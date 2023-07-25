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МЗС Молдови викликало російського посла Васнєцова через шпигунські антени на даху посольства РФ

рф,спецслужби

До міністерства закордонних справ та євроінтеграції у Кишиневі викликали посла РФ Олега Васнєцова через звістки про розміщення спецслужбами Росії антен на дахах російського посольства для стеження за владою Молдови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NewsMaker.

"МЗС у співпраці з іншими компетентними установами аналізує характер та масштаби шпигунських дій, у тому числі діяльність осіб, згаданих у журналістському розслідуванні. Вважаємо абсолютно неприйнятними будь-яке шпигунство та іноземне втручання у внутрішні справи Молдови, які становлять прямий виклик і загрозу суверенітету та національній безпеці нашої держави", - йдеться у заяві.

Посла Росії в Кишиневі викликали до МЗС, щоб він дав роз'яснення про ситуацію, що склалася.

"Залежно від подальшого розвитку подій, влада Молдови розгляне кілька варіантів реагування", - наголосили у міністерстві.

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Як раніше писав Цензор.НЕТ, журналістам видання Jurnal TV і The Insider стало відомо про те, що на даху посольства Росії в Кишиневі російські спецслужби розмістили десятки антен і супутникових тарілок для стеження за владою Молдови. 

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Молдова (2069) посольство рф (330) спецслужби (267) шпигунство (990)


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Топ коментарі
+12
То не шпигунские антены, они просто хотели смотреть ********* и соловья по спутнику
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25.07.2023 13:39
+8
Як завжди, нахабно шкірячись, зійде на дурника. Знає, що нічого не зроблять.
От якби, наприклад, посольство Молдови в Москві щось таке зробило, то антени б змусили зняти, "портят архітєктуру", або розірвали договір оренди і виділили посольству розбитий барак за межами міста (доречі, варіант), або вночі якісь фулігани розстріляли б геть всі антени з ТОЗів (іскалі-іскалі, і нє нашлі нарушітєлєй).
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25.07.2023 13:42
+6
як малі діти... будь-який посол, тим більше рашкін, - за сумісництвом шпигун, будь яка будівля посольства нашпигована приладами стеження... невже тільки зараз почали шпигувати?
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25.07.2023 13:43
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То не шпигунские антены, они просто хотели смотреть ********* и соловья по спутнику
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25.07.2023 13:39 Відповісти
Може порно дивляться всім кодлом.
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25.07.2023 13:43 Відповісти
Як завжди, нахабно шкірячись, зійде на дурника. Знає, що нічого не зроблять.
От якби, наприклад, посольство Молдови в Москві щось таке зробило, то антени б змусили зняти, "портят архітєктуру", або розірвали договір оренди і виділили посольству розбитий барак за межами міста (доречі, варіант), або вночі якісь фулігани розстріляли б геть всі антени з ТОЗів (іскалі-іскалі, і нє нашлі нарушітєлєй).
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25.07.2023 13:42 Відповісти
Це ж треба щось робити. А нащо? Якщо можна просто ***********? "І так сайдьот..."
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25.07.2023 13:45 Відповісти
Молдова - країна маленька. Хоча в цій ситуації можна було б щось придумати. РЕБом якимось їх глушити, чи щось таке.
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25.07.2023 13:47 Відповісти
Перевдіти місцевих поліціантів в цивільні худі і вночі розшмаляти ними з дробовиків антену - чудовий приклад того, як можна креативно вирішувати будь-які "складні" питання, маючи час та натхнення. Біда в тому, що в Молдові мабуть ще гірше ніж у нас, кожен другий чинуша рівнем вище за начальника туалета на зарплаті у мацкви сидить ще з 90х...
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25.07.2023 13:55 Відповісти
Напад на посольство можна розцінити як привід для початку війни.
Якби все було так погано в Молдові, Санду б навіть не зареєстрували в якості кандидата на посаду президента.
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25.07.2023 14:05 Відповісти
У нас теж колись був проукраїнський президент при абсолютно ублюдському проросійському парламенті. А війна, яка війна? Кримінальні якісь розборки, то не ми, ми шукаємо нападавших, але такі дробовики в кожному воєнторзі купити можна...
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25.07.2023 14:08 Відповісти
Так то воно так, все вірно, але при майбутньому обстрілі пара ракет може "отклоніться от курса, і вообщє ето нє ми, ето всьо крівоє укропво".
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25.07.2023 14:12 Відповісти
Боятися терориста - це шлях в нікуди. Розумні люди це розуміють. Нерозумні сподіваються якось спетляти і чекають, що хтось інший буде рішуче діяти, поки вони петляють. А правда в тому, що допоки терорист не отримає по зубах і не сконає в муках, пара ракет може аткланітса ат курса в будь-якому разі, по будь-якій державі, в будь-який момент.
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25.07.2023 14:16 Відповісти
Європейці начебто розумні, але поляки дві російські ракети на нас повісили, на третю очі закрили, а про Качинського воліють не згадувати зайвий раз. Терорист дуже великий і з ЯЗ, страшно битися.
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25.07.2023 14:21 Відповісти
Якщо історія чомусь і вчить, то виключно тому, що вона нічому не вчить.
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25.07.2023 14:22 Відповісти
Значить, буде повторюватись.
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25.07.2023 14:24 Відповісти
Історія демонструє свою невідворотну циклічність(це зауважив ще цар Соломон, Бібл.)
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25.07.2023 14:32 Відповісти
як малі діти... будь-який посол, тим більше рашкін, - за сумісництвом шпигун, будь яка будівля посольства нашпигована приладами стеження... невже тільки зараз почали шпигувати?
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25.07.2023 13:43 Відповісти
але тільки на параші хамувате бидло, яке там називають послами, навіть не намагається вдавати, що вони дипломати, а не шпигуни.
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25.07.2023 13:46 Відповісти
поставте їм глушилку під посольством і всіх дєлов
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25.07.2023 14:21 Відповісти
Ніщо не вказувало на те що посольство рф в Молдові шпигуни, крім шпигунських антен на даху посольства...
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25.07.2023 13:45 Відповісти
Там *дипломатів* рашки мабуть в кілька раз більше чим молдовських,як всі країни для початку зробіть хоч паритет,а потім...
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25.07.2023 13:55 Відповісти
В Кишиневі в самому центрі, поряд з адміністрацією президента, парламентом та кабінетом міністрів на бульварі Штефана (центральна вулиця) знаходиться здоровенна будівля рашистського «посольства». Білоруське також здоровенне з величезною територією. Ні одна країна світу не має таких великих будівель посольств в Молдові як рашисти та їх сателіти білоруси
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25.07.2023 14:08 Відповісти
Це ж військові бази. Доступ туди заборонений через дипломатичний імунітет, тож там легко можна розмістити бойовиків, зброю, іноді навіть техніку.
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25.07.2023 14:14 Відповісти
нанять Васю, который дроном собьет антену
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25.07.2023 14:33 Відповісти
Та не по лів викл кати треба а засунути ті антени їм в дупу триногою вперед. Оце слюнтяйство їх і погубить.
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25.07.2023 16:12 Відповісти
 
 