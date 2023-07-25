Затримано експосадовця оборонного департаменту Херсонської ОДА, який працював на окупантів, - СБУ
Ексочільник юридичного відділу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА пішов на співпрацю з рашистами під час окупації міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зловмисника затримали під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні.
"Під час тимчасової окупації Херсона він залишився у місті і погодився очолити створений агресором "відділ правового забезпечення" у захопленому на той час басейновому управлінні водних ресурсів. Серед основних завдань колаборанта було "переведення" ввірених йому установ під вимоги "російського законодавства".
Для цього він намагався підібрати "штат" з місцевих жителів, яким обіцяв "зарплату" в рублях та лояльне ставлення з боку рашистів", - йдеться в повідомленні.
Після деокупації міста зрадник "заліг на дно" в обласному центрі та сподівався уникнути правосуддя.
Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 10 років тюрми.
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Найвідоміша українська поштова марка «Русский военный корабль, иди…!» здобула найвищу нагороду міжнародної філателістичної художньої премії Азіаго, яку називають «філателістичним Оскаром».
Про це повідомила пресслужба Укрпошти у понеділок, 24 липня.
Як повідомляється, нагороду присуджено марці «Русский военный корабль, иди…!» за унікальну реакцію на російську агресію, а також особливу ідею втілення: замість зброї чи сцен боротьби зображено зрозумілий для кожного жест, яким український захисник відповів на пропозицію ворога здатися.
Загалом у конкурсі брало участь 35 країн.
кажуть геть ОХЛЯВ, від переживань за своє майно, а не Україну??
https://www.tiktok.com/@kravchuk35/video/7257068904445512965
Слава Україні!!