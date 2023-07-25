САП перевіряє зникнення даних з телефону у справі про ймовірне втручання в роботу Венедіктової, - Клименко (оновлено)

У САП перевіряють зникнення даних з телефону про можливе втручання в роботу ексгенпрокурора Ірини Венедіктової.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ZN.ua розповів керівник САП Олександр Клименко.

На питання, де зараз телефон Венедіктової, який мав би проходити як доказ у справі колишньої генпрокурорки, Клименко відповів, що таке провадження справді існує і в ньому є телефон, але він не належить Венедіктовій.

"Але на ньому, згідно з матеріалами кримінального провадження, мало би бути збережено низку записів, що стосуються розмов попереднього генерального прокурора. Зміст цих розмов мені на даний час невідомий", - зазначив Клименко.

Він пояснив, що коли очолив САП, то вивчав і заслуховував усі кримінальні провадження. І під час заслуховування відділу детектива Олександра Омельченка встановив, що в одному з проваджень, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом втручання, але вже в діяльність генерального прокурора, є телефон, на якому є записи розмов, що їх невстановлені особи використовували нібито для впливу на попереднього генерального прокурора.

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"Під час заслуховування з’ясувалося, що телефон знаходиться за межами САП і НАБУ. За версією прокурорів, він зберігався подалі від Києва через війну. Після того, як за кілька днів телефон усе ж з’явився у матеріалах кримінального провадження, він був заблокований, а пароль від телефону зник. За поясненнями прокурорів, вони або не слухали записів, перш ніж направити на експертизу, або ж просто забули їхній зміст", - додав Клименко.

Крім того, за словами глави САП, експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (керівник Олександр Рувін. - Ред.), який проводив експертизу, також не пам’ятає пароля від телефону. При цьому змісту розмов, які були на записах, не пригадує, і чому змісту розмов не відобразив у самій експертизі, пояснити не може.

Глава САП додав, що детективи підрозділу НАБУ (йдеться про підрозділ під керівництвом Бориса Індиченка. - Ред.), які здійснювали досудове розслідування в цьому провадженні, як і їхні керівники, також нічого не змогли пояснити як щодо телефону, так і щодо провадження загалом. Відбувалося це, як зазначив Клименко, ще до призначення нового директора бюро.

"Після встановлення цих фактів групу прокурорів і групу детективів було змінено, а телефон передано до НАБУ для розблокування. На даний час, за моєю інформацією, в справі самого колишнього генерального прокурора так і не допитали щодо деталей та обставин. Телефон уже розблокований, і ми маємо встановити зміст записів, їхню справжність і відсутність несанкціонованих втручань у телефон з метою змінити чи замінити вказані записи, розслідування триває. Але у справі дійсно дуже багато дивних збігів, які навіть більше схожі на закономірності. Тому не виключено, що в цій справі доведеться також розслідувати дії детективів і прокурора", - підсумував Клименко.

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Нагадаємо, раніше Андрій Калужанський заявив в інтерв’ю ZN.UA, що НАБУ продовжує розслідування кількох справ по факту втручання в діяльність прокурора, що могло перешкодити врученню підозри суддям нещодавно ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва у справі плівок керівника суду Павла Вовк. За його словами, у той день (мова про 16 липня 2020 року), коли заступник генпрокурора Андрій Любович підписав підозри суддям ОАСК і намагався внести інформацію про підозри до Єдиного реєстру досудових розслідувань, він зрозумів, що його флешка заблокована. Однак після звернення з відповідним рапортом флешку відразу розблокували.

На той момент процесуальне керівництво здійснювали прокурори ОГП, але тодішній керівник департаменту Офісу генерального прокурора з посиланням на вказівку керівництва заборонив своїм підлеглим брати участь у врученні підозри.

У січні цього року Ірину Венедіктову викликали на допит НАБУ. За даними ZN.UA, приводом для допиту Венедіктової могла стати справа про можливе втручання ексгенпрокурора в діяльність прокурора Андрія Любовича у справі колишнього голови ОАСК Вовка.

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