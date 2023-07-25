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Новини
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У нас значний прорив з виробництвом дронів тактичного рівня, але маємо розвивати і ракетну промисловість, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Є напрямки у виробництві дронів, де Україна випереджає Росію. Це вироби тактичного рівня, якими займаються приватні компанії.

Однак для стратегічних результатів Україні потрібно нарощувати виробництво далекобійних ракет і бити ними туди, куди вважатимемо за потрібне. Так вважає народний депутат від "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У виробництві дронів по деяких напрямках ми випередили росіян, по деяких вони нас випередили. Зокрема, по виготовленню дронів для використання на оперативному рівні росіяни попереду, бо в них вся країна на це працює. Наша країна, на жаль, трохи не дотягує. І такі речі треба просити в наших партнерів з перспективою вироблення у нас. Щодо дронів тактичного рівня, які можуть знищити техніку на передньому краї, тут ми пішли вперед, ми маємо можливість їх виробляти, але не за рахунок державних підприємств, а за рахунок приватних", - констатує представник "Голосу".

Також читайте: Наступ не є стрімким, але ми просуваємося, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Однак більшу увагу слід зосередити на виробництві ракет. Тут в України є перспективи, але потрібно більше зусиль.

"Крім дронів, нам потрібно також розвивати і ракетну програму. Дрони - це оперативний і тактичний рівень, а нам потрібно вражати ворога на тисячі кілометрів, в тилу противника. Оце важливо, це потрібно розвивати. В нас є для цього можливості, потрібно більше включатись", - наголошує народний депутат.

Також читайте: Україні варто думати над запуском свого ОПК, у Росії ще багато ресурсів, - нардеп "Голосу" воїн Костенко

Автор: 

дрони (4689) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+9
зешобла дала команду з усіх прасок глаголіть про перемогу у виготовлені дронів після провалу з камєдії Інгулєц
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25.07.2023 11:33
+8
Янелох Боневтік Олександрович (С)
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25.07.2023 11:33
+8
48-річного Юрія Арістова, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії «Слуга Народу» у середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. Про це журналістам «Слідства.Інфо» стало відомо з власних джерел.
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25.07.2023 11:41
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Про розробку і виробництво ракетної зброї нам сам Бог давно велів, але щось до його веління ніхто не прислухався.
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25.07.2023 11:29 Відповісти
золоті слова, розвиток ракетної програми повинен був стати обов'язком кожного очільника держави..., але один сподівався якось пропетляти, а другий був далекий від ракетних програм приблизно на дальність польоту ракети...
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25.07.2023 11:31 Відповісти
зешобла дала команду з усіх прасок глаголіть про перемогу у виготовлені дронів після провалу з камєдії Інгулєц
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25.07.2023 11:33 Відповісти
Янелох Боневтік Олександрович (С)
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25.07.2023 11:33 Відповісти
Добре, щоб це реально бачили і Волонтери, які виконують ЩОДЕННІ замовлення на ДРОНИ з передової!!

