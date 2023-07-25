Сьогодні в Апеляційному суді відбудеться слухання щодо тримання під вартою полковника Червінського

Сьогодні, 25 липня, об 11.30 в Апеляційному суді м.Києва за адресою Солом’янська площа, 2а, відбудеться слухання у справі Романа Червінського щодо запобіжного заходу - тримання під вартою.

Про це повідомила у фейсбуці громадська діячка Роксоляна Хмара, інформує Цензор.НЕТ.

Судді:

Пеленик І.Г

Слива Ю.М.

Глиняний В.Г.

Вона також закликала всіх прийти, підтримати полковника Червінського.

Раніше Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід полковнику Роману Червінському на 60 днів без права внесення застави.

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Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 19 червня суд залишив Червінського під вартою.

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