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Новини
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В окупованих містах Луганщини, зокрема у Лисичанську та Рубіжному, критична ситуація: жителі без ліків та належної меддопомоги

ліки

У населених пунктах, що поряд зі смугою зіткнення, взагалі нічого не робиться окупантами. Жителям міста, зокрема людям пенсійного віку, не надається швидка медична допомога, критична ситуація з медикаментами та їжею.

Як пише Цензор.НЕТ, про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація критична в Рубіжному, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній. У населених пунктах, що поряд зі смугою зіткнення, взагалі нічого не робиться окупаційною владою. Не відновлюється ані електропостачання, ані водопостачання і дуже велика проблема з медичним забезпеченням. Якщо харчі хоч іноді з’являються за цінами, які в 3-4 рази вищі, то дозволити їх собі можуть лише ті люди, які або пішли на співпрацю з ворогом, або ще працюють на якихось дрібних підприємствах", - зазначив він.

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Він додав, що на окупованих територіях залишилося багато людей похилого віку, які не можуть отримати швидку медичну допомогу, адже ворог повністю зруйнував відповідну інфраструктуру. Те, що вціліло, загарбники переробили під військові шпиталі й завезли туди російських лікарів або персонал з окупованих ще з 2014 року територій.

За його словами, місцевим жителям доводиться надавати допомогу одне одному самотужки. Окрім того, ускладнений доступ до ліків, тож ділки організували схеми завезення препаратів з Луганська.

Як інформував Цензор.НЕТ, зараз потрапити в Рубіжне, Кремінну, Лисичанськ неможливо без прописки або спеціальної перепустки, яку видають в Луганську на 30 діб.

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Автор: 

окупація (6685) медична допомога (113) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+7
забезпечення цих територій, згідно Женевської конвенції, усім необхідним є обовʼязком окупанта ...
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25.07.2023 09:34
+6
И *** с ними, там одни ждуны остались, и на референдум бегали задравши юбки и флаги украинские с администрации снимали, я сам с Лисичанска и знаю. После деоккупации вообще нет желания туда возвращаться, там всё с землёй надо ровнять и ждунов и бурято-чеченскую русню!
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25.07.2023 09:40
+5
Хотіли ''гуSSкій мір''. Ось він і прийшов..
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25.07.2023 09:42
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забезпечення цих територій, згідно Женевської конвенції, усім необхідним є обовʼязком окупанта ...
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25.07.2023 09:34 Відповісти
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25.07.2023 09:44 Відповісти
Кацапи давно наклали велику купу на усі міжнародні домовленості і Женевська конвенція не є винятком
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25.07.2023 10:42 Відповісти
кабмін має домовитись з рашистами про "медичний коридор" і починати дальніший "розпил" грошей українського народу
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25.07.2023 09:37 Відповісти
И *** с ними, там одни ждуны остались, и на референдум бегали задравши юбки и флаги украинские с администрации снимали, я сам с Лисичанска и знаю. После деоккупации вообще нет желания туда возвращаться, там всё с землёй надо ровнять и ждунов и бурято-чеченскую русню!
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25.07.2023 09:40 Відповісти
Повністю підтримую, я сам з Сєвєродонецька, так що в темі.
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25.07.2023 15:30 Відповісти
Хотіли ''гуSSкій мір''. Ось він і прийшов..
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25.07.2023 09:42 Відповісти
Нехай верещук запустить шатли тим підстаркуватим ждунам
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25.07.2023 10:42 Відповісти
Всім без виключення мешканцям Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська та селищ Луганської області тривалий час пропонували евакуацію. Всі, хто не хотів залишитися в районі активних бойових дій та російської окупації виїхали (потягами, автобусами та волонтерськими бусіками) у бік вільної України. Але я бачив колони автівок (по 3-4), які перли під обстрілами у бік вже напівокупованого Рубіжного вкусити радощів "руськага миру". Великий Хер на всіх, хто там залишився. Вони цього хотіли. Амінь.
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25.07.2023 11:06 Відповісти
Так і є.
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25.07.2023 15:32 Відповісти
В Северодонецке осталось 30 тысяч ждунов. Пусть жрут руцкий мир
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25.07.2023 11:50 Відповісти
 
 