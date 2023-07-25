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Новини Війна
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Ворог дронами атакував Черкащину: два "шахеди" поцілили в поля, один - у порожній с/г ангар

шахед

Минулої ночі ворог атакував Черкащину з використанням дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував нашу Черкащину ударними БпЛА. Маємо три влучання. Два "шахеди" поцілили в поля, ще один - у порожній с/г ангар. На щастя, минулось без потерпілих і пожеж. Працюють оперативні групи", - йдеться у повідомленні.

Табурець також просить мешканців Черкащини не ігнорувати сповіщення про небезпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі знову атакували Київ "шахедами", усі цілі знищила ППО

Раніше повідомлялося, що у ніч на 25 липня ворог атакував Полтавщину. На території області наші сили ППО збили ворожі безпілотники. Також зазначалося, що ворог атакував Київ ударними БпЛА. Ворожі безпілотники сили ППО знищили на підльоті до Києва.

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обстріл (28428) дрони (4689) Чернігівська область (904)


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Русофашисти намагаються підпалити наші поля , щоби згорів наш врожай 😠
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25.07.2023 08:40 Відповісти
Так на Черкащині зараз три основні культури вирощуються: кукурудза, соняшник та цукрові буряки Перші дві зараз ще зелені та не горітимуть, а буряки взагалі негорючі!
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25.07.2023 08:50 Відповісти
Пшениця і ячмінь на Черкащині також є 🙁
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25.07.2023 09:21 Відповісти
Я вказав: ОСНОВНІ культури! Там і арахіс вже вирощувать почали І давно вирощують сою І що з того?
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25.07.2023 09:27 Відповісти
Дійсно , що з того ?

А те, що все гарно горить 🙁
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25.07.2023 10:09 Відповісти
Ага! Особливо кукурудза в період вегетації чи буряк - під час збирання врожаю За все життя не чув ні разу про те, що десь згоріло кукурудзяне, соняшникове чи соєве поле
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25.07.2023 10:25 Відповісти
Нас ********,а потім жаліються на нас,що дрони на мАскву літають! Ідіоти!
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25.07.2023 08:58 Відповісти
 
 