Затримано експосадовця оборонного департаменту Херсонської ОДА, який працював на окупантів, - СБУ

Ексочільник юридичного відділу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА пішов на співпрацю з рашистами під час окупації міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисника затримали під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні.

"Під час тимчасової окупації Херсона він залишився у місті і погодився очолити створений агресором "відділ правового забезпечення" у захопленому на той час басейновому управлінні водних ресурсів. Серед основних завдань колаборанта було "переведення" ввірених йому установ під вимоги "російського законодавства".

Для цього він намагався підібрати "штат" з місцевих жителів, яким обіцяв "зарплату" в рублях та лояльне ставлення з боку рашистів", - йдеться в повідомленні.

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Після деокупації міста зрадник "заліг на дно" в обласному центрі та сподівався уникнути правосуддя.

Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 10 років тюрми.

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