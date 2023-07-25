Німеччина закликає ЄС посилити альтернативні транспортні маршрути для вивезення українського зерна

Після одностороннього виходу Росії із "зернової угоди" міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір закликав Євросоюз посилити альтернативні експортні маршрути за межами Чорного моря.

Про це він сказав в спільній ранковій програмі новин телеканалів ARD і ZDF перед зустріччю міністрів сільського господарства ЄС в Брюсселі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Європейський Союз повинен "посилити альтернативні експортні маршрути за межами Чорного моря", заявив Оздемір.

Він сказав, що необхідно чітко визначити, "який альтернативний маршрут є найкращим", і що для сусідніх країн "неприйнятно" закривати свої кордони з Україною.

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Побоювання східноєвропейських країн, що їхнім фермерам може загрожувати український імпорт, є проблемою, яку можна вирішити, вважає міністр.

За його словами, українську продукцію потрібно транспортувати до європейських портів – "а потім відправляти звідти на глобальний Південь".

"Багато країн залежать від зерна з України. Тому ми повинні зробити все можливе, щоб зернова угода була відновлена. Водночас ми повинні допомогти Україні вивезти зерно з країни, щоб воно потрапило туди, де його терміново потребують", - зауважив Оздемір.

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