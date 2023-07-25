Путін знав про плани Пригожина здійснити повстання, але майже нічого не зробив, - The Washington Post
Під час повстання Євгена Пригожина у червні російський диктатор Володимир Путін "був паралізований і не міг діяти рішуче". Упродовж більшої частини дня він не віддав жодного наказу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на оцінку розвідки.
За даними видання, російські спецслужби щонайменше за 2-3 дні до повстання поінформували Путіна про те, що Пригожин, ймовірно, готує заколот.
Після цього було вжито заходів для посилення безпеки на кількох стратегічних об’єктах, зокрема і в Кремлі, де було збільшено чисельність президентської охорони та роздано більше зброї, проте більше жодних дій не було вжито.
"У Путіна був час, щоб ухвалити рішення про ліквідацію (заколоту) і заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях… Був абсолютний жах і розгубленість. Вони довгий час не знали, як реагувати", - розповів один із чиновників.
Видання зазначає, що відсутність наказів з Кремля змусила місцевих чиновників самостійно вирішувати, як діяти. Без наказів з Кремля чиновники, зокрема і в Ростові, куди "вагнерівці" увійшли рано вранці 24 червня, вирішили не намагатися зупинити найманців ПВК.
Джерело WP розповіло, що дехто навіть підтримав Пригожина та його ідею "очищення", вважаючи, що "риба гниє з голови".
Один із чиновників НАТО зазначив, що деякі високопоставлені особи в Москві, "схоже, готові були об'єднатися довкола Пригожина".
"Багато хто, зокрема у вищих ешелонах служб безпеки та серед військових, підтримують прагнення Пригожина усунути вище військове керівництво Росії", - сказав європейський чиновник.
Водночас представники інших силових структур РФ були "нажахані" спробою заколоту та "беззубою реакцією Кремля". Вони переконані, що це веде Росію до періоду глибоких потрясінь.
Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив журналістам WP, що оцінки розвідки це "нісенітниця", яку поширено людьми, які "не мають жодної інформації".
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Це так зараз зручно, пишеш взагалі що хочеш, посилаєшся на неназване джерело розвідки і їдеш далі на хвилі хайпу.
А что касается газет, или как сейчас модно говорить СМИ, то для людей с разумом они стали бесполезны после начала массового производства туалетной бумаги.
"Человек, который вышел на связь, связался с нами только один раз через секретный чат. Он говорил, что собирается покинуть либо уже покинул территорию России. И когда он будет в относительной безопасности, то будет готов выйти и дать об этом интервью и показания, - ответил Осечкин. - Он рассказал, что как минимум несколько раз какое-то особое блюдо Пригожин готовил лично Путину и это связано то ли с какими-то ритуалами, то ли они там совсем рехнулись. Но ясно одно: и Пригожин, и Путин - это демоны в человеческих обличьях".
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/277951_1690207896
але чомусь мені здається, що русня скаже- що так і треба було, бо це "сонцесяйне" *****, йому дуже треба було, для мудрого керівництва країною
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nFjDAuxFEYFJjhxpSm54Qu9u6DbvBCD5dEzTEpxP7CCYe2fRGR3BNMPAPeik1yewl&id=100010626006850&__cft__[0]=AZUIHndZrx76pfayZVaRq5ejcrgqT0zO9XZTmqJivW_1Dl50t0B3nKRqJKShofELeowYZoc0nFlSvGeASclyTnOt0ZvL1D00j9swcFJBtU9nrYHglYmTStUu7rMEce6MPDPUKQik1EqVx6jE44Jef_wu&__tn__=%2CO%2CP-R 24 июнь ·
Это видят: Доступно всем
То, что "мятеж" Пригожина - это постановка, шоу, я не сомневаюсь (повар слишком предан х-лу), только какая у них цель - тут я теряюсь в вариантах.
Сценарій точно повторюється: як тоді у Німеччині, коли він просив допомоги від Центру проти німецьких демонстрантів, але відповіді та допомоги не було.
Тепер він сам ігнорує запити інших про допомогу та безпеку і грає у свої вищі ігри, жервтуючи своїми принципами та посіпаками майже всіх рівнів (особливо низовими).
пр: $15 млрд.!
ху: Нет! Даю $5 млрд. и "кресло Батьки".
пр: Согласен!
там буде мабуть таке :
прігожін знав про те, що путін знав про те, що прігожін хотів зробити заколот, але не знав що лукашенко не знав про те, що путін знав про те, що прігожін про це не знав