На Лимано-Куп’янському напрямку за добу ЗСУ ліквідували 22 окупанти, знищили три танки та польовий склад з боєприпасами, - Череватий

Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку росіяни п’ять штурмів поблизу Новоєгорівки та в районі Серебрянського лісництва. Ворог 601 раз відкривав вогонь з артилерії та 21 раз застосовував авіацію по позиціях ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.

"Доба менш інтенсивніша ніж попередня. 5 штурмів, 601 обстріл, 21 авіаналіт. Під час відбиття ворожих атак було вбито 22 окупантів, 108 зазнали поранень", — розповів Сергій Череватий.

Він зазначив, що Сили оборони знищили три танки Т-72, дві гармати Д-30, чотири міномети, артилерійський тягач, безпілотник, польовий склад з боєприпасами і дві вантажівки, які їх перевозили

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