На лівобережжі Херсонщини окупанти відчувають нестачу снарядів, почали рідше використовувати великокаліберну артилерію, - ОК "Південь"

Минулого тижня ЗСУ результативно відпрацювали по пунктах бойового постачання ворога. Росіяни почали відчувати "снарядний голод", їм немає звідки підтягнути ресурси.

Про це начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

"Бавовна" квітне - снаряди "тануть" десь у тилу. Росіяни відчувають суттєвий "снарядний голод" на лівобережжі. Вже немає місця звідки ворогу підтягнути ресурси. Вогневий контроль над логістичними маршрутами - це теж суттєва перешкода для того, щоб швиденько підтягнути для себе втрачені боєприпаси", - наголосила Гуменюк.

За її словами, Сили оборони України минулого тижня досить результативно відпрацювали по пунктах бойового постачання.

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"5 складів з боєприпасами було знищено, через це ворог дійсно зараз відчуває нестачу снарядів. Ми бачимо, що окупанти стали рідше використовувати великокаліберну артилерію. Вони зараз намагаються перекривати це мінометним вогнем й РСЗВ. За минулу ніч ми знищили ще одну великокаліберну ворожу гармату й два диверсійних човни з групами, які намагалися маневрувати між островами", - повідомила Гуменюк.