости", "14-м журналістом, що загинув з початку війни в Україні, з 24 лютого 2022 року", і закликали невідкладно розслідувати його загибель.

"Ми, українська медійна спільнота, нагадуємо міжнародним організаціям про те, що пропагандисти є прямими антагоністами журналістів. Саме їхні дії призводять до знищення свободи слова і гонінь на медійників, які працюють з дотриманням принципів свободи слова та професійних стандартів. Російські медіаорганізації та їхні співробітники, які є активними виробниками пропаганди та учасниками військової агресії Росії проти України, мають понести справедливе покарання за свої дії, що призвели до розпалювання війни і масового знищення українських громадян", - йдеться в заяві.

Медіарух зазначив, що Журавльов особисто брав участь в агресії проти України у складі збройних формувань, зокрема, в захопленні українських адміністративних будівель на Донеччині у 2014 році.

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"Журавльов сам писав у власних соцмережах, він приїхав з Росії в 2014 році аби брати участь у війні проти України. Доказом цього є численні фотографії Журавльова зі зброєю, нацистською символікою та його дописи, які свідчать про те, що він брав активну участь в російській окупації України. Він також був активним членом російської радикальної націоналістичної партії "Націонал-більшовицька партія", зокрема, очолював її Свердловське відділення", - наголосили у зверненні.

Журналісти нагадали, що "РИА" є державною інформаційною агенцією, яка повністю контролюється та фінансується російською владою. Також вона є частиною пропагандистського конгломерату "Россия сегодня" під керівництвом Дмитра Кисельова, до яких застосовані міжнародні санкції, та які проактивно продукують фейк-ньюз та дезінформацію щодо подій в Україні.

"На співробітниках подібних організацій лежить пряма відповідальність за злочинну війну Росії проти України. Численні соціологічні дослідження демонструють чітку кореляцію між споживанням державних інформаційних ресурсів та підтримкою дій російської армії в Україні. Всі виправдання пропагандистів на кшталт того, що вони просто представляли аудиторії "певну точку зору", мають бути рішуче відкинуті. Ми закликаємо міжнародні організації відкрито засудити російську державну пропаганду і визнати її такою, що становить загрозу миру і є актом агресії, відповідно до статті 30 Статуту ООН", - йдеться у зверненні Медіаруху.

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За даними журналіста Дениса Казанського, Ростислав Журавльов ще з 2014 року брав участь в агресії проти України. На початку березня 2014 року разом з Павлом Губарєвим він штурмував Донецьку ОДА.

"Потім, коли розпочалися бойові дії, вбивав та грабував мешканців Донбасу у складі однієї з озброєних банд "ЛНР". Добре його пам’ятаю. Це був один із перших "російських туристів", якого ідентифікували у Донецьку. Таких, як він, тоді надсилали з РФ до Луганська та Донецька, щоб розпочати на Донбасі заворушення та насильство, оскільки місцеві були не готові до кровопролиття і поводилися досить пасивно та обережно", - розповів він.

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