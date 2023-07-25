Сьогодні в Апеляційному суді відбудеться слухання щодо тримання під вартою полковника Червінського
Сьогодні, 25 липня, об 11.30 в Апеляційному суді м.Києва за адресою Солом’янська площа, 2а, відбудеться слухання у справі Романа Червінського щодо запобіжного заходу - тримання під вартою.
Про це повідомила у фейсбуці громадська діячка Роксоляна Хмара, інформує Цензор.НЕТ.
Судді:
Пеленик І.Г
Слива Ю.М.
Глиняний В.Г.
Вона також закликала всіх прийти, підтримати полковника Червінського.
Раніше Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід полковнику Роману Червінському на 60 днів без права внесення застави.
Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 19 червня суд залишив Червінського під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
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Prozapas:
"Комітет з розслідування виявив, що ФБР відповідальні за злочинний іноземний вплив на цензуру американських соцмереж через російських агентів, які проникли в СБУ" (с)
Це зі звіту Комітету з питань правосуддя Уряду США.
.................
В Штатах свобода слова це релігія, у них перша поправка Конституції про це - а тут знову влив на неї за участю кротів з України.
Щось таке лейтенант Баканов передбачав, коли отримував посвідчення адвоката, буде парню від чого захищати свою дупу (і друзєй по "кварталу") Окреме вітання позітівним з їхніми хіханьками про "а гдє Баканов?", скоро в цьому питанні буде багато інших прізвищ.
"Ми з вами надовго" (c)
Знайшли кого судити...
Слива Ю.М.
Глиняний В.Г.
Запам'ятаємо цих маріонеток.
Якщо - да, то буде ++, якщо кудись дриснули, то буде --.....
бо вони їм перешкоджають виконувати договорняки Патрушева в Омані
і дЄрмак , і Буданов будуть мовчати , так як це одна банда зрадників !!
Свободу Роману Червінському - одному з найкращих і професійних
розвідників нашоі краіни 😠‼️
уроди зелені
бо тоді, з кожним новим днем війни у них, засланців, з'являється бІльший шанс не сісти з бандою за зраду, кУманізм, корупцію, смерті людей, втрати економічного потенціалу України
Чому провалена програма виготовлення дронів?
Тому що в Укроборонпромі російські агенти, призначені Єрмаком та Зеленським, розкрадають західну допомогу..
https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbGRJOGtERFBSVGNQTVpMYWxnejUybmw1UWZsZ3xBQ3Jtc0trREFvM3dNdWhDYzRZNTg0N0FBcXlZWEw5MHFtMkx5dUUxdHZ3Y3paTE51QXJBWE1qY2hNdFBHUU1NdkRRR2tpcm9GZVRSOHZnM05aZEJxSW00RzNaYzBzRFpQdlAyMzk3TUZFNkpvWHROdDk3VS1DNA&q=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fpeople_and_company%2Fkb_luch_poimenno_nazvalo_agentiv_rf_v_kerivnitstvi_ukroboronpromu_ta_prosit_vladu_prijnjati_zahodi-6523.html https://defence-ua.com/people_and_com...
Баканів іван, як довго переховувався від призову для Захисту України, аж у Полтаві!!
Але він, як військовозобов'язаний, ОСОБИСТО уже порушив норми Закону «Про мобілізацію ….», бо жодного разу, ні в Києві, ні в Полтав, не став ОСОБИСТО на військовий облік, як того вимагає ЗАКОН!
Ухилянт, під час дії Воєнного стану в Особливий період!
Дивно замовчує відверте порушення Резніков, це ж не та особа, що на кордоні їх затримують прикордонники!!
ТЦК теж, знають, що Бананів уже незаброньований 1,5 року і ховається за дівчатками, у якомусь дивному закладі, під час Воєнного стану??!!
Ось такий він військовозобов'язаний бананів, ховається, щоб не йти захищати Україну!! Можливо, він із замком, до параду готувалися, а воно,он, як неловко вийшло з Півднем!