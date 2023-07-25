Росіяни вночі запустили близько 10 "шахедів", сили ППО збили до 5 дронів-камікадзе, - Ігнат
Вночі російські загарбники запустили близько 10 дронів-камікадзе по території України.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі атакували ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed". В трьох областях на півночі працювала ППО. Близько 10 безпілотників ворога зафіксовано. Інформація уточнюється. Близько половини, до 5, знищено різними засобами ураження", - сказав він.
За словами Ігната, безпілотник - це складна для ураження ціль.
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- один прольот з підня на північ,
- другий продирчав за 3-5хв, згодом, з заходу на схід... може, правда, то був один бпла, що навіщось маневрував