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Громади спрямували майже 250 млн грн на закупівлю дронів для ЗСУ. У лідерах - Дніпро, Луцьк та Лисичанськ

дрони

Громади можуть купувати дрони для Сил оборони, так за 5 місяців зі 129 місцевих бюджетів спрямували майже 250 млн грн на відповідні закупівлі.

Про це у Facebook повідомила співзасновниця громадської організації Razom for Ukraine і засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович, передає Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що тепер дрони для ЗСУ можуть купувати громади.

"А ми як виборці можемо цього вимагати. Якщо вашого міста немає в переліку, звертайтесь до ваших місцевих депутатів і запитайте їх чому. За 5 місяців 2023 року зі 129 місцевих бюджетів майже 250 млн грн були спрямовані на закупівлю квадрокоптерів та їх частин. Це дуже і дуже мало, цієї суми не вистачить навіть, щоб закрити потребу однієї бригади на 5 місяців, але це те, що збільшити можемо ми з вами", - наголосила Шипович.

У п'ятірку лідерів, за даними голови правління Центру дослідження фіскальної політики Віктора Мазярчука, входять:

Дніпро 68 млн грн;
Луцьк 14 млн грн;
Лисичанськ (Луганська область) 13 млн грн;
Івано-Франківськ 9 млн грн;
селище Опішня (Полтавська область) 9 млн грн.

Зазначається, що населення Опішнянської територіальної громади складає 8130 осіб.

Також читайте: Окнянська селищна рада на Одещині оголосила про тендер на закупівлю 24 квадрокоптерів DJI Mavic 3

Автор: 

Міноборони (7355) закупівлі (3371)


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Топ коментарі
+8
Громади купують, а міноборони на чолі з рєзніковим не купує
Тим часом в кацапів на державному рівні налагоджено виготовлення дронів.
Зрівняйте підхід у пріоритетах.
Здається у нас хтось не відповідає займаним посадам, чи не так.
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25.07.2023 10:38
+7
А він і купить. І не лише він.
Гроші "зЕкономлені" на закупівлі дронів, допоможуть побудувати не один маєток в Європі-Америці, та поповнити офшорний рахунок.
І мета гетманцева буде досягнута. Люди бідніють, віддаюючи кошти на підтримку своєї армії.
Зеленські в прибутках, кацапська агентура задоволена.
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25.07.2023 10:53
+7
Нема там імбіцилів. Це все невипадкові люди, які займають дуже принципову позицію - позицію саботажу і знищення України і патріотично налаштованих українців. І якщо хтось думає, що українці забули "термос", Україну-порноактрису, ********* палички та всі інші "********©" - то хай тішиться, поки має чим. Все ще попереду.
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25.07.2023 10:54
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Оце весіль по Україні буде. Рєзнікова на кожне тамадою.)
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25.07.2023 10:37 Відповісти
Громади купують, а міноборони на чолі з рєзніковим не купує
Тим часом в кацапів на державному рівні налагоджено виготовлення дронів.
Зрівняйте підхід у пріоритетах.
Здається у нас хтось не відповідає займаним посадам, чи не так.
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25.07.2023 10:38 Відповісти
"Громада" Рєзнікова нє одобряєт... 😕
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25.07.2023 10:45 Відповісти
Ви праві. Все як завжди на місцеві бюджети. Не так давно арахніда почала срати на кожному кроці, яка погана влада на місцях. У той час готувались знімати серіальчики та продовжувати розпил на барабанчиках і дорогах. При кожній нагоді хамлять союзникам. Небезпечні імбіцили у владі.
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25.07.2023 10:48 Відповісти
Нема там імбіцилів. Це все невипадкові люди, які займають дуже принципову позицію - позицію саботажу і знищення України і патріотично налаштованих українців. І якщо хтось думає, що українці забули "термос", Україну-порноактрису, ********* палички та всі інші "********©" - то хай тішиться, поки має чим. Все ще попереду.
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25.07.2023 10:54 Відповісти
підказую громадам, де взяти гроші на дрони : нарешті зібрати податок на землю у всіх тих, хто понарізав собі ділянки землі гектарами. Все виключно у відповідності з чинним законодавством.
а зібрані гроші не розпихувати по кишенях (як це завжди робилось) а спрямувати на допомогу фронту
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25.07.2023 10:39 Відповісти
а хто не заплате, тоді наш справедливий суд ту ділянку конфіскує. ставить на продаж. а гроші - на фронт.
Хлопці, там грошей буде добра торба...
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25.07.2023 10:41 Відповісти
підказую громадам, де взяти гроші.

