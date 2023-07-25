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Новини Війна
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Росіяни вночі запустили близько 10 "шахедів", сили ППО збили до 5 дронів-камікадзе, - Ігнат

дрон,шахед

Вночі російські загарбники запустили близько 10 дронів-камікадзе по території України.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі атакували ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed". В трьох областях на півночі працювала ППО. Близько 10 безпілотників ворога зафіксовано. Інформація уточнюється. Близько половини, до 5, знищено різними засобами ураження", - сказав він.

За словами Ігната, безпілотник - це складна для ураження ціль. 

Читайте: У низці регіонів тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики. КАРТА

Автор: 

Повітряні сили (2630) Ігнат Юрій (788)


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цікаві прольоти були о 3тій ночі:
- один прольот з підня на північ,
- другий продирчав за 3-5хв, згодом, з заходу на схід... може, правда, то був один бпла, що навіщось маневрував
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25.07.2023 11:31 Відповісти
Процент сбитых все меньше...
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25.07.2023 12:29 Відповісти
До п'яти це може бути і один, або нуль.
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25.07.2023 14:27 Відповісти
 
 