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Новини Війна
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Сили оборони про успіх біля Старомайорського: Маємо просування від 500 метрів вздовж лінії фронту

контрнаступ

Захисники України змогли просунутися на 500 метрів вздовж лінії фронту у районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він повідомив, що українські штурмовики мали черговий успіх у районі Старомайорського. Там вони просунулись вздовж лінії фронту від пів кілометра.

Окрім того, за словами Шершня, наші військові мають просування до 750 м у глибину противника.

Згодом командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський уточнив у телеграм-каналі: "Бойова робота Сил оборони на Таврійському напрямку триває.
Є успіхи та просування вперед, вибивання росіян з позицій. Робота продовжується".

Також читайте: Наші воїни просунулися на Бердянському напрямку від 350 метрів до 1,4 км. Ідуть запеклі бої за Старомайорське, - Сили оборони

Раніше речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті.

Автор: 

Донецька область (8440) Тарнавський Олександр (277) контрнаступ на Півдні (345) Шершень Валерій (12)


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Топ коментарі
+15
за декілька тижнів 500 м і десятки життів

- ціна розмінування Чонгару та Перекопу
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25.07.2023 14:19
+10
Може треба у бойові дивани закис азоту додати?
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25.07.2023 13:56
+7
классна новина! віримо у ЗСУ, донатимо як можем хтотне на фронті!
новина позитивна, тому мабуть жодного коменту - боти серять негативом там де можна. а тут зради не знайдеш))
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25.07.2023 13:43
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классна новина! віримо у ЗСУ, донатимо як можем хтотне на фронті!
новина позитивна, тому мабуть жодного коменту - боти серять негативом там де можна. а тут зради не знайдеш))
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25.07.2023 13:43 Відповісти
Тобі перекласти? Вдоль линии фронта.
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25.07.2023 14:35 Відповісти
Сегодня слева направо, завтра - справа налево.
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25.07.2023 14:38 Відповісти
"вздовж лінії фронту від пів кілометра" - шедеврально!
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25.07.2023 13:45 Відповісти
Да, такими темпами к госгранице лет через 10 точно выйдем и то если к тому времени нашим западным партнёрам не надоест нам помогать
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25.07.2023 13:54 Відповісти
Може треба у бойові дивани закис азоту додати?
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25.07.2023 13:56 Відповісти
Меркаптану.
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25.07.2023 14:25 Відповісти
без твоей помощи никак.
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25.07.2023 14:02 Відповісти
за декілька тижнів 500 м і десятки життів

- ціна розмінування Чонгару та Перекопу
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25.07.2023 14:19 Відповісти
Я думаю все враги вдоль линии фронта скучковались. Так что и 500 метров уже не плохо. Главное прорвать их оборону.
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25.07.2023 14:32 Відповісти
500 метрів, - це довжина фронту наступу.
А вглиб, - просунулися на 750 метрів.

наші військові мають просування до 750 м у глибину противника. Джерело:
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25.07.2023 15:20 Відповісти
І хоч смійся, хоч плач.
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25.07.2023 14:44 Відповісти
Сміятися - із чого ? Плакати - яка підстава ? Рухаються хлопці потихеньку вперед , все ж краще аніж відступають , чи я помиляюся ?
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25.07.2023 15:21 Відповісти
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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25.07.2023 14:57 Відповісти
А ширина лінії оборони яка?! Час тільки до середини жовтня бо далі вже ніяких шансів не буде.
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25.07.2023 16:14 Відповісти
************ перекидать свою ''технiку'' з Мелiтополя в Крим, бо всралися:
https://www.yahoo.com/news/russia-moving-troops-equipment-melitopol-145100135.html
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25.07.2023 17:18 Відповісти
Щодня по 500-700м...уявляєте скільки крові ллється за кожні сто метрів по своїй землі... і скільки ще життів буде скалічено чи знищено 🥺
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25.07.2023 18:49 Відповісти
Я перепрошую - хто-небудь може розтлумачити, що це за черговий, просто шедевральний вислів від майора Шершня - "просування ... ВЗДОВЖ лінії фронту"?
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25.07.2023 19:56 Відповісти
Называется "Выравнивание Линии Фронта" тоже важно, чтобы при наступлении враг не "кошмарил" с флангов.
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25.07.2023 21:35 Відповісти
Маскали 5 км под купянском прошли.
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26.07.2023 01:09 Відповісти
 
 