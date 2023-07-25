САП перевіряє зникнення даних з телефону у справі про ймовірне втручання в роботу Венедіктової, - Клименко (оновлено)
У САП перевіряють зникнення даних з телефону про можливе втручання в роботу ексгенпрокурора Ірини Венедіктової.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ZN.ua розповів керівник САП Олександр Клименко.
На питання, де зараз телефон Венедіктової, який мав би проходити як доказ у справі колишньої генпрокурорки, Клименко відповів, що таке провадження справді існує і в ньому є телефон, але він не належить Венедіктовій.
"Але на ньому, згідно з матеріалами кримінального провадження, мало би бути збережено низку записів, що стосуються розмов попереднього генерального прокурора. Зміст цих розмов мені на даний час невідомий", - зазначив Клименко.
Він пояснив, що коли очолив САП, то вивчав і заслуховував усі кримінальні провадження. І під час заслуховування відділу детектива Олександра Омельченка встановив, що в одному з проваджень, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом втручання, але вже в діяльність генерального прокурора, є телефон, на якому є записи розмов, що їх невстановлені особи використовували нібито для впливу на попереднього генерального прокурора.
"Під час заслуховування з’ясувалося, що телефон знаходиться за межами САП і НАБУ. За версією прокурорів, він зберігався подалі від Києва через війну. Після того, як за кілька днів телефон усе ж з’явився у матеріалах кримінального провадження, він був заблокований, а пароль від телефону зник. За поясненнями прокурорів, вони або не слухали записів, перш ніж направити на експертизу, або ж просто забули їхній зміст", - додав Клименко.
Крім того, за словами глави САП, експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (керівник Олександр Рувін. - Ред.), який проводив експертизу, також не пам’ятає пароля від телефону. При цьому змісту розмов, які були на записах, не пригадує, і чому змісту розмов не відобразив у самій експертизі, пояснити не може.
Глава САП додав, що детективи підрозділу НАБУ (йдеться про підрозділ під керівництвом Бориса Індиченка. - Ред.), які здійснювали досудове розслідування в цьому провадженні, як і їхні керівники, також нічого не змогли пояснити як щодо телефону, так і щодо провадження загалом. Відбувалося це, як зазначив Клименко, ще до призначення нового директора бюро.
"Після встановлення цих фактів групу прокурорів і групу детективів було змінено, а телефон передано до НАБУ для розблокування. На даний час, за моєю інформацією, в справі самого колишнього генерального прокурора так і не допитали щодо деталей та обставин. Телефон уже розблокований, і ми маємо встановити зміст записів, їхню справжність і відсутність несанкціонованих втручань у телефон з метою змінити чи замінити вказані записи, розслідування триває. Але у справі дійсно дуже багато дивних збігів, які навіть більше схожі на закономірності. Тому не виключено, що в цій справі доведеться також розслідувати дії детективів і прокурора", - підсумував Клименко.
Нагадаємо, раніше Андрій Калужанський заявив в інтерв’ю ZN.UA, що НАБУ продовжує розслідування кількох справ по факту втручання в діяльність прокурора, що могло перешкодити врученню підозри суддям нещодавно ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва у справі плівок керівника суду Павла Вовк. За його словами, у той день (мова про 16 липня 2020 року), коли заступник генпрокурора Андрій Любович підписав підозри суддям ОАСК і намагався внести інформацію про підозри до Єдиного реєстру досудових розслідувань, він зрозумів, що його флешка заблокована. Однак після звернення з відповідним рапортом флешку відразу розблокували.
На той момент процесуальне керівництво здійснювали прокурори ОГП, але тодішній керівник департаменту Офісу генерального прокурора з посиланням на вказівку керівництва заборонив своїм підлеглим брати участь у врученні підозри.
У січні цього року Ірину Венедіктову викликали на допит НАБУ. За даними ZN.UA, приводом для допиту Венедіктової могла стати справа про можливе втручання ексгенпрокурора в діяльність прокурора Андрія Любовича у справі колишнього голови ОАСК Вовка.
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У «вяличного» запаморочилося і він почав мироточити, в присутності усих…
Ilya56 | https://defence-line.org/2023/07/polskie-associacii-chast-2/#comment-491503 25.07.2023 at 12:45 | https://defence-line.org/2023/07/polskie-associacii-chast-2/?replytocom=491503#respond Відповіcти
Ну по рухнувшему мосту все проще - там будет виноват водила этого самосвала. После "ремонта моста" у него была, как написали в нете, установлена грузоподъемность 7 т., самосвал вез песок и весил 42 т. Зелень не ВиноУватая! Ну а про Пороха тут уже писали эту инфу, дам как она звучит на tZE-info, кстати нигде больше данная инфа опубликована не была:
"24.07.2023
Вчора ввечері в ОПУ відбулась нарада у Зеленського (Єрмак відсутній) в присутності Ростислава Шурми, Олега Татарова та представників ДПСУ, МВС. СБУ, яким дано доручення розпочати комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій які так чи інакше пов'язані з Петром Порошенко."
https://defence-line.org/2023/07/polskie-associacii-chast-2/
Пильнуймо Україну від трутнів!!
Це ж 21 вік, діють закони фізики!!