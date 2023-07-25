Генштаб про бої біля Бахмуту: Противник вимушено відійшов із позицій у районі Андріївки

Сили оборони України наступають на півночі і на півдні від міста Бахмут на Донеччині.

Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Під час ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов із позицій у районі Андріївки", - сказав речник.

Водночас росіяни безуспішно наступали в районах на північний захід від Оріхово-Василівки, на південь від Іванівського і на захід від Кліщіївки, додав він.

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Також Ковальов поінформував, що українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті.