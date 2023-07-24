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Новини Війна
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Роспропагандист Журавльов - не "загиблий на війні журналіст". Він брав активну участь в окупації України, - звернення Медіаруху до міжнародних організацій

журавльов

Журналістська спільнота Україна закликає міжнародні організації не плутати журналістів з пропагандистами, адже останні є учасниками російської агресії проти України.

Про це йдеться у заяві Медіаруху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор Медіа.

Раніше ЮНЕСКО та Міжнародна федерація журналістів поширили заяви, де назвали ліквідованого громадянина РФ Ростислава Журавльова, працівника кремлівської інформаційної агенції "РИА Новости", "14-м журналістом, що загинув з початку війни в Україні, з 24 лютого 2022 року", і закликали невідкладно розслідувати його загибель.

"Ми, українська медійна спільнота, нагадуємо міжнародним організаціям про те, що пропагандисти є прямими антагоністами журналістів. Саме їхні дії призводять до знищення свободи слова і гонінь на медійників, які працюють з дотриманням принципів свободи слова та професійних стандартів. Російські медіаорганізації та їхні співробітники, які є активними виробниками пропаганди та учасниками військової агресії Росії проти України, мають понести справедливе покарання за свої дії, що призвели до розпалювання війни і масового знищення українських громадян", - йдеться в заяві.

Медіарух зазначив, що Журавльов особисто брав участь в агресії проти України у складі збройних формувань, зокрема, в захопленні українських адміністративних будівель на Донеччині у 2014 році.

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"Журавльов сам писав у власних соцмережах, він приїхав з Росії в 2014 році аби брати участь у війні проти України. Доказом цього є численні фотографії Журавльова зі зброєю, нацистською символікою та його дописи, які свідчать про те, що він брав активну участь в російській окупації України. Він також був активним членом російської радикальної націоналістичної партії "Націонал-більшовицька партія", зокрема, очолював її Свердловське відділення", - наголосили у зверненні.

Журналісти нагадали, що "РИА" є державною інформаційною агенцією, яка повністю контролюється та фінансується російською владою. Також вона є частиною пропагандистського конгломерату "Россия сегодня" під керівництвом Дмитра Кисельова, до яких застосовані міжнародні санкції, та які проактивно продукують фейк-ньюз та дезінформацію щодо подій в Україні.

"На співробітниках подібних організацій лежить пряма відповідальність за злочинну війну Росії проти України. Численні соціологічні дослідження демонструють чітку кореляцію між споживанням державних інформаційних ресурсів та підтримкою дій російської армії в Україні. Всі виправдання пропагандистів на кшталт того, що вони просто представляли аудиторії "певну точку зору", мають бути рішуче відкинуті. Ми закликаємо міжнародні організації відкрито засудити російську державну пропаганду і визнати її такою, що становить загрозу миру і є актом агресії, відповідно до статті 30 Статуту ООН", - йдеться у зверненні Медіаруху.

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За даними журналіста Дениса Казанського, Ростислав Журавльов ще з 2014 року брав участь в агресії проти України. На початку березня 2014 року разом з Павлом Губарєвим він штурмував Донецьку ОДА.

"Потім, коли розпочалися бойові дії, вбивав та грабував мешканців Донбасу у складі однієї з озброєних банд "ЛНР". Добре його пам’ятаю. Це був один із перших "російських туристів", якого ідентифікували у Донецьку. Таких, як він, тоді надсилали з РФ до Луганська та Донецька, щоб розпочати на Донбасі заворушення та насильство, оскільки місцеві були не готові до кровопролиття і поводилися досить пасивно та обережно", - розповів він.

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Автор: 

журналістика (1757) пропаганда (2801) росія (65122)


