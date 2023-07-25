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Новини
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Сьогодні в Апеляційному суді відбудеться слухання щодо тримання під вартою полковника Червінського

червінський

Сьогодні, 25 липня, об 11.30 в Апеляційному суді м.Києва за адресою Солом’янська площа, 2а, відбудеться слухання у справі Романа Червінського щодо запобіжного заходу - тримання під вартою.

Про це повідомила у фейсбуці громадська діячка Роксоляна Хмара, інформує Цензор.НЕТ.

Судді:

Пеленик І.Г

Слива Ю.М.

Глиняний В.Г.

Вона також закликала всіх прийти, підтримати полковника Червінського.

Раніше Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід полковнику Роману Червінському на 60 днів без права внесення застави.

Читайте: Суд продовжив арешт полковнику Червінському

Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 19 червня суд залишив Червінського під вартою.

Також читайте: Справа Червінського: Судове засідання проводитимуть у закритому режимі через можливість "розголошення таємниці"

Автор: 

суд (11674) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+47
А суд не хочет заслушать, как героически держит оборону полковник Абдрыстович на израильском пляже?
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25.07.2023 08:25
+46
Свободу розвіднику Роману Червінському ‼️‼️
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25.07.2023 08:37
+45
Велика помста Єрмака за вагнерівців...що оприлюднив...
Знайшли кого судити...
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25.07.2023 08:36
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А суд не хочет заслушать, как героически держит оборону полковник Абдрыстович на израильском пляже?
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25.07.2023 08:25 Відповісти
У него 65 ходок за линию колчаковских фронтов.
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25.07.2023 08:30 Відповісти
Видно суду це не цікаво , бо більш за все на одному пляжі з люською відпочивали .
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25.07.2023 11:05 Відповісти
Буданов прийде захищати?
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25.07.2023 08:28 Відповісти
прийде, БаКланов він же адвокат
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25.07.2023 08:49 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Prozapas:
"Комітет з розслідування виявив, що ФБР відповідальні за злочинний іноземний вплив на цензуру американських соцмереж через російських агентів, які проникли в СБУ" (с)
Це зі звіту Комітету з питань правосуддя Уряду США.
.................
В Штатах свобода слова це релігія, у них перша поправка Конституції про це - а тут знову влив на неї за участю кротів з України.
Щось таке лейтенант Баканов передбачав, коли отримував посвідчення адвоката, буде парню від чого захищати свою дупу (і друзєй по "кварталу") Окреме вітання позітівним з їхніми хіханьками про "а гдє Баканов?", скоро в цьому питанні буде багато інших прізвищ.
"Ми з вами надовго" (c)
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25.07.2023 09:35 Відповісти
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25.07.2023 09:37 Відповісти
зегниди
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25.07.2023 08:33 Відповісти
Велика помста Єрмака за вагнерівців...що оприлюднив...
Знайшли кого судити...
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25.07.2023 08:36 Відповісти
Свободу розвіднику Роману Червінському ‼️‼️
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25.07.2023 08:37 Відповісти
Буданов кинув свого бійця... це все, що треба про нього знати. А Єрмак його не випустить з камери. Мстива почвара.
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25.07.2023 08:38 Відповісти
Не мелить дурні)) Червинський це спецназ СБУ, а не гуровець, він ніколи не працював на Буданова.
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25.07.2023 17:00 Відповісти
Пеленик І.Г.
Слива Ю.М.
Глиняний В.Г.
Запам'ятаємо цих маріонеток.
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25.07.2023 08:39 Відповісти
Суддів можна через одного саджати, не допоможе - ще через одного за грати. І з конфіскаціями. Може й є чесні судді, але мені такі якось не зустрічались. Безкарність суддів призводить до беззаконня.
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25.07.2023 09:05 Відповісти
Мені зустрічалися , навіть у Верховному , але що поробиш , гівнюків поміж ними теж вистачає .
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25.07.2023 11:09 Відповісти
То Вам пощастило)
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25.07.2023 11:51 Відповісти
Цілком можливо , але рішення ВР увійшло до судової практики , там судді довгенько мізкували , бо з"їздити по нахабній прокурорській пиці у суддів не прийнято а тут так вмазали , що ті від злості чуть не показилися , так що порядні судді є на усіх рівнях !
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25.07.2023 15:25 Відповісти
Лотерея!
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25.07.2023 15:43 Відповісти
Гірка правда: їх вистачає навіть поміж нами.
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25.07.2023 16:14 Відповісти
Есть единицы порядочных. Но их ломает судейская вертикальная система-мафия очень непорядочных.
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25.07.2023 13:43 Відповісти
Яке рішення приймуть судді залежить від того чи мобілізовані їх сини, брати, куми.... чи ні !
Якщо - да, то буде ++, якщо кудись дриснули, то буде --.....
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25.07.2023 08:39 Відповісти
Відпустіть героя.
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25.07.2023 08:50 Відповісти
Свободу Червінському, зрадників з ОП в тюрму
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25.07.2023 08:58 Відповісти
вдумайтесь в этот Пи....ц!!!! баканов, деркач, сивкович, портнов, бойко, левочкин, шуфрич и т.д на свободе, мало того некоторые Гандоны в Раде а это Оманское, бенино Нарко Чмо с фсбэшником Елдаком судят разведчика и героя Страны, а все благодаря отупевшим зелеДрочерам...
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25.07.2023 08:59 Відповісти
Волю політв'язню Червінському! Чи хтось покараний зі "слуг народу",які своїми фотками навели російські ракети на Яворівський полігон і ще деякі об'єкти?
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25.07.2023 09:09 Відповісти
Відпускайте вже героя! Познущались, і досить. Кротів Єрмака і Татарова на його місце...
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25.07.2023 09:11 Відповісти
Зебенівська шобла мордує виключно патріотів України ,
бо вони їм перешкоджають виконувати договорняки Патрушева в Омані
і дЄрмак , і Буданов будуть мовчати , так як це одна банда зрадників !!

