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САП перевіряє зникнення даних з телефону у справі про ймовірне втручання в роботу Венедіктової, - Клименко (оновлено)

венедіктова

У САП перевіряють зникнення даних з телефону про можливе втручання в роботу ексгенпрокурора Ірини Венедіктової.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ZN.ua розповів керівник САП Олександр Клименко.

На питання, де зараз телефон Венедіктової, який мав би проходити як доказ у справі колишньої генпрокурорки, Клименко відповів, що таке провадження справді існує і в ньому є телефон, але він не належить Венедіктовій.

"Але на ньому, згідно з матеріалами кримінального провадження, мало би бути збережено низку записів, що стосуються розмов попереднього генерального прокурора. Зміст цих розмов мені на даний час невідомий", - зазначив Клименко.

Він пояснив, що коли очолив САП, то вивчав і заслуховував усі кримінальні провадження. І під час заслуховування відділу детектива Олександра Омельченка встановив, що в одному з проваджень, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом втручання, але вже в діяльність генерального прокурора, є телефон, на якому є записи розмов, що їх невстановлені особи використовували нібито для впливу на попереднього генерального прокурора.

Також читайте: У САП скоротили прокурора Омельченка, який був керівником у справі Князєва

"Під час заслуховування з’ясувалося, що телефон знаходиться за межами САП і НАБУ. За версією прокурорів, він зберігався подалі від Києва через війну. Після того, як за кілька днів телефон усе ж з’явився у матеріалах кримінального провадження, він був заблокований, а пароль від телефону зник. За поясненнями прокурорів, вони або не слухали записів, перш ніж направити на експертизу, або ж просто забули їхній зміст", - додав Клименко.

Крім того, за словами глави САП, експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (керівник Олександр Рувін. - Ред.), який проводив експертизу, також не пам’ятає пароля від телефону. При цьому змісту розмов, які були на записах, не пригадує, і чому змісту розмов не відобразив у самій експертизі, пояснити не може.

Глава САП додав, що детективи підрозділу НАБУ (йдеться про підрозділ під керівництвом Бориса Індиченка. - Ред.), які здійснювали досудове розслідування в цьому провадженні, як і їхні керівники, також нічого не змогли пояснити як щодо телефону, так і щодо провадження загалом. Відбувалося це, як зазначив Клименко, ще до призначення нового директора бюро.

"Після встановлення цих фактів групу прокурорів і групу детективів було змінено, а телефон передано до НАБУ для розблокування. На даний час, за моєю інформацією, в справі самого колишнього генерального прокурора так і не допитали щодо деталей та обставин. Телефон уже розблокований, і ми маємо встановити зміст записів, їхню справжність і відсутність несанкціонованих втручань у телефон з метою змінити чи замінити вказані записи, розслідування триває. Але у справі дійсно дуже багато дивних збігів, які навіть більше схожі на закономірності. Тому не виключено, що в цій справі доведеться також розслідувати дії детективів і прокурора", - підсумував Клименко.

Читайте також: Заяви прокурора САП Омельченка про звільнення чи скорочення не відповідають дійсності, - керівник Антикорупційної прокуратури Клименко

Нагадаємо, раніше Андрій Калужанський заявив в інтерв’ю ZN.UA, що НАБУ продовжує розслідування кількох справ по факту втручання в діяльність прокурора, що могло перешкодити врученню підозри суддям нещодавно ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва у справі плівок керівника суду Павла Вовк. За його словами, у той день (мова про 16 липня 2020 року), коли заступник генпрокурора Андрій Любович підписав підозри суддям ОАСК і намагався внести інформацію про підозри до Єдиного реєстру досудових розслідувань, він зрозумів, що його флешка заблокована. Однак після звернення з відповідним рапортом флешку відразу розблокували.

На той момент процесуальне керівництво здійснювали прокурори ОГП, але тодішній керівник департаменту Офісу генерального прокурора з посиланням на вказівку керівництва заборонив своїм підлеглим брати участь у врученні підозри.

У січні цього року Ірину Венедіктову викликали на допит НАБУ. За даними ZN.UA, приводом для допиту Венедіктової могла стати справа про можливе втручання ексгенпрокурора в діяльність прокурора Андрія Любовича у справі колишнього голови ОАСК Вовка.

