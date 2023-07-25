Сили оборони про успіх біля Старомайорського: Маємо просування від 500 метрів вздовж лінії фронту
Захисники України змогли просунутися на 500 метрів вздовж лінії фронту у районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.
Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він повідомив, що українські штурмовики мали черговий успіх у районі Старомайорського. Там вони просунулись вздовж лінії фронту від пів кілометра.
Окрім того, за словами Шершня, наші військові мають просування до 750 м у глибину противника.
Згодом командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський уточнив у телеграм-каналі: "Бойова робота Сил оборони на Таврійському напрямку триває.
Є успіхи та просування вперед, вибивання росіян з позицій. Робота продовжується".
Раніше речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
новина позитивна, тому мабуть жодного коменту - боти серять негативом там де можна. а тут зради не знайдеш))
- ціна розмінування Чонгару та Перекопу
А вглиб, - просунулися на 750 метрів.
наші військові мають просування до 750 м у глибину противника. Джерело:
https://www.yahoo.com/news/russia-moving-troops-equipment-melitopol-145100135.html