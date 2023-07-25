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Атака на інфраструктурний об’єкт на Житомирщині: ситуацію локалізовано, жертв та постраждалих немає

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Станом на 12.30 25 липня ситуація на місці ворожого удару на Житомирщині локалізована, працюють спеціальні служби.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ. 

"За даними громад звернень від мешканців, щодо пошкоджень житлових будинків та соціальних об’єктів не надходило. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об’єкт на Житомирщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі над Сумщиною сили ППО збили ворожий безпілотник

Нагадаємо, що у ніч на 25 липня ворог атакував Полтавщину. На території області наші сили ППО збили ворожий безпілотникі. Також зазначалося, що ворог атакував Київ ударними БпЛА. Ворожі безпілотники сили ППО знищили на підльоті до Києва.

Також Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині під час тривоги всі цілі знищено, влучань не зафіксовано.

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обстріл (28428) дрони (4689) Житомирська область (1261)


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Ее ми помним с детства, а может, и не с детства, а может, и не помним, но будем вспоминать...я понимаю, не все надо говорить, так может, и не надо про єто говорить? Просто молчите, ми поймем. Тем более, что местние уже знают, что и кудаприлетело. 21 век на дворе
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25.07.2023 14:10 Відповісти
 
 