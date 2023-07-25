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Новини
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Держдеп про Саакашвілі: "Ми уважно стежимо за справою та дуже стурбовані його станом здоров’я"

саакашвілі

В адміністрації президента США уважно спостерігають за справою третього глави Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі. Уряд Грузії повинен надати йому належне медичне забезпечення.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише Цензор.НЕТ.

"Я скажу, що ми уважно стежимо за справою пана Саакашвілі. Ми дуже стурбовані його станом здоров'ям", - зазначив він.

За його словами, США публічно та приватно неодноразово заявляли, що уряд Грузії зобов’язаний надати необхідну медичну допомогу Саакашвілі, щоб забезпечити дотримання його прав людини.

"І ми продовжуватимемо дуже уважно стежити за цією справою", - додав він.

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Автор: 

Держдепартамент США (1625) Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+3
Була така велика купа лайна в Україні, так ніт же, поперла в Грузію всихати в тюрьмі. Хто йому дохтур?
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25.07.2023 12:18
+1
"Ми уважно стежимо та дуже стурбовані"
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25.07.2023 11:23
+1
Держдеп намагається підбадьорити актора, який став в'яленько грати? 😂
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25.07.2023 12:48
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"Ми уважно стежимо та дуже стурбовані"
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25.07.2023 11:23 Відповісти
Держать кулаки за Саакашвілі
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25.07.2023 11:24 Відповісти
скоро влада Грузії буде те саме говорити про Трампа
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25.07.2023 11:28 Відповісти
При чому тут Трамп.? Ви себе добре почуваєте, голосів ніяких не чуєте?
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25.07.2023 12:36 Відповісти
як ти тупий, або не слідкуєш за тим, що в світі відбувається, то твої проблеми.

якщо ти не вкурсі, то Трампу висунули звинувачення, і він теж верещить, що це політичне переслідування.
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25.07.2023 13:37 Відповісти
Пропав Мішико.
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25.07.2023 11:32 Відповісти
А допомогти уряду Грузії? Зробити пропозицію, від якої неможливо відмовитися...
Одними лише спостереженнями та стурбованістю викладений шлях у пекло!
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25.07.2023 11:44 Відповісти
а нах їм той зашквар?
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25.07.2023 14:43 Відповісти
Саакашвили, ЭТО ПОЗОР США
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25.07.2023 12:04 Відповісти
Була така велика купа лайна в Україні, так ніт же, поперла в Грузію всихати в тюрьмі. Хто йому дохтур?
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25.07.2023 12:18 Відповісти
як хто? патологоанатом))))
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25.07.2023 14:45 Відповісти
Може до того не дійде, а от психіатр точно
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25.07.2023 14:49 Відповісти
по моєму психіатри уже махнули рукою,раз пацієнта примусово не годують...
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25.07.2023 14:50 Відповісти
а от у патологоанатома всі "пацієнти" здорові і ніколи не скаржаться,тому він їх швидко "виписує")))

трохи чорного гумору вам у стрічку
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25.07.2023 14:53 Відповісти
Держдеп намагається підбадьорити актора, який став в'яленько грати? 😂
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25.07.2023 12:48 Відповісти
 
 