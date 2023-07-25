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Новини Агресія Росії проти України
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Держдеп відреагував на слова Лукашенка про "вагнерівців": НАТО захищатиме кожен дюйм території Польщі

вагнер

Польща є членом НАТО, тому Сполучені Штати та інші країни Альянсу захищатимуть кожен дюйм її території у разі реальної загрози з боку Росії чи Білорусі

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наш альянс з Польщею міцний. Польща – це член НАТО, і ми за необхідності захищатимемо кожен дюйм території НАТО", - заявив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, самопроголошений  президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився російському диктатору Володимиру Путіну, що його почали напружувати найманці ПВК Вагнера. Вони, нібито, "просяться на Захід" і хочуть на екскурсію до Варшави та Жешува.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі перебуває щонайменше 3,5 тисячі "вагнерівців", - Беларускі Гаюн

Автор: 

Держдепартамент США (1625) Польща (8496) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+16
Добре, якщо так, але після ракети, яка вбила двох поляків і саме США змусили Польщу спочатку мовчати а потім казати, що то українська - такі заяви не викликають великої довіри.
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25.07.2023 06:57
+13
Дивна заява. Якась сциклувата.
Тобто якщо кацапи зайдуть, то кожен дюйм своєї будуть захищати, перепрошую, а коли випруть за кордони НАТО то війна закінчиться?
Може краще було заявити, якщо кацапи зайдуть на територію НАТО то ми роз*бемо кожний дюйм території РАШКИ І БІЛОРАШКИ?
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25.07.2023 07:40
+12
Польща це знає і тому поспішає купувати зброю де тільки може і формує свої нові та нові бригади.

Ну його нах - "На НАТО сподівайся але готуйся воювати самому"

Прийде Трамп і розповідатиме що Польща сама винна, що не враховувала інтереси його друга Володимира
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25.07.2023 07:02
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Добре, якщо так, але після ракети, яка вбила двох поляків і саме США змусили Польщу спочатку мовчати а потім казати, що то українська - такі заяви не викликають великої довіри.
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25.07.2023 06:57 Відповісти
Так сі стало. То була несподіванка для поляків і структур НАТО. На межі шоку. Але шок пройшов і плани і рішення ухвалені.
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25.07.2023 07:01 Відповісти
15 листопада 22. Минув майже рік війни під кордонами НАТО з періодичними обстрілами Львова. Для поляків і НАТО російська ракета стала несподіванкою...
Це якби зима несподівано прийшла в лютому. Ну хто таке в стані передбачити.
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25.07.2023 07:44 Відповісти
А ще можна згадати підірвані склади в Чехії, Новічок , підірвані потоки і т.д.
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25.07.2023 07:48 Відповісти
Не треба ходити далеко. Російська ракета в лісі пид Бидгощем. Під Бидгощем! Тобто ракета половину Польші пролетіла і впала в лісі і НІХТО її "не побачив".
Впала в грудні 22, "знайшли" в квітні 23го. Оце я, б...ть, розумію, час реагування.
А потім знову ця х..ня "та ми знали", "та ми її вели", "та вона не становила загрози".
Як ракета, яка летить через половину твоєї країни може "не становити загрози"? Чи якби в...бало в якесь місто то вже по накатаній то б виявилось "українське ППО"?
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25.07.2023 08:03 Відповісти
А що із літаком який начебто "сам впав" під смоленськом, проте уламки для дослідження не віддамо...
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25.07.2023 10:41 Відповісти
Ракета у бидгощі - це може бути польським фейком для внутрішньої аудиторії
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25.07.2023 11:00 Відповісти
Але навіщо?
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25.07.2023 11:08 Відповісти
Нехай йдуть-НАТО,як клопа розчавлять.
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25.07.2023 06:59 Відповісти
Екскурсія вагнерів територією Польщі відпадає. Ніхто не возитиме туди ні трупи, ні полонених в якості екскурсантів.
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25.07.2023 06:59 Відповісти
судячи з усього вона й не пранувалася, бо )(уйло змушує сиклтвого,чіпсового бульбофюрера напасти на Україну з півночі, в районі Волинської, Рівненської областей та дійти, якщо звичайно дасться, спочатку до Луцька, Рівного, потім до Тернополя, Львова, Хмельницького, як максимум Ужгород, Чернівців ... тобто в його голові план окупації України розроблений на 24.02.2022 року не помінявся ... тому розгіграли цей цирк і "многоходовочку" з чвк "вагнер" ...
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25.07.2023 07:20 Відповісти
Польща це знає і тому поспішає купувати зброю де тільки може і формує свої нові та нові бригади.