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Топ коментарі
+22
Журавльов жодного відношення не мав до журналістики ,
це кремлівський пропагандист і фашист , бо саме так він діяв на
Донбасі , як кончений русофашист і вбивця 😠
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25.07.2023 00:14
+20
Правильно. Порівнюйте цю всю кацапську інформаційну мразоту з Йозефом Геббельсом і розносьте цю позицію по всьому світу.
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25.07.2023 00:03
+6
Він гандон Прутіна !
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25.07.2023 00:16
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Правильно. Порівнюйте цю всю кацапську інформаційну мразоту з Йозефом Геббельсом і розносьте цю позицію по всьому світу.
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25.07.2023 00:03 Відповісти
вы обижаете Геббельса вы читали держали оригинал германских газет журналов в руках я держал много книг выпущенные тогда в печать кинофильмы кинохронику вы знаете что у него в аппарате было ведомство отвечавшее за качество продуктов питания одежды услуг населению включая доступ медиков для населения их оперативность и качество услуг немцы некоторые жившие тогда с ностальгией вспоминают приезд Неотложки за 2 минуты если опоздали на 10 секунд все в трудовой лагерь.. автобуссы поезда ездили по секундам... а сегодня в Германии третий год истории с опозданиеями поездов на часы норма... отмена поездов вообще норма вот вам современная пилять политика и реальность Германии ......а медицина попастьк врачсу с зубом у меня сын сейчас в германии ******* третий месяц лечат один зуб епнуться можно нетя не говорю что все погано просто есть моменты котоыре выводят из себя спокойныхвообще немцев французов канадцев британцев они ппростоне знают что была система Семашко и можнов доступе услуг медиков быть более гибким и оперативней но кто то явно осознанно создает на рынке медуслуг умышленный деффицит и при этом безбожно и необоснованно искственныс ограничем колличества и быстроты услуг медиков задирает гонорары в Космос.. а нафиг это делать не ясно...
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25.07.2023 00:17 Відповісти
Це просто тому, що у світі, особливо у світі Західному, люди краще обізнані хто такий був Геббельс. і набагато менше обізнані хто такі є кацапи. Тому їм буде більш прийнятне таке порівняння. ну а для нас, українців, порівнювати Геббельса з тими кацапськими варварами то справді трохи недоречно виглядає. Геббельс на фоні тої варварської кацапської орди виглядає цивілізованим європейцем.
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25.07.2023 00:30 Відповісти
Западный мир с трудом может осознать разницу между Байденом, Трампом и Десантисом. Геббельс для них абсолютное зло, а ******** - плохая страна с плохим президентом, которую можно легко вылечить заменой ***** на демократического президента, и потом оттуда снова понесется культура чайковского, "толстоевского", и великого пушкина, которого даже употоротые блэки в США назовут "руским поэтом".
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25.07.2023 00:52 Відповісти
Журавльов жодного відношення не мав до журналістики ,
це кремлівський пропагандист і фашист , бо саме так він діяв на
Донбасі , як кончений русофашист і вбивця 😠
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25.07.2023 00:14 Відповісти
журналисты настоящие не могут незаконно вьезжать на территорию другой страны - в этом случае они окупанты агрессоры и просто ублюдки
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25.07.2023 02:19 Відповісти
Ця рашистська наволоч Журавльов - військовий злочинець. Так само, як і нацистський пропагандист Юліус Штрайхер, якого Нюрнберзький трибунал віддав під суд. Російські пропагандисти вчиняють такий самий злочин - злочин проти людяності». Юліус Штрайхер був головним редактором антисемітської та антикомуністичної газети "Штурмовик", ідеолог расизму. Страчено за вироком Нюрнберзького трибуналу за антисемітську пропаганду та заклики до геноциду від імені нацистської Німеччини.
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25.07.2023 09:19 Відповісти
Він гандон Прутіна !
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25.07.2023 00:16 Відповісти
Це з якого часу пропагандони стали журналістами. Це як гебельсу призначити Пулітцеріамьку премію.
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25.07.2023 00:52 Відповісти
я от думаю, а нахіба Україні бути членом юнесків та оонів ?

яка від них користь ?
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25.07.2023 01:36 Відповісти
Усі повністю корумповні парашкою усі тіпа деморктичні сруктур а мі хочемо щоб наші совководрочерні бариг встояли? тому й ще їх терплять, бо самі не кращі
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25.07.2023 02:15 Відповісти
****** вы кацапы там в оон юнеско? они же бесполезные?
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25.07.2023 02:20 Відповісти
Це виглядає доволі безглуздо,на українському сайті обзивати когось кацапом кацап'ячою мовою.Я вибачаюсь,але поляком, французом,естонцем,чи італійцем ( не зважаючи на прапорець,а зважаючи ще й на кацапські матюки) вас,пане,назвати не можна..."Російськомовний українець"??? А що це таке?
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25.07.2023 05:17 Відповісти
Знов за рибу гроші... А англомовним українцем можно бути? хватит уже эту фигню разгонять.
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25.07.2023 09:03 Відповісти
Знову за рибу гроші,поки не дійде.Немає англомовного українця!!! Є або українець в англомовній країні(гість,або турист,для якого українська-рідна мова),або громадянин англомовної країни,який знає мову країни проживання і використовує її в спілкуванні з іншими громадянами цієї країни.Істота,з українським паспортом,яка белькоче за кордоном кацапською і каже,що вона українець-завідомо сприймається як кацап!!!Маю великий досвід спілкування з іноземцями,які ніяк не могли второпати,чому мої бувші кримські "колєгі па работє" маючи український паспорт говорять "па русскі",та ще й поливають Україну лайном.При цьому,мене,україномовного, сприймали як українця без питань.Мав їм пояснювати,хто такі кацапи і чому вони мають український паспорт...Так,що знову за рибу гроші.Вчіть українську,англійську...любу мову окрім кацапської і будете відчувати себе людиною в цивілізованому світі.
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25.07.2023 15:57 Відповісти
А може це ти істота з шовіністичним нахилом?
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26.07.2023 10:30 Відповісти
І до того ж - ти не маєш ніякого досвіду. Ти часом не ТягнибИк?
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26.07.2023 10:38 Відповісти
Висрався? Іди рот прополощи,безмозгле,тупе створіння.До твого курячого мозку навіть війна не достукається.Таких довбнів тільки у зоопарках показувати.Ти часом не Безугла?...Подобається тобі подібне спілкування,мурло?
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26.07.2023 11:43 Відповісти
Ось ти і показав себе. Все на що ти здатен. Кремінь.... І не тобі про війну згадувати.
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26.07.2023 18:46 Відповісти
Интересно, этот Журавлев понял что его банально использовали в как сакральную жертву?
Отправили на смерть чтобы создать картинку в западных СМИ что мол, журналист погиб от кассетных боеприпасов.
Расходный материал *****, а они возомнили себя освободителями...
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25.07.2023 06:50 Відповісти
https://www.unesco.org/en/articles/unesco-director-general-deplores-death-journalist-rostislav-zhuravlev-ukraine?fbclid=IwAR2x_JcUmKqjsOx_R9Msa_32OUPSfGzM4QlNw0_QywCezaqGnJBcVswLyuo ЮНЕСКО та https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/europe/article/ukraine-russian-journalist-killed-in-shelling Міжнародна федерація журналістів ... закликали невідкладно розслідувати його загибель.
Ще двоє у список тих, хто грає на боці міжнародного терориста - московії.
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25.07.2023 09:31 Відповісти
 
 