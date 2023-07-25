У нас значний прорив з виробництвом дронів тактичного рівня, але маємо розвивати і ракетну промисловість, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Є напрямки у виробництві дронів, де Україна випереджає Росію. Це вироби тактичного рівня, якими займаються приватні компанії.

Однак для стратегічних результатів Україні потрібно нарощувати виробництво далекобійних ракет і бити ними туди, куди вважатимемо за потрібне. Так вважає народний депутат від "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У виробництві дронів по деяких напрямках ми випередили росіян, по деяких вони нас випередили. Зокрема, по виготовленню дронів для використання на оперативному рівні росіяни попереду, бо в них вся країна на це працює. Наша країна, на жаль, трохи не дотягує. І такі речі треба просити в наших партнерів з перспективою вироблення у нас. Щодо дронів тактичного рівня, які можуть знищити техніку на передньому краї, тут ми пішли вперед, ми маємо можливість їх виробляти, але не за рахунок державних підприємств, а за рахунок приватних", - констатує представник "Голосу".

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Однак більшу увагу слід зосередити на виробництві ракет. Тут в України є перспективи, але потрібно більше зусиль.

"Крім дронів, нам потрібно також розвивати і ракетну програму. Дрони - це оперативний і тактичний рівень, а нам потрібно вражати ворога на тисячі кілометрів, в тилу противника. Оце важливо, це потрібно розвивати. В нас є для цього можливості, потрібно більше включатись", - наголошує народний депутат.

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