Ну його нах - "На НАТО сподівайся але готуйся воювати самому"

Прийде Трамп і розповідатиме що Польща сама винна, що не враховувала інтереси його друга Володимира
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25.07.2023 07:02 Відповісти
А толку від тієї зброї, якщо достатньо 300 шахедів аби за одну добу знищити польську економіку і при цьому жоден солдат раши не зайде у польщу.
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25.07.2023 10:54 Відповісти
Кілька версій розміщення "вагнерівців" у БРСР:
1) В Кремлі не знають що з ними робить: не хочеться втрачать підготовлених та "обкатаних боями" бійців і страшно тримать їх в Росії чи на фронті Можуть знову "зірваться" і повторить "похід на Москву" (можливо -з іншими ватажками)
2) Створення центру напруженості на північних кордонах України - щоб війська з оборонних ліній не перекидали на південь
3) Утримання під контролем Луки та всієї території БРСР
4) (найбільш фантастична) - провокування НАТО на удар у відповідь - бо "капітулювать" навіть звичайним виведенням військ з окупованих територій перед "хахлами" - "СТЫДНО" А от перед "всем НАТО" - не так! Тоді можна "расейскаму быдлу" "згодувать" наратив - "нас пабедила вся НАТА!!!"
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25.07.2023 07:12 Відповісти
1,2,3 в комплексі.
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25.07.2023 07:51 Відповісти
Може буть! Це - "програма-мінімум" А №4 - "програма-максимум" ( "віддалена перспектива")
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25.07.2023 08:45 Відповісти
А хіба цю потвору треба коментувати, підготуватись до загрози необхідно тихо, нехай ворог думає що чогось можє досягнути а його чекатиме повне знищення, НАТО потрібно показати силу в дії а не розмови про дюйми.
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25.07.2023 07:13 Відповісти
Аби НАТО і Євросоюз були такі міцні,зробили б УСІХ сросіян і білосрусів нев'їздними в країни НАТО і Європи.Один маршрут:раша - білораша.Ну раз на рік можна в північну корею з'їздить.
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25.07.2023 07:21 Відповісти
Два шизіка самі тих вагнерівців бояться,як вогню.Пригожин дойшов тільки до Воронєжа,а криса вже запригнула в літак і полетіла ховатись в пітєрський підвал,і бульбофюрер в Туреччину втік літаком,разом з родиною.
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25.07.2023 07:24 Відповісти
Оце й уся згуртованісить НАТО!
Виродок,який погрожує країні НАТО(Польщі),тікає в країну НАТО(Туреччину),де його трохи нез квітами зустрічають!Заарештувати цих двох уйобків,може,б і війна б скінчилася.
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25.07.2023 07:46 Відповісти
Дивна заява. Якась сциклувата.
Тобто якщо кацапи зайдуть, то кожен дюйм своєї будуть захищати, перепрошую, а коли випруть за кордони НАТО то війна закінчиться?
Може краще було заявити, якщо кацапи зайдуть на територію НАТО то ми роз*бемо кожний дюйм території РАШКИ І БІЛОРАШКИ?
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25.07.2023 07:40 Відповісти
Ви шо таке кажете! То ж еска... екска... екскаватор...тьху, ескалація!
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25.07.2023 07:51 Відповісти
ви згадали християнську Америку сильних білих людей сімейних цінностей - Америку принципів і без компромісів.

Така Америка на Рейгані закінчилася.

Амінь
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25.07.2023 07:51 Відповісти
Не все таки однозначно.
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25.07.2023 09:47 Відповісти
Україні прийдеться захищати і Польщу, поки поляки вчилися воювати перший час. Бо підари мріють відрізати Україну від постачання зброї, *********** і іншої допомоги. Так що поки НАТО розтелиться, так вони могли б багато захопити. Тому Україні прийшлося б також вступати в бій там одразу.
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25.07.2023 09:48 Відповісти
Тупой Байден видимо не знает, что скупой платит дважды. Подскажите уже ему кто-нибудь об этом!
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25.07.2023 10:22 Відповісти
Новое пустое хлопанье языком от ГосДепа США не вызывает никакого доверия. Все больше аргументов что Байден - ГАВНО и ему не видать второй срок. Нужно надеятся на праймерис , что республиканцы выдвинут своего сильного кандидата. ( не трампушку)
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25.07.2023 10:43 Відповісти
ст.5 НАТО

надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».

Німці нададуть каски, хтось підкине 2-3 танки, та поскаржаться в ООН
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25.07.2023 10:46 Відповісти
Пока что только Украина своей кровью защищает каждый дюйм и Польши. и Румынии, и Чехии, и Венгрии, и далее по списку. Так что чем грозить кулаками из-за океана, лучше дайте все, что нужно для победы. Победы не Зеленского, не Буданова, не Сырского, даже не Залужного - всего народа Украины.

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25.07.2023 10:57 Відповісти
все таки мягки амеры в высказываниях. Цивилизованный народ.
Нужно проще с лаптями. Доходчивее.
Например - в случае нападения на Польшу будет нанесен удар тактическим ядерным оружием по вооруженным силам РБ.
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25.07.2023 14:16 Відповісти
 
 