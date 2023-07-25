США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на суму $400 мільйонів, до якого увійдуть нанодрони Hornet, боєприпаси для HIMARS та NASAMS, а також Stinger і Javelin й авіаційні ракети Hydra-70.

У вівторок, 25 липня, Сполучені Штати мають намір оголосити про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі до 400 млн доларів.

Про це пише Associated Press із посиланням на джерело в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Декілька офіційних джерел повідомили агентству, що до нового пакета військової допомоги увійдуть:

ракети для HIMARS та NASAMS,

ракети повітря-земля Hydra-70,

протиповітряні ракети Stinger,

протитанкові ракети Javelin,

32 бронемашини Stryker,

артилерійські снаряди,

боєприпаси для стрілецької зброї,

розвідувальні нанодрони Hornet.

Пакет допомоги спрямований в рамках PDA (presidential drawdown authority) – тобто, з фонду адміністрації президента та наявних запасів Пентагону. Оскільки офіційно про виділення допомоги наразі не оголошено, джерела AP говорили за умови анонімності.

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