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Новини Агресія Росії проти України
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Білий дім про атаку дронів на Москву: "Це війна, яку розпочала Росія"

жан-п’єр,карін

Атака безпілотників на центр Москви є наслідком кривавої війни, яку розв’язала Російська Федерація проти України.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це війна, яку розпочала Росія", - сказала вона у відповідь на прохання прокоментувати останній розвиток подій, зокрема, атаки дронів на центр Москви.

Карін Жан-П'єр наголосила, що впродовж всіх місяців війни РФ майже щодня завдає ударів по цивільних об’єктах в Україні.

"Росія бомбардувала порт в Одесі, вбивши і поранивши українських цивільних, зруйнувавши об’єкт історичної спадщини ЮНЕСКО, знищивши десятки тисяч тонн зерна, яке призначалося для інших країн по всьому світу", – заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Панцир" на даху Міноборони РФ не зміг збити український дрон, хоча стояв за 300 м від точки удару, - ЗМІ. КАРТА

При цьому речниця адміністрації Байдена зазначила, що США не підтримують завдавання ударів Україною по території РФ, нагадавши, що Крим є українською територією.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, близько 4 ранку 24 липня у Москві пролунали вибухи. Столична влада заявила про два безпілотники, які атакували нежитлові будинки. Один з них знаходиться неподалік комплексу будівель міноборони Росії, другий безпілотний літальний апарат влучив у будівлю бізнес-центру на проспекті Лихачова.

Автор: 

москва (1245) США (22769) дрони (4689) Жан-П’єр Карін (69)


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Топ коментарі
+10
"Не підтримуємо, але аплодуємо!" - Карін Жан-П'єр
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25.07.2023 06:33
+9
А що ви хочете щоб вона сказала? Що підтримують? Вся світова дипломатія-це збіговисько пи₴дунів та лицемірів.
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25.07.2023 06:41
+8
Атаки ще не було.
Атака - це коли падає останкінська вежа.
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25.07.2023 06:43
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"Не підтримуємо, але аплодуємо!" - Карін Жан-П'єр
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25.07.2023 06:33 Відповісти
так ні, хтось повинен написати що США перетворилися на циніків - ідіотів і такі заяви це знущання над народом України та підтримка орків на Московії👇

При цьому речниця адміністрації Байдена зазначила, що США не підтримують завдання ударів Україною по території РФ, нагадавши, що Крим є українською територією. Джерело:
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25.07.2023 06:38 Відповісти
А що ви хочете щоб вона сказала? Що підтримують? Вся світова дипломатія-це збіговисько пи₴дунів та лицемірів.
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25.07.2023 06:41 Відповісти
У Булгакова, "Майстр і Маргарита", є опис таких людей - "окосєвшая от постоянного вранья".))
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25.07.2023 06:45 Відповісти
Булгаков був російським імперцем та пасивним підорасом.

Наводьте цитати з Гомера та Ніцше
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25.07.2023 07:07 Відповісти
Ото й видно, як Ви його читали. Або просто рівень Вашого розвитку не дозволяє зрозуміти написане.
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25.07.2023 09:10 Відповісти
Так у Ніцше ж була спадкова шизофренія з манією переслідування. Крім того, з юності сидів на опіатах і ще десь сифіліс підчепив.
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25.07.2023 09:46 Відповісти
От і я про це! А "воно" "чув дзвін, та не знає де він" - от і вирішив "випендриться" (У мене в молодості знайома в Сибіру була Студентка педінституту Якось "похвально" відізвалася про одного мого співслужбовця - назвавши його "очень импатентным" Питаю: "Лена! Может "импозантным"? (бо знав, що він дівок перебирав - яку півень курей в курятнику) Відповідь : "А какая разница?"
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25.07.2023 09:53 Відповісти
просто заткнутися і нічого не заявити - так не можна?
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25.07.2023 06:54 Відповісти
Так її ж спитали.
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25.07.2023 07:24 Відповісти
А чого болотники фоточки не викладають безпілотників?? Казали ж, що кілька штук типу збили..

Бездарна брехня..самі щось позносити вирішили, а заодне нові свої іграшки випробувати. А під загрозу від нас розпилять ще пару лярдів
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25.07.2023 06:43 Відповісти
Атаки ще не було.
Атака - це коли падає останкінська вежа.
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25.07.2023 06:43 Відповісти
І зірочка зі Спасської вежі
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25.07.2023 06:46 Відповісти
Шахеди зносять кілька поверхів, а наші безпілотники тільки скло вибивають
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25.07.2023 06:52 Відповісти
Ну так БЧ 50 кг и 5 кг разница
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25.07.2023 08:17 Відповісти
то що заважає зробити 50?
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25.07.2023 10:15 Відповісти
Як подається ця новина рашасми, тут повний ****..ж:

https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/07/24/20936936.shtml
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25.07.2023 07:27 Відповісти
Памперси закупіть в держдеп,сцикуни.Не було в історії жодної виграної війни,щоб вона не перенеслась на територію агресора.Треба знищувати воєнні заводи москалям,чорноморські і азовські порти,нафтосховища і електростанції,а інакше це просто буде відтягнутий пісєц України,яка просто стиче кров'ю,поки Байден і Саліван трясутся від страху перед бункерною крисою,яка їх на понт постійно розводить.
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25.07.2023 07:37 Відповісти
Такое ощущение, что именно из-за этих достаточно бессмысленных налетов на Москву американцы и не дают нам АТАКМС...
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25.07.2023 08:16 Відповісти
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25.07.2023 08:28 Відповісти
Все що і треба було довести. Якщо ми почнемо застосовувати західну зброю по російській території то буде схожий спітч, тому не потрібно боятись потрібно їбашити.
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25.07.2023 09:32 Відповісти
 
 