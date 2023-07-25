Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 243 220 осіб (+600 за добу), 4174 танки, 4705 артсистем, 8131 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 243 220 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 243220 (+600) осіб ліквідовано,

танків - 4174 (+12) од,

бойових броньованих машин - 8131 (+13) од,

артилерійських систем - 4705 (+30) од,

РСЗВ - 698 (+1) од,

засоби ППО - 454 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3977 (+14),

крилаті ракети - 1307 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7194 (+12) од,

спеціальна техніка - 703 (+5).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група російських десантників потрапила у засідку наших бійців біля Кліщіївки. ВIДЕО 18+

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.