На лівобережжі Херсонщини окупанти відчувають нестачу снарядів, почали рідше використовувати великокаліберну артилерію, - ОК "Південь"
Минулого тижня ЗСУ результативно відпрацювали по пунктах бойового постачання ворога. Росіяни почали відчувати "снарядний голод", їм немає звідки підтягнути ресурси.
Про це начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.
"Бавовна" квітне - снаряди "тануть" десь у тилу. Росіяни відчувають суттєвий "снарядний голод" на лівобережжі. Вже немає місця звідки ворогу підтягнути ресурси. Вогневий контроль над логістичними маршрутами - це теж суттєва перешкода для того, щоб швиденько підтягнути для себе втрачені боєприпаси", - наголосила Гуменюк.
За її словами, Сили оборони України минулого тижня досить результативно відпрацювали по пунктах бойового постачання.
"5 складів з боєприпасами було знищено, через це ворог дійсно зараз відчуває нестачу снарядів. Ми бачимо, що окупанти стали рідше використовувати великокаліберну артилерію. Вони зараз намагаються перекривати це мінометним вогнем й РСЗВ. За минулу ніч ми знищили ще одну великокаліберну ворожу гармату й два диверсійних човни з групами, які намагалися маневрувати між островами", - повідомила Гуменюк.
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Чому тоді стільки галасу довкола FPV, при чому з нашого боку теж?
Не сперечаюсь за Херсон, мав на увазі загальну тенденцію.
Там, де багато стаціонарних укріплень і є забудова, арта незамінна.
Русня хизується, що скоро "Ланцети" будуть працювати за принципом "рою".
Но факт в тот, что нам нужно больше РЭБ, и больше своих ударных дронов, и чтобы этим занялось государство.
"Ланцети" досить стійкі, їх здебільшого збивають, глушать мало.
У нас з РЕБом все сумно, русня на свою техніку вже ставить коробки, і дрони не долітають. Тука нещодавно скаржився.
Не обов'язково держава. В США і Германії зброю розробляють великі приватні компанії. Але по суті це теж держфінансування: замовником і покупцем є держава.