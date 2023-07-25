У Нідерландах суддя, яка намагалася поширити теорію змови про катастрофу МН17, подала у відставку

Суддя, яка намагалася вплинути на судовий процес у справі збиття рейсу MH17, подала у відставку. Раніше вона отримала догану за поширення теорії змови серед суддів.

Про це повідомляє NOS, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що жінка працювала радником у суді в Гаазі. Цього місяця вона отримала догану від Верховного суду за спробу донести теорію змови свого брата до відома суддів, які вели кримінальний процес. Брат жінки у своїй книзі заявив, що рейс MH17 не було збито російською ракетою.

Жінка роздала книгу свого брата суддям і прокурорам у справі збиття рейсу MH17.

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Їй заборонили вести кримінальні справи. Суддя назвала висновки Нідерландської ради безпеки та прокуратури "навмисним і прозорим приховуванням", а деякі дані "маніпуляцією та брехнею".

Верховний суд постановив, що її рішення підірвали довіру до авторитету і неупередженості судової влади. Суддя може висловлювати свою думку, написав Верховний суд, але повинна враховувати "вплив цих заяв".

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Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.