Читайте: Слідство отримало розблокований телефон Князєва, зараз його досліджують детективи, - голова САП Клименко

Автор: 

Вовк Павло (300) Венедіктова Ірина (829) Клименко Олександр САП (41)


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Топ коментарі
+28
Зелень ховає кінці у воду.
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25.07.2023 13:39
+19
ФСБшна структура всередині України почала зачищати сліди
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25.07.2023 13:42
+19
Всі докази ведуть в ОП.
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25.07.2023 13:49
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Зелень ховає кінці у воду.
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25.07.2023 13:39 Відповісти
Венедіктову к ногтю -- було б непогано .
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25.07.2023 13:41 Відповісти
ФСБшна структура всередині України почала зачищати сліди
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25.07.2023 13:42 Відповісти
Краще б розпочали з зачистки "пінгвіна".
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25.07.2023 14:41 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/styler/ofise-zelenskogo-otkrylsya-kiosk-shaurmoy-1565959830.html https://www.rbc.ua/rus/styler/ofise-zelenskogo-otkrylsya-kiosk-shaurmoy-1565959830.html

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25.07.2023 15:17 Відповісти
Гарна картина, дякую)
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25.07.2023 15:24 Відповісти
Всі докази ведуть в ОП.
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25.07.2023 13:49 Відповісти
Єрмак або НАТО. Така реальність.
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25.07.2023 14:41 Відповісти
Я не специалист
Но во всех фильмах про расследования
На Западе
Удаленные данные специалисты
Извлекают
Было бы желание
Позовите Христо Грозева
Его команда поможет
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25.07.2023 13:49 Відповісти
прочитал и думаю там все ***** *******?? телефон а что ***** в голову не пришла идея сбросить все разговоры с телефона копировать на иные носители и флеш память? а что суки не сделали даже первичный осмотр под Протокол телефона указав время место марку телефона пароль и прослушать все записи напечатав их напечатные версии???
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25.07.2023 13:50 Відповісти
це якби було бажання..., та якщо бажання немає, тоді все буде - й забув, й не запам'ятав, й таке інше...
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25.07.2023 13:56 Відповісти
Я вважаю, що все там було. Спочатку.

А потім... ДУУУЖЕ великі гроші чи погрози життю родичів роблять дива з пам'ятью і ґаджетів, і людей...
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25.07.2023 14:23 Відповісти
Дуже прогнозований перебіг подій
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25.07.2023 13:50 Відповісти
Цю ментовську лярву сховав Єрмак в Швейцарію, як і Тарана в Словакію...
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25.07.2023 13:51 Відповісти
и спрятали эту коррумпированную гниль в....послом в Швейцарии!!!

система круговой поруки тварь продажных
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25.07.2023 13:52 Відповісти
Око гасударєва
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25.07.2023 13:59 Відповісти
Ой, а що трапилося?
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25.07.2023 14:15 Відповісти
В ОПУ, комусь стало дуже млосно і занудило, від ОСОБИСТОЇ допомоги Порохом Захисникам України!!!
У «вяличного» запаморочилося і він почав мироточити, в присутності усих…

Ilya56 | https://defence-line.org/2023/07/polskie-associacii-chast-2/#comment-491503 25.07.2023 at 12:45 | https://defence-line.org/2023/07/polskie-associacii-chast-2/?replytocom=491503#respond Відповіcти

Ну по рухнувшему мосту все проще - там будет виноват водила этого самосвала. После "ремонта моста" у него была, как написали в нете, установлена грузоподъемность 7 т., самосвал вез песок и весил 42 т. Зелень не ВиноУватая! Ну а про Пороха тут уже писали эту инфу, дам как она звучит на tZE-info, кстати нигде больше данная инфа опубликована не была:
"24.‎07.‎2023

Вчора ввечері в ОПУ відбулась нарада у Зеленського (Єрмак відсутній) в присутності Ростислава Шурми, Олега Татарова та представників ДПСУ, МВС. СБУ, яким дано доручення розпочати комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій які так чи інакше пов'язані з Петром Порошенко."

https://defence-line.org/2023/07/polskie-associacii-chast-2/
Пильнуймо Україну від трутнів!!
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25.07.2023 14:20 Відповісти
Це та пані, яка казала, що воно ,,око государево " ?
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25.07.2023 14:25 Відповісти
Дивні дива відбувають. На невинних людей докази десь самовільно виникають і накопичуються. А якщо розслідують якось хабарника чи посадовця лояльного до влади, то все навпаки- то згорить, то загубиться, то заблокується і в результаті винний стає невинуватим, а закон переслідує невинних осіб.
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25.07.2023 14:25 Відповісти
А що ви так рано почали з венедіктовою???? Зачекайте ще пару років, може вона щось сама розповість!!!! **** ви як скора поміч у зворотньому напрямку!!!!!!!!!! Та нічого ви вже там не знайдете, перестаньте воду колотити, профі, ***......дь!!!!!
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25.07.2023 14:28 Відповісти
У разі невідкладної потреби, у цій інформації, компетентні органи 3-х, як мінімум, Західних країн=партнерів України, можуть надати відповідним органам такі відомості, за умови ОФІЦІЙНОГО до них звернення!!
Це ж 21 вік, діють закони фізики!!
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25.07.2023 14:39 Відповісти
Тепер сподіваюся всі зрозуміли, чому телефон у справі Князєва, було надано для розблокування полякам, в іншому разі його чекала б така сама доля.
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25.07.2023 15:25 Відповісти
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25.07.2023 16:45 Відповісти
 
 