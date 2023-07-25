МЗС Молдови викликало російського посла Васнєцова через шпигунські антени на даху посольства РФ

До міністерства закордонних справ та євроінтеграції у Кишиневі викликали посла РФ Олега Васнєцова через звістки про розміщення спецслужбами Росії антен на дахах російського посольства для стеження за владою Молдови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NewsMaker.

"МЗС у співпраці з іншими компетентними установами аналізує характер та масштаби шпигунських дій, у тому числі діяльність осіб, згаданих у журналістському розслідуванні. Вважаємо абсолютно неприйнятними будь-яке шпигунство та іноземне втручання у внутрішні справи Молдови, які становлять прямий виклик і загрозу суверенітету та національній безпеці нашої держави", - йдеться у заяві.

Посла Росії в Кишиневі викликали до МЗС, щоб він дав роз'яснення про ситуацію, що склалася.

"Залежно від подальшого розвитку подій, влада Молдови розгляне кілька варіантів реагування", - наголосили у міністерстві.

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Як раніше писав Цензор.НЕТ, журналістам видання Jurnal TV і The Insider стало відомо про те, що на даху посольства Росії в Кишиневі російські спецслужби розмістили десятки антен і супутникових тарілок для стеження за владою Молдови.