Про щось подібне і Резніков глаголив щодо 20 ТИПІВ!!!
Але Волонтери шукають КІЛЬКІСТЬ, для забезпечення щоденних потреб Захисників!!
Слава Україні!!
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25.07.2023 11:34 Відповісти
Реактивні двоступеневі яйця вже проходять випробування.
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25.07.2023 11:35 Відповісти
Потрібні ферми для масового розведення Бобрів. Та й Сапсанів (Falco peregrinus) теж.
Фахівці кажуть, що вони долітають до всіх континентів, крім Антарктиди.
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25.07.2023 11:37 Відповісти
Поки ви сосете - ЗСУ знищує ворога.
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25.07.2023 11:41 Відповісти
А когда-то Украина была космичной державой. Все ******* что можно было. ******* ядерку, самолеты попили на метал, ракеты отдали кацлам. А теперь бери в руки калашмат и гоняй как сайгак по каким-то чигирям, где тебя скорее, как говорил кошевой, снимет снайпер. Супер. Молодцы. Нарит
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25.07.2023 11:40 Відповісти
Ти ж в курсі, що ти частина цього, як ти кажеш, "наріту"?
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25.07.2023 11:42 Відповісти
А вот сейчас было обидно
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25.07.2023 11:45 Відповісти
А. так ты один сидел по-ночам и разрабатывал ракетное оружие, в то время, как все остальные его пилили и раздавали?)))
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25.07.2023 12:02 Відповісти
Просто не голоував зва комуняк, зеків і клоунів, які це все нищили.
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25.07.2023 12:21 Відповісти
А за кого? Ющ и тот попадает под коммуняк.
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25.07.2023 12:43 Відповісти
Він,швидше-заручник того "наріду"!
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25.07.2023 12:25 Відповісти
48-річного Юрія Арістова, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії «Слуга Народу» у середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. Про це журналістам «Слідства.Інфо» стало відомо з власних джерел.
показати весь коментар
25.07.2023 11:41 Відповісти
До обрання у Верховну Раду Юрій Арістов був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів.
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25.07.2023 11:42 Відповісти
до прорива ще далеко
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25.07.2023 11:42 Відповісти
Прорвался бы, только колготки мешают.
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25.07.2023 11:52 Відповісти
Це що, волонтери вже можуть переключитися на інші потреби для ЗСУ? Ну згодом побачимо як там оте виробництво забезпечує дронами
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25.07.2023 11:43 Відповісти
Аби шось сказанути -- в нас є перспективи - а тим часом дрони завозяться з - за кордону
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25.07.2023 11:47 Відповісти
Нам би ще по РЕБу русню хоча б наздогнати.
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25.07.2023 11:47 Відповісти
Тобто нічого. Представник влади, народний депутат розповідає про успіхи приватних компаній, а не державних, він просто привласнив чужі успіхи. В нас що, фракція голос вже стала слугами?
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25.07.2023 11:51 Відповісти
Слухав цього пана на радіо НВ, дуже обережний , слізкий та ненадійний.
Ні риба ні м'ясо, виглядає як пилкий прихильник Зе шобли.
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25.07.2023 12:08 Відповісти
За 9 років війни наша дорога влада нічого не зробила для перемоги,хоча потенціал України величезний.Окрім,як укласти.
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25.07.2023 12:19 Відповісти
Не звізді, до 2019 року була купа проектів реалізована. А крилаті ракети до Зеленого антимайдану втілити не встигли. Тільки Нептун і Вільху

https://mil.in.ua/uk/raketna-prohrama-kb-pivdenne/
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25.07.2023 14:07 Відповісти
Станом з 01.03.2022 по 01.07.2023 владою України безпосередньо за кошти бюджету не придбано жодного БПЛА будь-якої модифікації. За 2022 рік на функціонування "Суспільного марафону" витрачено майже 400 мільйонів гривень.
На 2023 рік на виробництво телеконтенту заклали в бюджет майже 2 мільярди гривень.

Хроніка

Зеленський роздає ордена загиблим, а гроші - друзям.
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25.07.2023 12:23 Відповісти
А на стратегічному? Кацапи ваяють заводи для виготовлення дронів, а в нас якийсь підар провалив ракетну і дронову програму і замість пожиттєвої кічі, або кулі в потилицю - тихенько пішов у ліс.
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25.07.2023 12:23 Відповісти
Чому завжди саме до його прізвища приписують слово "воїн"?
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25.07.2023 12:45 Відповісти
Я же думаю перестать смотреть новости. Каждый день я надеюсь, что прочитаю о том как корабли оккупантов горят и тонут. Но вот сегодня снова читаю что корабль рашистов отбился от неэффективного надводного дрона. Который к тому же был скорее всего один.
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25.07.2023 12:49 Відповісти
"Нардеп голосу-це така *****...", "Звичайно *****, Зоя Жорівна!" Каже Мирон Опанасович...
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25.07.2023 12:57 Відповісти
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25.07.2023 13:18 Відповісти
Что бы делать хорошие ракеты, нужно хорошее ракетное топливо. Но зеленые специально или нет, но не вывезли с хранилища Павлоградского химического завода старое ракетное топливо. Чем успешно воспользовались рашисты, и взорвали завод.
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25.07.2023 14:03 Відповісти
 
 