Ворог дронами атакував Черкащину: два "шахеди" поцілили в поля, один - у порожній с/г ангар
Минулої ночі ворог атакував Черкащину з використанням дронів.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував нашу Черкащину ударними БпЛА. Маємо три влучання. Два "шахеди" поцілили в поля, ще один - у порожній с/г ангар. На щастя, минулось без потерпілих і пожеж. Працюють оперативні групи", - йдеться у повідомленні.
Табурець також просить мешканців Черкащини не ігнорувати сповіщення про небезпеку.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 25 липня ворог атакував Полтавщину. На території області наші сили ППО збили ворожі безпілотники. Також зазначалося, що ворог атакував Київ ударними БпЛА. Ворожі безпілотники сили ППО знищили на підльоті до Києва.
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А те, що все гарно горить 🙁