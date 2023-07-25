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Новини Агресія Росії проти України
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На Лимано-Куп’янському напрямку за добу ЗСУ ліквідували 22 окупанти, знищили три танки та польовий склад з боєприпасами, - Череватий

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Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку росіяни п’ять штурмів поблизу Новоєгорівки та в районі Серебрянського лісництва. Ворог 601 раз відкривав  вогонь з артилерії та 21 раз застосовував авіацію по позиціях ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ. 

"Доба менш інтенсивніша ніж попередня. 5 штурмів, 601 обстріл, 21 авіаналіт. Під час відбиття ворожих атак було вбито 22 окупантів, 108 зазнали поранень", — розповів Сергій Череватий.

Він зазначив, що Сили оборони знищили три танки Т-72, дві гармати Д-30, чотири міномети, артилерійський тягач, безпілотник, польовий склад з боєприпасами і дві вантажівки, які їх перевозили

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Автор: 

бойові дії (3786) Череватий Сергій (166)


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где кончи которые каждые 5 минут верещат что там сватово кремина купянск,аууу....для вас инфа
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25.07.2023 11:59 Відповісти
Ихтутнет. Но только какая-то инфа про активно обороняющихся цапов, сразу вылезают и верещат.

ХЗ, может им установка дана такая....
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25.07.2023 13:14 Відповісти
Респект!
Пока мы тут в чатах
Настоящие герои делают свою работу
Слава героям!
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25.07.2023 12:58 Відповісти
Как только начинают говорить о колоссальных потерях противника - дела говно.
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25.07.2023 14:25 Відповісти
 
 