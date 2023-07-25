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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 243 220 осіб (+600 за добу), 4174 танки, 4705 артсистем, 8131 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 243 220 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 243220 (+600) осіб ліквідовано,

танків - 4174 (+12) од,

бойових броньованих машин - 8131 (+13) од,

артилерійських систем - 4705 (+30) од,

РСЗВ - 698 (+1) од,

засоби ППО - 454 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3977 (+14),

крилаті ракети - 1307 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7194 (+12) од,

спеціальна техніка - 703 (+5).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 243 220 осіб (+600 за добу), 4174 танки, 4705 артсистем, 8131 броньована машина 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) ліквідація (3911) знищення (7216)


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Топ коментарі
+23
1/4 складу армії рф - активні слухачі йосипа давидовича. І це далеко до кінця, бо багато заброньованих квитків, а деякі просто пропали, бо слухачі не з'явились за ними; не змогли частинками зібратись.
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25.07.2023 08:17
+19
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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25.07.2023 08:14
+14
в этом месяце было и 38 арты...\а рекорд - 44 штуки...\
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25.07.2023 09:10
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25.07.2023 08:12 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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25.07.2023 08:14 Відповісти
1/4 складу армії рф - активні слухачі йосипа давидовича. І це далеко до кінця, бо багато заброньованих квитків, а деякі просто пропали, бо слухачі не з'явились за ними; не змогли частинками зібратись.
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25.07.2023 08:17 Відповісти
Йдеш за руцким кораблем
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25.07.2023 08:36 Відповісти
ты нам из окопа это пишешь...?
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25.07.2023 09:08 Відповісти
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25.07.2023 08:35 Відповісти
Де удари по москві? Кожен день москва має горіти.
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25.07.2023 08:54 Відповісти
Арта рекорд +30
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25.07.2023 09:03 Відповісти
в этом месяце было и 38 арты...\а рекорд - 44 штуки...\
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25.07.2023 09:10 Відповісти
значить --я неуважний
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25.07.2023 12:32 Відповісти
пусть каждый день +30...!
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25.07.2023 12:35 Відповісти
Згоден
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25.07.2023 12:39 Відповісти
Как показывает практика - хорошо но всё равно мало
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25.07.2023 09:33 Відповісти
Минув 3440 день москальсько-української війни.
75 одиниць техніки та 600 чумардосів. Броня та арта дуже чудово, танки третій день підряд більше 10!. Логістика присутня. ППО:спецтехніка 2:5. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 243 000!!! це більше, ніж таке місто, як Таганрог ...
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25.07.2023 09:49 Відповісти
Російське суспільство стало нечутливим до втрат - воно у масовій свідомості ставиться до війни як до стихійного лиха, як от пожари, повені, чи чогось подібного, яке просто існує, і не залежить від людини. Отже - до того, що вона просто існує, незалежно від бажання чи небажання людей.

Звісно ж - при цьому гинуть і стають каліками люди, але ж нікому не прийде в голову протестувати проти дії урагану чи повені, і вимагати їхнього закінчення, це просто втрати, з якими треба змиритись.
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25.07.2023 11:38 Відповісти
Якщо глянути на історію Московії - то майже 100 % заворушок та революцій - творили власне військові
Тому ...., почекаємо ....
І тепер - вже вагнерівці були ...
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25.07.2023 12:37 Відповісти
Це так.

Але ж я говорю про вплив величезних втрат на фронті на масову свідомість.
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25.07.2023 12:41 Відповісти
Західні експерти такі самі дебіли як і східні..Одні Київ за три доби взяли,а інші -Україну за два тиждні ......Навіть хваленне ЦРУ ріденько обгадилось..
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25.07.2023 10:42 Відповісти
ЦРУ ріденько обгадилось говоря зе-льцманам за месяц до вторжения о нападении?
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25.07.2023 11:31 Відповісти
Те,що свинособаки нападуть було зрозуміло і без ЦРУ...
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25.07.2023 11:46 Відповісти
а почему ты всей стране это не заявлял?
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25.07.2023 13:21 Відповісти
Брись свинособака скажена...
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25.07.2023 15:34 Відповісти
 
 