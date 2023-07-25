Держдеп про Саакашвілі: "Ми уважно стежимо за справою та дуже стурбовані його станом здоров’я"
В адміністрації президента США уважно спостерігають за справою третього глави Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі. Уряд Грузії повинен надати йому належне медичне забезпечення.
Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише Цензор.НЕТ.
"Я скажу, що ми уважно стежимо за справою пана Саакашвілі. Ми дуже стурбовані його станом здоров'ям", - зазначив він.
За його словами, США публічно та приватно неодноразово заявляли, що уряд Грузії зобов’язаний надати необхідну медичну допомогу Саакашвілі, щоб забезпечити дотримання його прав людини.
"І ми продовжуватимемо дуже уважно стежити за цією справою", - додав він.
Топ коментарі
+3 Olga Pelle #551280
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+1 Redcar Ukraine
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якщо ти не вкурсі, то Трампу висунули звинувачення, і він теж верещить, що це політичне переслідування.
Одними лише спостереженнями та стурбованістю викладений шлях у пекло!
трохи чорного гумору вам у стрічку