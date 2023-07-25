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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Путін знав про плани Пригожина здійснити повстання, але майже нічого не зробив, - The Washington Post

путін

Під час повстання Євгена Пригожина у червні російський диктатор Володимир Путін "був паралізований і не міг діяти рішуче". Упродовж більшої частини дня він не віддав жодного наказу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на оцінку розвідки.

За даними видання, російські спецслужби щонайменше за 2-3 дні до повстання поінформували Путіна про те, що Пригожин, ймовірно, готує заколот.

Після цього було вжито заходів для посилення безпеки на кількох стратегічних об’єктах, зокрема і в Кремлі, де було збільшено чисельність президентської охорони та роздано більше зброї, проте більше жодних дій не було вжито.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін та Пригожин зустрічалися в Кремлі після повстання "вагнерівців". ПВК пропонували варіанти працевлаштування, - Пєсков

"У Путіна був час, щоб ухвалити рішення про ліквідацію (заколоту) і заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях… Був абсолютний жах і розгубленість. Вони довгий час не знали, як реагувати", - розповів один із чиновників.

Видання зазначає, що відсутність наказів з Кремля змусила місцевих чиновників самостійно вирішувати, як діяти. Без наказів з Кремля чиновники, зокрема і в Ростові, куди "вагнерівці" увійшли рано вранці 24 червня, вирішили не намагатися зупинити найманців ПВК.

Джерело WP розповіло, що дехто навіть підтримав Пригожина та його ідею "очищення", вважаючи, що "риба гниє з голови".

Один із чиновників НАТО зазначив, що деякі високопоставлені особи в Москві, "схоже, готові були об'єднатися довкола Пригожина".

Також читайте: Після повстання Пригожина у командування РФ панують розбіжності і розгубленість, - Міллі

"Багато хто, зокрема у вищих ешелонах служб безпеки та серед військових, підтримують прагнення Пригожина усунути вище військове керівництво Росії", - сказав європейський чиновник.

Водночас представники інших силових структур РФ були "нажахані" спробою заколоту та "беззубою реакцією Кремля". Вони переконані, що це веде Росію до періоду глибоких потрясінь.

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив журналістам WP, що оцінки розвідки це "нісенітниця", яку поширено людьми, які "не мають жодної інформації".

Читайте: Пригожину варто подбати про власну безпеку, - Блінкен

Автор: 

путін володимир (23798) росія (65122) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+6
Прям брат близнец нашего Зе, который тоже все знал и ничего не делал.
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25.07.2023 11:45
+6
Ну Вашингтон Пост точно знає знав ***** про повстання чи не знав.
Це так зараз зручно, пишеш взагалі що хочеш, посилаєшся на неназване джерело розвідки і їдеш далі на хвилі хайпу.
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25.07.2023 11:47
+5
они все это вместе и разработали
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25.07.2023 11:44
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они все это вместе и разработали
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25.07.2023 11:44 Відповісти
А результат побачимо в найближчий час.
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25.07.2023 16:39 Відповісти
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25.07.2023 11:44 Відповісти
Прям брат близнец нашего Зе, который тоже все знал и ничего не делал.
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25.07.2023 11:45 Відповісти
Знав , але чогось драпанув до пітера
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25.07.2023 11:45 Відповісти
Ну Вашингтон Пост точно знає знав ***** про повстання чи не знав.
Це так зараз зручно, пишеш взагалі що хочеш, посилаєшся на неназване джерело розвідки і їдеш далі на хвилі хайпу.
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25.07.2023 11:47 Відповісти
Очень показательно, что в статье этого уважаемого сливного бачка нет ни единого упоминания о том, что по лагерю вагнеровцев был нанесен ракетный удар непосредственно перед восстанием. Цель таких статей опустить путина. И эта цель совпадает с интересами Украины.
А что касается газет, или как сейчас модно говорить СМИ, то для людей с разумом они стали бесполезны после начала массового производства туалетной бумаги.
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25.07.2023 12:16 Відповісти
Пристрій для розмінування?
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25.07.2023 16:40 Відповісти
Пуйлу было не до восстания - у него другие приоритеты: надо было срочно написать очередное эссе по истории Украины и Польши.....
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25.07.2023 11:49 Відповісти
Правозащитник, основатель и руководитель общественного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в интервью Алесе Бацман рассказал о том, что один человек, имеющий какое-то отношение к ФСО и к кормежке Путина, прислал ему очень интересное письмо с резонансной информацией. Оказывается, Пригожин действительно был поваром Путина, но не в том смысле, что он готовил диктатору беляши или пельмени. Там было что-то связанное с челове**ной, с человеческими мозгами и, скорее всего, касалось какого-то ритуала. "Многие сейчас скептично послушают меня и скажут: "Что-то Владимир перебарщивает, что-то здесь он прибавляет". Но смотрите, что нашли в кабинете Евгения Пригожина, в его резиденции. В кабинете на стеночке висела фотография в рамочке с отрезанными головами, которые его бойцы отрезали неугодным людям. Это не я сказал, а питерские издания, которые сотрудничают с ФСБшниками, опубликовали и наглядно показали, что там у него было в доме", - сказал Осечкин. Кроме того, оппозиционер напомнил, что у Пригожина в кабинете стояла гигантская кувалда, на которой было написано "Для особо важных переговоров". "То есть человек этим гордился, он этим жил. Остается только догадываться, что там еще происходило, но это точно абсолютно демонические вещи, которые для нормального человека тяжело воспринимать", - отметил эксперт. "Подождите, то есть Пригожин готовил Путину м*зги человека? Путин занимался люд**дством?" - уточнила журналистка.

