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Новини Війна
13 023 17

Череватий про вибиття ворога з-під Андріївки: Допоможе завершити операцію по оточенню Бахмуту

бахмут

Вибиття ворога із позицій у районі Андріївки на Донеччині може допомогти завершити операцію по оточенню Бахмуту.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вона (Андріївка. - Ред.) як і будь-які населені пункти навколо Бахмуту дозволяють завершувати операцію по оточенню Бахмуту і витіснити або взяти в кільце ворога", - сказав він.

Череватий додав, що у ворога вже зовсім немає зверхності, окупанти дуже добре готуються, заміновують позиції, тому перед штурмовими операціями всі підрозділи проходять потужну підготовку і злагодження.

Читайте також: На Лимано-Куп’янському напрямку за добу ЗСУ ліквідували 22 окупанти, знищили три танки та польовий склад з боєприпасами, - Череватий

"В тому числі як проходити мінні поля, протитанкові рови, в тому числі використовуючи надані німецькі Biber (містоукладач. - Ред.)", - додав спікер.

Раніше представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов поінформував, що противник вимушено відійшов із позицій у районі Андріївки. Він також зазначив, що українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті. Згодом у Силах оборони уточнили, що захисники України змогли просунутися на 500 метрів вздовж лінії фронту у районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку ЗСУ використовують тактичне новаторство, щоб просуватися з мінімальними втратами, - Череватий

Автор: 

Бахмут (1560) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+10
ЗСУ з півдня зайшли в Кліщеєвку і разбили россійских десант
https://pbs.twimg.com/card_img/1683790709533319169/5dFyS6ux?format=jpg&name=900x900
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25.07.2023 14:54
+7
У нас уже був один ******, що кожен день до Луганська доходив. Може і Череватому варто прикрити писок?
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25.07.2023 15:06
+6
головне висоти..контроль висот ...в районі Роботине окупанти тримають висоти і техніка ЗСУ як на долоні видна рашистам
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25.07.2023 14:06
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головне висоти..контроль висот ...в районі Роботине окупанти тримають висоти і техніка ЗСУ як на долоні видна рашистам
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25.07.2023 14:06 Відповісти
Робо́тине - село в Україні, у Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області. ты берега попутал
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25.07.2023 14:40 Відповісти
а вас тут много заблудившихся
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25.07.2023 14:42 Відповісти
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25.07.2023 14:50 Відповісти
Це ти тормозиш. Роботівка( саме так називають це село його мешканці і в окрузі) наведена як приклад.
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25.07.2023 15:04 Відповісти
Роботівка, Полтавська область
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25.07.2023 15:09 Відповісти
Це ти до чого?
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25.07.2023 15:16 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/25/7412817/ "Пот артиллериста бережет кровь пехоты": ВСУ показали работу "Гиацинта"
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25.07.2023 14:45 Відповісти
ЗСУ з півдня зайшли в Кліщеєвку і разбили россійских десант
https://pbs.twimg.com/card_img/1683790709533319169/5dFyS6ux?format=jpg&name=900x900
показати весь коментар
25.07.2023 14:54 Відповісти
У нас уже був один ******, що кожен день до Луганська доходив. Може і Череватому варто прикрити писок?
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25.07.2023 15:06 Відповісти
Всегда ставлю лайк работе ЗСУ. Но при упоминании говномарафона лайка не будет- рыгать тянет.
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25.07.2023 17:01 Відповісти
Может хватит уже про Андреевку. Тоубят целый день как будто Москву взяли. Напоминает Пригожина, который с линейкой возле Бахмута бегал и каждый метр отмечал
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25.07.2023 18:26 Відповісти
учитывая что в районе Сватове дела куда хуже

25.07.2023 19:34

Ворог окупував Новоєгорівку, Сергіївку та Надію.
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25.07.2023 21:53 Відповісти
а твоего собаки в поле доедают
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25.07.2023 21:58 Відповісти
Не ссы папка твой вернётся, правда в виде белых жигулей ))))
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25.07.2023 21:55 Відповісти
 
 