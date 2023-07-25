На Лимано-Куп’янському напрямку за добу ЗСУ ліквідували 22 окупанти, знищили три танки та польовий склад з боєприпасами, - Череватий
Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку росіяни п’ять штурмів поблизу Новоєгорівки та в районі Серебрянського лісництва. Ворог 601 раз відкривав вогонь з артилерії та 21 раз застосовував авіацію по позиціях ЗСУ.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.
"Доба менш інтенсивніша ніж попередня. 5 штурмів, 601 обстріл, 21 авіаналіт. Під час відбиття ворожих атак було вбито 22 окупантів, 108 зазнали поранень", — розповів Сергій Череватий.
Він зазначив, що Сили оборони знищили три танки Т-72, дві гармати Д-30, чотири міномети, артилерійський тягач, безпілотник, польовий склад з боєприпасами і дві вантажівки, які їх перевозили
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ХЗ, может им установка дана такая....
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