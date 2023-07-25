США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на суму $400 мільйонів, до якого увійдуть нанодрони Hornet, боєприпаси для HIMARS та NASAMS, а також Stinger і Javelin й авіаційні ракети Hydra-70.
У вівторок, 25 липня, Сполучені Штати мають намір оголосити про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі до 400 млн доларів.
Про це пише Associated Press із посиланням на джерело в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Декілька офіційних джерел повідомили агентству, що до нового пакета військової допомоги увійдуть:
- ракети для HIMARS та NASAMS,
- ракети повітря-земля Hydra-70,
- протиповітряні ракети Stinger,
- протитанкові ракети Javelin,
- 32 бронемашини Stryker,
- артилерійські снаряди,
- боєприпаси для стрілецької зброї,
- розвідувальні нанодрони Hornet.
Пакет допомоги спрямований в рамках PDA (presidential drawdown authority) – тобто, з фонду адміністрації президента та наявних запасів Пентагону. Оскільки офіційно про виділення допомоги наразі не оголошено, джерела AP говорили за умови анонімності.
Топ коментарі
+22 Павло Бубенко #551281
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+20 Small Jerboa
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+10 Yevhen Tarnavskyi #551236
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Теж, такими же малюночками.
а коли треба швидко - то просто вбий москаля любим зручним автоматом
Це для скептиків , хто каже "Байден сам нічого не допомагає нам".
На PDA пішло 25.5млрд$, з яких 4.38млрд$ - прострочено, тобто президент "забув підписати", та вони повернулись в бюджет. Це майже 20%
На USAI - 20.38млрд, з яких тільки недавно щось виготовили, та передадуть на 1.3млрд
на 18млрд - даже контракти не заключили, тобто на бумагі допомога є, а по факту, будет через 3-5 років