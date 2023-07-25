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Новини Агресія Росії проти України
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США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на суму $400 мільйонів, до якого увійдуть нанодрони Hornet, боєприпаси для HIMARS та NASAMS, а також Stinger і Javelin й авіаційні ракети Hydra-70.

боєприпаси

У вівторок, 25 липня, Сполучені Штати мають намір оголосити про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі до 400 млн доларів.

Про це пише Associated Press із посиланням на джерело в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Декілька офіційних джерел повідомили агентству, що до нового пакета військової допомоги увійдуть:

  • ракети для HIMARS та NASAMS,
  • ракети повітря-земля Hydra-70,
  • протиповітряні ракети Stinger,
  • протитанкові ракети Javelin,
  • 32 бронемашини Stryker,
  • артилерійські снаряди,
  • боєприпаси для стрілецької зброї,
  • розвідувальні нанодрони Hornet.

Пакет допомоги спрямований в рамках PDA (presidential drawdown authority) – тобто, з фонду адміністрації президента та наявних запасів Пентагону. Оскільки офіційно про виділення допомоги наразі не оголошено, джерела AP говорили за умови анонімності.

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Автор: 

допомога (8341) США (22769) допомога і підтримка (1160)


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Топ коментарі
+22
Свій "Грім-2" клепати нада!!!
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25.07.2023 08:18
+20
У відповідь, наше Міністерство Оборони закупить нові партії барабанів та овочерізок.
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25.07.2023 08:25
+10
А по скільки проканає по стільки й будуть.
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25.07.2023 08:34
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АТАКМС нннада
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25.07.2023 08:13 Відповісти
Свій "Грім-2" клепати нада!!!
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25.07.2023 08:18 Відповісти
Елдак анонсировал атакамс, так что будут походу
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25.07.2023 10:03 Відповісти
Він це "анонсував" ще пів року тому.
Теж, такими же малюночками.
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25.07.2023 10:38 Відповісти
👍
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25.07.2023 08:18 Відповісти
У відповідь, наше Міністерство Оборони закупить нові партії барабанів та овочерізок.
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25.07.2023 08:25 Відповісти
А по чем овочерізки?
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25.07.2023 08:30 Відповісти
А по скільки проканає по стільки й будуть.
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25.07.2023 08:34 Відповісти
приблизно прикинь,якщо яйце на ринку вартувало 6 грн, а купляли по 17, то майже троєкратна надбавка Тобі забезпечена .
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25.07.2023 09:14 Відповісти
Це добре.
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25.07.2023 08:44 Відповісти
Овочерізкою шинкувати москалів?
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25.07.2023 09:25 Відповісти
якщо є час і є натхнення - то обов'язково потрібно "овочерізкою шинкувати москалів"
а коли треба швидко - то просто вбий москаля любим зручним автоматом
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25.07.2023 10:41 Відповісти
ти будеш рвочерізкою шинкувати москалів?
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29.07.2023 05:06 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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25.07.2023 09:32 Відповісти
PDA (presidential drawdown authority)

Це для скептиків , хто каже "Байден сам нічого не допомагає нам".
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25.07.2023 09:58 Відповісти
Конгрес виділив Україні, за час війни 112.9млрд$

На PDA пішло 25.5млрд$, з яких 4.38млрд$ - прострочено, тобто президент "забув підписати", та вони повернулись в бюджет. Це майже 20%

На USAI - 20.38млрд, з яких тільки недавно щось виготовили, та передадуть на 1.3млрд

на 18млрд - даже контракти не заключили, тобто на бумагі допомога є, а по факту, будет через 3-5 років
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25.07.2023 12:02 Відповісти
це рівно для того, щоб ніхто не зміг перемогти
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25.07.2023 10:23 Відповісти
Интересно, куда Hydra-70 то цеплять будут. На Ми как то подцепят или дадут какие то западные ударные вертолеты....
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25.07.2023 10:39 Відповісти
 
 