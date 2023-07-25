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Новини Війна
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Генштаб про бої біля Бахмуту: Противник вимушено відійшов із позицій у районі Андріївки

контрнаступ

Сили оборони України наступають на півночі і на півдні від міста Бахмут на Донеччині.

Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Під час ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов із позицій у районі Андріївки", - сказав речник.

Водночас росіяни безуспішно наступали в районах на північний захід від Оріхово-Василівки, на південь від Іванівського і на захід від Кліщіївки, додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом, - Резніков

Також Ковальов поінформував, що українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті.

Автор: 

Генштаб ЗС (6562) Бахмут (1560) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+22
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25.07.2023 09:43
+14
Російський Ка-52 відʼємно літає, весь екіпаж негативно вижив
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25.07.2023 09:46
+7
А хто там в Бахмуті кацапами командує? Путін ще йому "фельдмаршала" не присвоїв (як Гітлер - Паулюсу в Сталінграді)?
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25.07.2023 09:18
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А хто там в Бахмуті кацапами командує? Путін ще йому "фельдмаршала" не присвоїв (як Гітлер - Паулюсу в Сталінграді)?
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25.07.2023 09:18 Відповісти
Що там Сватово?
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25.07.2023 09:20 Відповісти
А тобі що з дивану хєрово видно,- сходи і подивись, герой в маминій коххххті
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25.07.2023 09:23 Відповісти
А що зеленобобікам дана команда писать тільки про "пабєди" ? Слєдующого літа точно пабєдім?
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25.07.2023 09:49 Відповісти
У Сватово всіх кацапів повбивали , бо нехер шастать по українській
землі істотам невідомого походження 😠
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25.07.2023 10:03 Відповісти
Як "вимушено відійшов", це щось у формулюванні на зразок "жієсьта добрааай волі"🤔🧐😁 Ну відійшов так відійшов, але що, так і не отримавши жодної щирої української піздюліни з підсрачником таким, щоб шкіра з дупи на шию завернулась у виді кашне😝😝😝😝😜🤪
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25.07.2023 09:21 Відповісти
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25.07.2023 09:43 Відповісти
Російський Ка-52 відʼємно літає, весь екіпаж негативно вижив
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25.07.2023 09:46 Відповісти
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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25.07.2023 09:52 Відповісти
 
 