Громади спрямували майже 250 млн грн на закупівлю дронів для ЗСУ. У лідерах - Дніпро, Луцьк та Лисичанськ
Громади можуть купувати дрони для Сил оборони, так за 5 місяців зі 129 місцевих бюджетів спрямували майже 250 млн грн на відповідні закупівлі.
Про це у Facebook повідомила співзасновниця громадської організації Razom for Ukraine і засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович, передає Цензор.НЕТ.
Вона розповіла, що тепер дрони для ЗСУ можуть купувати громади.
"А ми як виборці можемо цього вимагати. Якщо вашого міста немає в переліку, звертайтесь до ваших місцевих депутатів і запитайте їх чому. За 5 місяців 2023 року зі 129 місцевих бюджетів майже 250 млн грн були спрямовані на закупівлю квадрокоптерів та їх частин. Це дуже і дуже мало, цієї суми не вистачить навіть, щоб закрити потребу однієї бригади на 5 місяців, але це те, що збільшити можемо ми з вами", - наголосила Шипович.
У п'ятірку лідерів, за даними голови правління Центру дослідження фіскальної політики Віктора Мазярчука, входять:
Дніпро 68 млн грн;
Луцьк 14 млн грн;
Лисичанськ (Луганська область) 13 млн грн;
Івано-Франківськ 9 млн грн;
селище Опішня (Полтавська область) 9 млн грн.
Зазначається, що населення Опішнянської територіальної громади складає 8130 осіб.
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Тим часом в кацапів на державному рівні налагоджено виготовлення дронів.
Зрівняйте підхід у пріоритетах.
Здається у нас хтось не відповідає займаним посадам, чи не так.
а зібрані гроші не розпихувати по кишенях (як це завжди робилось) а спрямувати на допомогу фронту
Хлопці, там грошей буде добра торба...
Нарешті, під час війни, перестати страдати ******* з новими доріжками для пішоходів і стадіончиками коло шкіл, в яких вже який рік ніхто не ходить.
Громада в Україні існувала ще від доруських часів аж до совєтів.
Візьміть літературу 19 ст. "Громада вирішила...."
вилляиц смог бы купить адвокат?
Гроші "зЕкономлені" на закупівлі дронів, допоможуть побудувати не один маєток в Європі-Америці, та поповнити офшорний рахунок.
І мета гетманцева буде досягнута. Люди бідніють, віддаюючи кошти на підтримку своєї армії.
Зеленські в прибутках, кацапська агентура задоволена.
Та й люстри з барабанами і овочерізками не мають відношення до київської влади. Це голови районних ОДА, призначені Зеленським.