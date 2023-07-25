Держдеп відреагував на слова Лукашенка про "вагнерівців": НАТО захищатиме кожен дюйм території Польщі

Польща є членом НАТО, тому Сполучені Штати та інші країни Альянсу захищатимуть кожен дюйм її території у разі реальної загрози з боку Росії чи Білорусі

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наш альянс з Польщею міцний. Польща – це член НАТО, і ми за необхідності захищатимемо кожен дюйм території НАТО", - заявив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився російському диктатору Володимиру Путіну, що його почали напружувати найманці ПВК Вагнера. Вони, нібито, "просяться на Захід" і хочуть на екскурсію до Варшави та Жешува.

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