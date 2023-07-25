Сили оборони про успіх біля Старомайорського: Маємо просування від 500 метрів вздовж лінії фронту

Захисники України змогли просунутися на 500 метрів вздовж лінії фронту у районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він повідомив, що українські штурмовики мали черговий успіх у районі Старомайорського. Там вони просунулись вздовж лінії фронту від пів кілометра.

Окрім того, за словами Шершня, наші військові мають просування до 750 м у глибину противника.

Згодом командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський уточнив у телеграм-каналі: "Бойова робота Сил оборони на Таврійському напрямку триває.

Є успіхи та просування вперед, вибивання росіян з позицій. Робота продовжується".

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Раніше речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті.