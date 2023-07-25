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Новини
2 010 12

Затримано експосадовця оборонного департаменту Херсонської ОДА, який працював на окупантів, - СБУ

сбу

Ексочільник юридичного відділу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА пішов на співпрацю з рашистами під час окупації міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисника затримали під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні.

"Під час тимчасової окупації Херсона він залишився у місті і погодився очолити створений агресором "відділ правового забезпечення" у захопленому на той час басейновому управлінні водних ресурсів. Серед основних завдань колаборанта було "переведення" ввірених йому установ під вимоги "російського законодавства".

Для цього він намагався підібрати "штат" з місцевих жителів, яким обіцяв "зарплату" в рублях та лояльне ставлення з боку рашистів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Викрито зрадників, які мають спільний бізнес із окупантами і намагалися "пересидіти війну" в Києві, - СБУ

Після деокупації міста зрадник "заліг на дно" в обласному центрі та сподівався уникнути правосуддя.

Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 10 років тюрми.

Читайте: Катували українських патріотів: повідомлено про підозру 31 зраднику з окупаційного "МВС РФ" на Херсонщині, - СБУ

Автор: 

СБУ (12809) Херсон (3351) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+3
вішать таких сук на площах, щоб смерділи там днів з 10, аж потім прибирати й вивозити на сміттєвий полігон.
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25.07.2023 11:59
+2
Як це не пєчально звучить, ще до 2014 року майже всі чинуші на півдні і сході були любителями расєї. Напевно відсотків так 30-40 були або діючими агентами казлорилих, або в тємє, або просто корисними ідіотами для макшан. Коли почалися події 2014 року в Одесі ******** в обласній адміністрації та раді мандражували від присмаку "рускава міра" і вже чекали, коли з мацкви приїде боярін і попризначає місцевих на хлібні місця. Але сталося 2 травня. Колобаранти відносно притихли. І тут рєванш 2022 року. Сидять, вичікують, плекають надію...
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25.07.2023 12:13
+1
чому зразу зрадник ? виконував вказівки Агрохімії подавав воду в Крим .
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25.07.2023 11:58
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чому зразу зрадник ? виконував вказівки Агрохімії подавав воду в Крим .
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25.07.2023 11:58 Відповісти
вішать таких сук на площах, щоб смерділи там днів з 10, аж потім прибирати й вивозити на сміттєвий полігон.
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25.07.2023 11:59 Відповісти
А його керівники ?
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25.07.2023 12:01 Відповісти
Нібито дрібниці, але...

Найвідоміша українська поштова марка «Русский военный корабль, иди…!» здобула найвищу нагороду міжнародної філателістичної художньої премії Азіаго, яку називають «філателістичним Оскаром».

Про це повідомила пресслужба Укрпошти у понеділок, 24 липня.

Як повідомляється, нагороду присуджено марці «Русский военный корабль, иди…!» за унікальну реакцію на російську агресію, а також особливу ідею втілення: замість зброї чи сцен боротьби зображено зрозумілий для кожного жест, яким український захисник відповів на пропозицію ворога здатися.

Загалом у конкурсі брало участь 35 країн.
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25.07.2023 12:08 Відповісти
Як це не пєчально звучить, ще до 2014 року майже всі чинуші на півдні і сході були любителями расєї. Напевно відсотків так 30-40 були або діючими агентами казлорилих, або в тємє, або просто корисними ідіотами для макшан. Коли почалися події 2014 року в Одесі ******** в обласній адміністрації та раді мандражували від присмаку "рускава міра" і вже чекали, коли з мацкви приїде боярін і попризначає місцевих на хлібні місця. Але сталося 2 травня. Колобаранти відносно притихли. І тут рєванш 2022 року. Сидять, вичікують, плекають надію...
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25.07.2023 12:13 Відповісти
не только чинуши, но и население такое
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25.07.2023 12:18 Відповісти
А що там з д'єрмаком, коли за ним прийдуть?
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25.07.2023 12:23 Відповісти
А що та з воєнкомом з Дніпра, Піколом!?!?
кажуть геть ОХЛЯВ, від переживань за своє майно, а не Україну??
https://www.tiktok.com/@kravchuk35/video/7257068904445512965

Слава Україні!!
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25.07.2023 12:31 Відповісти
Подивіться на нього !!! Чудовий інструмент для розмінування територій !
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25.07.2023 16:36 Відповісти
Нечему удивляться - всегда и везде в ОДА принимали ( и принимают) на «службу» взяточников и ********* со стажем - главное, чобы володів вільно державною мовою
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25.07.2023 21:41 Відповісти
 
 