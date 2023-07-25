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Новини Війна
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На лівобережжі Херсонщини окупанти відчувають нестачу снарядів, почали рідше використовувати великокаліберну артилерію, - ОК "Південь"

рф,армія

Минулого тижня ЗСУ результативно відпрацювали по пунктах бойового постачання ворога. Росіяни почали відчувати "снарядний голод", їм немає звідки підтягнути ресурси.

Про це начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

"Бавовна" квітне - снаряди "тануть" десь у тилу. Росіяни відчувають суттєвий "снарядний голод" на лівобережжі. Вже немає місця звідки ворогу підтягнути ресурси. Вогневий контроль над логістичними маршрутами - це теж суттєва перешкода для того, щоб швиденько підтягнути для себе втрачені боєприпаси", - наголосила Гуменюк.

За її словами, Сили оборони України минулого тижня досить результативно відпрацювали по пунктах бойового постачання.

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"5 складів з боєприпасами було знищено, через це ворог дійсно зараз відчуває нестачу снарядів. Ми бачимо, що окупанти стали рідше використовувати великокаліберну артилерію. Вони зараз намагаються перекривати це мінометним вогнем й РСЗВ. За минулу ніч ми знищили ще одну великокаліберну ворожу гармату й два диверсійних човни з групами, які намагалися маневрувати між островами", - повідомила Гуменюк.

Автор: 

армія рф (17337) боєприпаси (2268) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
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Весільні дрони не потрібні на фронті?
Чому тоді стільки галасу довкола FPV, при чому з нашого боку теж?
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25.07.2023 09:59
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Роблять ставку на БПЛА. Цей вид озброєння в перспективі може посунути артилерію з позиції "бога війни". Точність БПЛА набагато вища, дальність вже зіставна. Програє у потужності заряду, але це питання вирішуване.
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25.07.2023 09:47 Відповісти
Склады в Крыму грохнули, вот и стреляют меньше. Сказки про замену арты бпла оставьте для московитских пабликов.
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25.07.2023 09:56 Відповісти
Весільні дрони не потрібні на фронті?
Чому тоді стільки галасу довкола FPV, при чому з нашого боку теж?
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25.07.2023 09:59 Відповісти
Дальність FPV до 10 км і то в степу, а по факту кілометрів 5, тіж бпла які мають дальність в 20+ км коштують набагато дорожче чим снаряд 152 мм.
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25.07.2023 10:05 Відповісти
"Ланцет" - це той самий FPV. Так, досить дорогий, але "Леопард", "Краб" або "Іріс" на порядки дорожче. Артою щоб накрити, треба спочатку розвідати, потім навестись, а дрон сам літає, сам цілі знаходить і атакує одразу.
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25.07.2023 10:08 Відповісти
Ланцет це дорогий дрон, значно дорожчий чим артелерійський постріл. Якщо брати удари по техніці то так він може і має замінити атру, але ми ведем діалог про застосування арти на Херсонщині, і там вона застосовується по живій силі ну і плавзасобах, фіксується зниження використання великих калібрів, менші калібри більш маневрені і непомітні але в нас є перевага високого берега. Це стосовно даного напрямку. А загалом бпла зможуть замінити арту тільки тоді коли буде застосовуватись рій, який буде заставляти сидіти в норах і не висовуватись в той час коли ворожа піхота буде проводити штурм. Думаю так і буде якщо з засобами РЕБ на передку буде все погано.
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25.07.2023 10:42 Відповісти
Проти техніки і ОС БПЛА будуть більш ефективні, аніж арта.
Не сперечаюсь за Херсон, мав на увазі загальну тенденцію.
Там, де багато стаціонарних укріплень і є забудова, арта незамінна.
Русня хизується, що скоро "Ланцети" будуть працювати за принципом "рою".
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25.07.2023 10:51 Відповісти
Ланцеты будут давить РЭбами, а снаряду обычно пофик, и летит снаряд во много раз быстрее. Принцип роя только звучит круто - опять же РЭБом будут давить коммуникацию между дронами, рой нахрен развалится.Против ИИ, захватывающего цель, эффективны дымовые завесы. Я не исключаю промышленного производства специальных "покрывал" для артиллерии, типа металлических сеток, только многослойных. Системы типа Skynex очень эффективны, но их мало пока что.

Но факт в тот, что нам нужно больше РЭБ, и больше своих ударных дронов, и чтобы этим занялось государство.
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25.07.2023 11:28 Відповісти
На все можна знайти протидію, навіть мінометні міни в польоті збивають, тільки це дуже дорого.
"Ланцети" досить стійкі, їх здебільшого збивають, глушать мало.
У нас з РЕБом все сумно, русня на свою техніку вже ставить коробки, і дрони не долітають. Тука нещодавно скаржився.
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25.07.2023 11:42 Відповісти
Я знаю, что трындеть - не мешки ворочать (это я о себе), но, думаю, будут дроны, ориентирующиеся чисто по местности, и находящие цель с помощью ИИ. Т. е. без GPS и т. д. Грубо говоря, дрон парИт, пока не найдет цель, после чего сам в нее врезается. Но в любом случае, нужно, чтобы этим занималось государство.
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25.07.2023 13:17 Відповісти
І таке теж буде з часом. Думаю, у США вже є напрацювання.
Не обов'язково держава. В США і Германії зброю розробляють великі приватні компанії. Але по суті це теж держфінансування: замовником і покупцем є держава.
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25.07.2023 13:20 Відповісти
Звучать, як виправдання нестачі дронів...
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25.07.2023 10:04 Відповісти
Вздор.
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25.07.2023 09:58 Відповісти
Як буде українською "вздор"(перекладач не відкривати!)
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25.07.2023 10:05 Відповісти
Дурниця або нісенітниця.
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25.07.2023 10:57 Відповісти
Великолепно. Надеюсь салюты в крембрюле продолжатся.
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25.07.2023 09:59 Відповісти
Не "начали", а "стали" реже использовать...
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25.07.2023 12:58 Відповісти
 
 