Свободу Роману Червінському - одному з найкращих і професійних
розвідників нашоі краіни 😠‼️
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25.07.2023 09:16 Відповісти
Знайшли кого садити під час війни
уроди зелені
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25.07.2023 09:28 Відповісти
переслідування Воїнів, Патріотів, затягування війни в інтересах дермака та його зєлі..
бо тоді, з кожним новим днем війни у них, засланців, з'являється бІльший шанс не сісти з бандою за зраду, кУманізм, корупцію, смерті людей, втрати економічного потенціалу України
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25.07.2023 09:29 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Чому провалена програма виготовлення дронів?
Тому що в Укроборонпромі російські агенти, призначені Єрмаком та Зеленським, розкрадають західну допомогу..
https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbGRJOGtERFBSVGNQTVpMYWxnejUybmw1UWZsZ3xBQ3Jtc0trREFvM3dNdWhDYzRZNTg0N0FBcXlZWEw5MHFtMkx5dUUxdHZ3Y3paTE51QXJBWE1qY2hNdFBHUU1NdkRRR2tpcm9GZVRSOHZnM05aZEJxSW00RzNaYzBzRFpQdlAyMzk3TUZFNkpvWHROdDk3VS1DNA&q=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fpeople_and_company%2Fkb_luch_poimenno_nazvalo_agentiv_rf_v_kerivnitstvi_ukroboronpromu_ta_prosit_vladu_prijnjati_zahodi-6523.html https://defence-ua.com/people_and_com...
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25.07.2023 09:48 Відповісти
Пингвину кажеться он Бога за бороду держит с ним общается. как и Путлер..а жизнь продолжиться без него но с Червинсим и другими героями попавшими в силу настоящего патриотизма под месть ОП. Омана
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25.07.2023 10:03 Відповісти
Если что не так, спалить суд, судью просто повесить. Даже гуманно, раньше с судей кожу сдирали за несправедливость.
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25.07.2023 10:09 Відповісти
Юрий Бутусов! А про Семенченка, который под домашним арестом два года "про просьбе КГБ Беларуси" рвётся на фронт в полном ваккуме информации - вообще не надо упоминать? А МАрченко, Андрея-Юли -Яны уже сняты пидозры... Может быть - если бы общество не отдало первых не было бы и следующих ?
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25.07.2023 10:16 Відповісти
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25.07.2023 10:35 Відповісти
Клован знищує патріотів
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25.07.2023 11:37 Відповісти
Кулініча Наумова відмазують, може обмежаться умовним терміном, суддю Князєва ще трішки часу пройде, теж відмажуть, а сидіти будуть такі як Червінський та інші по незакритим справам Кривоноса Марченка Павловського. Україна - країна контрастів, де Горбунов і осадча поїхали в Америку вести 22-го липня у Нью-Йорку, у залі Cipriani 25 Broadway на Манхеттені премію TOP USA Awards, водночас 54-річний Василь Іванчук не отримав дозволу виїхати за кордон через дію воєнного стану в Україні.
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25.07.2023 11:55 Відповісти
фсбшна Зе влада.
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25.07.2023 13:39 Відповісти
Свободу Роману Червінському!
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25.07.2023 13:58 Відповісти
Zелена-команда на чолі з єрмаком і його вик. обов'язки преZидента Zеленського залякують дійсних патріотів.
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25.07.2023 14:35 Відповісти
Патріоти України, це вороги для квартальних!!
Баканів іван, як довго переховувався від призову для Захисту України, аж у Полтаві!!
Але він, як військовозобов'язаний, ОСОБИСТО уже порушив норми Закону «Про мобілізацію ….», бо жодного разу, ні в Києві, ні в Полтав, не став ОСОБИСТО на військовий облік, як того вимагає ЗАКОН!
Ухилянт, під час дії Воєнного стану в Особливий період!
Дивно замовчує відверте порушення Резніков, це ж не та особа, що на кордоні їх затримують прикордонники!!
ТЦК теж, знають, що Бананів уже незаброньований 1,5 року і ховається за дівчатками, у якомусь дивному закладі, під час Воєнного стану??!!
Ось такий він військовозобов'язаний бананів, ховається, щоб не йти захищати Україну!! Можливо, він із замком, до параду готувалися, а воно,он, як неловко вийшло з Півднем!
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25.07.2023 14:57 Відповісти
 
 