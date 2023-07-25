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Новини Російські терористи збили Боїнг
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У Нідерландах суддя, яка намагалася поширити теорію змови про катастрофу МН17, подала у відставку

суд,нідерланди

Суддя, яка намагалася вплинути на судовий процес у справі збиття рейсу MH17, подала у відставку. Раніше вона отримала догану за поширення теорії змови серед суддів.

Про це повідомляє NOS, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що жінка працювала радником у суді в Гаазі. Цього місяця вона отримала догану від Верховного суду за спробу донести теорію змови свого брата до відома суддів, які вели кримінальний процес. Брат жінки у своїй книзі заявив, що рейс MH17 не було збито російською ракетою.

Жінка роздала книгу свого брата суддям і прокурорам у справі збиття рейсу MH17.

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Їй заборонили вести кримінальні справи. Суддя назвала висновки Нідерландської ради безпеки та прокуратури "навмисним і прозорим приховуванням", а деякі дані "маніпуляцією та брехнею".

Верховний суд постановив, що її рішення підірвали довіру до авторитету і неупередженості судової влади. Суддя може висловлювати свою думку, написав Верховний суд, але повинна враховувати "вплив цих заяв".

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Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

Автор: 

Нідерланди (1565) суддя (1583) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+7
А головного свідка зелень погана швидко відпустила....тобто "обміняла".
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25.07.2023 12:17
+5
Судя по написанной книге заработал братан судьи. Дальше имел место дележ денег, полученных преступным путем.
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25.07.2023 12:27
+4
"Брат жінки у своїй книзі заявив, що рейс MH17 не було збито російською ракетою.Жінка роздала книгу свого брата суддям і прокурорам у справі збиття рейсу MH17".
Фамилию братана судьи в студию! Там почти наверняка будут ответы на вопрос а почему так случилось.
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25.07.2023 12:26
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25.07.2023 12:29 Відповісти
Навіщо під час вже повномаштабної війни їздити до родичів в мордер???
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25.07.2023 13:39 Відповісти
А головного свідка зелень погана швидко відпустила....тобто "обміняла".
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25.07.2023 12:17 Відповісти
Думаю, судья не хило заработала)
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25.07.2023 12:20 Відповісти
Судя по написанной книге заработал братан судьи. Дальше имел место дележ денег, полученных преступным путем.
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25.07.2023 12:27 Відповісти
она насосала и свалила .. надеюсь налоговая проверит ее крипто-валютный кошелек и офшоры ее родни..
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25.07.2023 12:36 Відповісти
тут ці номери не проходять. "нехилі заробітки" виходять боком навіть якщо намагатиметься тримати гроші в офшорах або фінансувати бізнес рідні.

Розрахунки готівкою на суму більше 1.000 євро викликають підозру, а фіскальна служба отримує дані про власників рахунків на міжнародному рівні. З більшістю країн цей обмін даними автоматичний, з іншими на запит. Може, цифрові рахунки в Швейцарії ще дають ілюзію банківської таємниці. 😎
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25.07.2023 12:36 Відповісти
Ну не совсем все так просто. Уволившись, судья открывает консультационную практику, а кошельки сраши эти услуги заказывают. Плюс книга брата официально начинает продаваться как бешанная. Вуаля и 20 млн долларов (для сраши это ничего) официально с уплатой налогов оказываются на счетах семьи судьи.
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25.07.2023 13:00 Відповісти
Перехресні перевірки виявляють фіктивних посередників та кінцевого бенефіціара звинувачують у відмиванні грошей.
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25.07.2023 16:51 Відповісти
Вы классно рассказываете, но у меня в памяти более 50 украинских политиков-судей-миллионеров с 2000 года, спокойно живущих в Европе. И это только те, которых я помню.
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25.07.2023 17:14 Відповісти
И второй вопрос: если все так классно, где деньги Украины, которые 2 года выводил янык? США сказали, что увы нашли лишь мелочь....
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25.07.2023 17:17 Відповісти
"Брат жінки у своїй книзі заявив, що рейс MH17 не було збито російською ракетою.Жінка роздала книгу свого брата суддям і прокурорам у справі збиття рейсу MH17".
Фамилию братана судьи в студию! Там почти наверняка будут ответы на вопрос а почему так случилось.
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25.07.2023 12:26 Відповісти
А наших судді з посади хіба що вперед ногами винесеш
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25.07.2023 12:28 Відповісти
Нормальна реакція подати у відставку якщо ти ******.
Укр суд потвор не виколупати навіть силою
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25.07.2023 12:29 Відповісти
какая нормальня реакция? она бабло взяла и свалила на "кровавую" яхту загорать
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25.07.2023 12:37 Відповісти
відставка після такого наклепу на раду безпеки як спроба уникнення покарання
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25.07.2023 12:32 Відповісти
Так я не зрозумів - вона працювала радником, чи таки була суддею?
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25.07.2023 12:39 Відповісти
Многоходовочка канула в очко.
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25.07.2023 12:48 Відповісти
Есть такое прекрасное слово - РЕПУТАЦИЯ
Украинцы его заменили на КУМ, КУМА и КУМОВСТВО
И не понимают
Что пока есть второе
И нет первого
То в Украине никогда не будет
Ни Голландии
Ни тем более Британии
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25.07.2023 12:56 Відповісти
 
 