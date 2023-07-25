Білий дім про атаку дронів на Москву: "Це війна, яку розпочала Росія"
Атака безпілотників на центр Москви є наслідком кривавої війни, яку розв’язала Російська Федерація проти України.
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це війна, яку розпочала Росія", - сказала вона у відповідь на прохання прокоментувати останній розвиток подій, зокрема, атаки дронів на центр Москви.
Карін Жан-П'єр наголосила, що впродовж всіх місяців війни РФ майже щодня завдає ударів по цивільних об’єктах в Україні.
"Росія бомбардувала порт в Одесі, вбивши і поранивши українських цивільних, зруйнувавши об’єкт історичної спадщини ЮНЕСКО, знищивши десятки тисяч тонн зерна, яке призначалося для інших країн по всьому світу", – заявила вона.
При цьому речниця адміністрації Байдена зазначила, що США не підтримують завдавання ударів Україною по території РФ, нагадавши, що Крим є українською територією.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, близько 4 ранку 24 липня у Москві пролунали вибухи. Столична влада заявила про два безпілотники, які атакували нежитлові будинки. Один з них знаходиться неподалік комплексу будівель міноборони Росії, другий безпілотний літальний апарат влучив у будівлю бізнес-центру на проспекті Лихачова.
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При цьому речниця адміністрації Байдена зазначила, що США не підтримують завдання ударів Україною по території РФ, нагадавши, що Крим є українською територією. Джерело:
Наводьте цитати з Гомера та Ніцше
Бездарна брехня..самі щось позносити вирішили, а заодне нові свої іграшки випробувати. А під загрозу від нас розпилять ще пару лярдів
Атака - це коли падає останкінська вежа.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/07/24/20936936.shtml