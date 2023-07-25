Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 243 220 осіб (+600 за добу), 4174 танки, 4705 артсистем, 8131 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 25 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 243 220 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 243220 (+600) осіб ліквідовано,
танків - 4174 (+12) од,
бойових броньованих машин - 8131 (+13) од,
артилерійських систем - 4705 (+30) од,
РСЗВ - 698 (+1) од,
засоби ППО - 454 (+2) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 310 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3977 (+14),
крилаті ракети - 1307 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7194 (+12) од,
спеціальна техніка - 703 (+5).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
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75 одиниць техніки та 600 чумардосів. Броня та арта дуже чудово, танки третій день підряд більше 10!. Логістика присутня. ППО:спецтехніка 2:5. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 243 000!!! це більше, ніж таке місто, як Таганрог ...
Звісно ж - при цьому гинуть і стають каліками люди, але ж нікому не прийде в голову протестувати проти дії урагану чи повені, і вимагати їхнього закінчення, це просто втрати, з якими треба змиритись.
Тому ...., почекаємо ....
І тепер - вже вагнерівці були ...
Але ж я говорю про вплив величезних втрат на фронті на масову свідомість.