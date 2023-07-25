В окупованих містах Луганщини, зокрема у Лисичанську та Рубіжному, критична ситуація: жителі без ліків та належної меддопомоги

У населених пунктах, що поряд зі смугою зіткнення, взагалі нічого не робиться окупантами. Жителям міста, зокрема людям пенсійного віку, не надається швидка медична допомога, критична ситуація з медикаментами та їжею.

Як пише Цензор.НЕТ, про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація критична в Рубіжному, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній. У населених пунктах, що поряд зі смугою зіткнення, взагалі нічого не робиться окупаційною владою. Не відновлюється ані електропостачання, ані водопостачання і дуже велика проблема з медичним забезпеченням. Якщо харчі хоч іноді з’являються за цінами, які в 3-4 рази вищі, то дозволити їх собі можуть лише ті люди, які або пішли на співпрацю з ворогом, або ще працюють на якихось дрібних підприємствах", - зазначив він.

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Він додав, що на окупованих територіях залишилося багато людей похилого віку, які не можуть отримати швидку медичну допомогу, адже ворог повністю зруйнував відповідну інфраструктуру. Те, що вціліло, загарбники переробили під військові шпиталі й завезли туди російських лікарів або персонал з окупованих ще з 2014 року територій.

За його словами, місцевим жителям доводиться надавати допомогу одне одному самотужки. Окрім того, ускладнений доступ до ліків, тож ділки організували схеми завезення препаратів з Луганська.

Як інформував Цензор.НЕТ, зараз потрапити в Рубіжне, Кремінну, Лисичанськ неможливо без прописки або спеціальної перепустки, яку видають в Луганську на 30 діб.

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