"Человек, который вышел на связь, связался с нами только один раз через секретный чат. Он говорил, что собирается покинуть либо уже покинул территорию России. И когда он будет в относительной безопасности, то будет готов выйти и дать об этом интервью и показания, - ответил Осечкин. - Он рассказал, что как минимум несколько раз какое-то особое блюдо Пригожин готовил лично Путину и это связано то ли с какими-то ритуалами, то ли они там совсем рехнулись. Но ясно одно: и Пригожин, и Путин - это демоны в человеческих обличьях".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/277951_1690207896
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25.07.2023 14:24 Відповісти
2ой ганнибал?
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26.07.2023 00:59 Відповісти
Та мабуть перший)))))))) бо має можливості істи людей сотнями. На жаль ось маємо таку мерзопакість на "троні" в рахє.

але чомусь мені здається, що русня скаже- що так і треба було, бо це "сонцесяйне" *****, йому дуже треба було, для мудрого керівництва країною
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26.07.2023 14:40 Відповісти
еще немножко и до западной разведки наконец то дойдет, что весь этот спектакль "поход вагнеровцев на Москву" от начала и до конца срежессирован российскими спецслужбами.
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25.07.2023 11:50 Відповісти
Та шо там знати -- Пригожин місяць назад ревів шо Шоигу треба мочити
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25.07.2023 11:51 Відповісти
Нет. Скорее Пригожин не думал, что все будет так легко. И струсил.
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25.07.2023 11:54 Відповісти
Иого армія не підтримала -- одні вагнера
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25.07.2023 11:59 Відповісти
Армия не мешала.
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25.07.2023 12:01 Відповісти
Як не мішала -- збили 5 літаків 3 вертушки
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25.07.2023 12:03 Відповісти
Это уже какая-то альтернативная история
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25.07.2023 12:05 Відповісти
Довесок до кіпішу
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25.07.2023 12:07 Відповісти
Дістали уже ці wp, nyt, isw своїми недодугими висновками.
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25.07.2023 12:03 Відповісти
це був заздалегідь спланований ними спектакль, апофеоз якого, ми досі не уявляємо,
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25.07.2023 12:22 Відповісти
"Мільіє браняЦЦа- только тєшаЦЦа",- є таке у свнсбк. От і тут- ой, знав, ой, зустрілися, ой, на території бЄлОруССької області тепер "лагєрь" будують... Не буду навіть сміятися, коли гіркіна через 2 місяця туди ж, під прігожіна, відправлять. Якимось "полєвьім" командиром. ***, чому WP серед лайна ложку меда так конспірологічно шукають, не розумію. Та й ще після факту)))
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25.07.2023 12:26 Відповісти
Це вже не актуально...від слова-ЗОВСІМ...а заднім числом можна писати що завгодно,абсолютно любі теорії змови
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25.07.2023 12:31 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010626006850&__cft__[0]=AZUIHndZrx76pfayZVaRq5ejcrgqT0zO9XZTmqJivW_1Dl50t0B3nKRqJKShofELeowYZoc0nFlSvGeASclyTnOt0ZvL1D00j9swcFJBtU9nrYHglYmTStUu7rMEce6MPDPUKQik1EqVx6jE44Jef_wu&__tn__=-UC%2CP-R Wlad West

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nFjDAuxFEYFJjhxpSm54Qu9u6DbvBCD5dEzTEpxP7CCYe2fRGR3BNMPAPeik1yewl&id=100010626006850&__cft__[0]=AZUIHndZrx76pfayZVaRq5ejcrgqT0zO9XZTmqJivW_1Dl50t0B3nKRqJKShofELeowYZoc0nFlSvGeASclyTnOt0ZvL1D00j9swcFJBtU9nrYHglYmTStUu7rMEce6MPDPUKQik1EqVx6jE44Jef_wu&__tn__=%2CO%2CP-R 24 июнь ·

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То, что "мятеж" Пригожина - это постановка, шоу, я не сомневаюсь (повар слишком предан х-лу), только какая у них цель - тут я теряюсь в вариантах.
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25.07.2023 12:44 Відповісти
От Х-ло сам перетворився на того, із ким боровся.
Сценарій точно повторюється: як тоді у Німеччині, коли він просив допомоги від Центру проти німецьких демонстрантів, але відповіді та допомоги не було.

Тепер він сам ігнорує запити інших про допомогу та безпеку і грає у свої вищі ігри, жервтуючи своїми принципами та посіпаками майже всіх рівнів (особливо низовими).
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25.07.2023 13:04 Відповісти
ху: Чьто ти хочішь?
пр: $15 млрд.!
ху: Нет! Даю $5 млрд. и "кресло Батьки".
пр: Согласен!
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25.07.2023 13:58 Відповісти
Повстання? А я було думав це був заколот 🤨
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25.07.2023 14:37 Відповісти
чергова гумореска для трампістів
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25.07.2023 14:56 Відповісти
чекаємо наступного номеру вашінгтон пост

там буде мабуть таке :

прігожін знав про те, що путін знав про те, що прігожін хотів зробити заколот, але не знав що лукашенко не знав про те, що путін знав про те, що прігожін про це не знав
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25.07.2023 15:00 Відповісти
 
 