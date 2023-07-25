Череватий про вибиття ворога з-під Андріївки: Допоможе завершити операцію по оточенню Бахмуту
Вибиття ворога із позицій у районі Андріївки на Донеччині може допомогти завершити операцію по оточенню Бахмуту.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вона (Андріївка. - Ред.) як і будь-які населені пункти навколо Бахмуту дозволяють завершувати операцію по оточенню Бахмуту і витіснити або взяти в кільце ворога", - сказав він.
Череватий додав, що у ворога вже зовсім немає зверхності, окупанти дуже добре готуються, заміновують позиції, тому перед штурмовими операціями всі підрозділи проходять потужну підготовку і злагодження.
"В тому числі як проходити мінні поля, протитанкові рови, в тому числі використовуючи надані німецькі Biber (містоукладач. - Ред.)", - додав спікер.
Раніше представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов поінформував, що противник вимушено відійшов із позицій у районі Андріївки. Він також зазначив, що українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті. Згодом у Силах оборони уточнили, що захисники України змогли просунутися на 500 метрів вздовж лінії фронту у районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.
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