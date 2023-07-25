Громади спрямували майже 250 млн грн на закупівлю дронів для ЗСУ. У лідерах - Дніпро, Луцьк та Лисичанськ

Громади можуть купувати дрони для Сил оборони, так за 5 місяців зі 129 місцевих бюджетів спрямували майже 250 млн грн на відповідні закупівлі.

Про це у Facebook повідомила співзасновниця громадської організації Razom for Ukraine і засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович, передає Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що тепер дрони для ЗСУ можуть купувати громади.

"А ми як виборці можемо цього вимагати. Якщо вашого міста немає в переліку, звертайтесь до ваших місцевих депутатів і запитайте їх чому. За 5 місяців 2023 року зі 129 місцевих бюджетів майже 250 млн грн були спрямовані на закупівлю квадрокоптерів та їх частин. Це дуже і дуже мало, цієї суми не вистачить навіть, щоб закрити потребу однієї бригади на 5 місяців, але це те, що збільшити можемо ми з вами", - наголосила Шипович.

У п'ятірку лідерів, за даними голови правління Центру дослідження фіскальної політики Віктора Мазярчука, входять:



Дніпро 68 млн грн;

Луцьк 14 млн грн;

Лисичанськ (Луганська область) 13 млн грн;

Івано-Франківськ 9 млн грн;

селище Опішня (Полтавська область) 9 млн грн.

Зазначається, що населення Опішнянської територіальної громади складає 8130 осіб.

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