Нарешті, під час війни, перестати страдати ******* з новими доріжками для пішоходів і стадіончиками коло шкіл, в яких вже який рік ніхто не ходить.
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25.07.2023 11:00 Відповісти
але про що я? в нашій місцевій громаді така ж зеленосоплива "монобільшість", як і у Верховній раді...
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25.07.2023 11:02 Відповісти
Зараз ДБР набіжить, це ж не барабани чи овочерізки з відкатом купувати. Або, як в Миколаєві, люки за божевільні гроші терміново міняти!
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25.07.2023 10:39 Відповісти
Викиніть це дурнувате слово "громада" з лексикону. Воно вбило ідентичність не великих населених пунктів і позбавило влади в них.
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25.07.2023 10:42 Відповісти
це ви до Верховної ради звертаєтесь? Вони ж законодавчо "укрупнили" сільські ради (колишні) та райони областей
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25.07.2023 11:04 Відповісти
Що за брєд?
Громада в Україні існувала ще від доруських часів аж до совєтів.
Візьміть літературу 19 ст. "Громада вирішила...."
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25.07.2023 11:46 Відповісти
Этож скока вилл яиц смог бы купить адвокат?
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25.07.2023 10:42 Відповісти
А він і купить. І не лише він.
Гроші "зЕкономлені" на закупівлі дронів, допоможуть побудувати не один маєток в Європі-Америці, та поповнити офшорний рахунок.
І мета гетманцева буде досягнута. Люди бідніють, віддаюючи кошти на підтримку своєї армії.
Зеленські в прибутках, кацапська агентура задоволена.
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25.07.2023 10:53 Відповісти
Київ де, з 100 млрд бюджетом? Війна закінчилась для Клячі? Мо Петріот забрать, нагадать.
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25.07.2023 10:48 Відповісти
Пліснява ніяк не заспокоїться.
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25.07.2023 10:55 Відповісти
О, а ось і від опи боти під'їхали. Чий Крим, падло?
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25.07.2023 10:55 Відповісти
Краще, "хто розмінував Чонгар?"
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25.07.2023 11:30 Відповісти
Лисичанськ (Луганська область) 13 млн грн; - цзвідки гроші у окупованого міста?
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25.07.2023 10:58 Відповісти
селище Опішня (Полтавська область) 9 млн грн - я вражена..., чомусь Києва не видно, Львів відстає..., та й інші теж..., як писав Філатов - це морально-етичний вибір кожного мера..., я б ще сказала естетичний - барабани та люстри сваровські не такі естетичні на фронті, як безпілотники...
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25.07.2023 11:10 Відповісти
Погугліть, будь ласка, про Київ.
Та й люстри з барабанами і овочерізками не мають відношення до київської влади. Це голови районних ОДА, призначені Зеленським.
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25.07.2023 11:32 Відповісти
а райони чиї, якого міста? а де в цьому списку Київ без ОДА з їхніми сковорідками хоч з якимось сумами...
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25.07.2023 11:55 Відповісти
А в Рівному бруківку кладуть де треба і де не треба. Місцями ( до речі зауважити це біля школи N 20 ) поклали з таким нахилом, що в ожеледицю пішоходи ( діти ! ) будуть зісковзати прямо під колеса авто. А ще вулиці поливають перед дощем, під час дущу і після дощу. Підшаманили старенького ЗіЛка і він цілими днями катає по місту ледь-ледь бризкаючи водою аби охопити побільшу площу для списання коштів з бюджету. Мій товариш, не я, звернув увагу, що вулиці почали поливати постійно після вторгнення, до того це робилось рідко і тільки під час великої спеки. Послуги спецтехніки дорога штука в наш час. Вода висохла або її змило дощем і докази виконаної чи невиконаної роботи зникли. Ідеальна схема дерибану бюджету.
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25.07.2023 11:37 Відповісти
А Лисичанськ не окупований зараз? Він точно для ЗСУ дрони купує?
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25.07.2023 21:08 Відповісти
 
 