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Новини Війна
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Сили оборони за тиждень знищують до 5 ворожих станцій РЕБ на Сході, - Череватий

реб,борісоглєбськ

Ворожі комплекси РЕБ є одними з пріоритетних цілей для нашої артилерії на Сході України.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насправді, на жаль, у ворога одна з речей, яка досить добре розвинута, - це радіоелектронна боротьба, тому комплекси РЕБ є одними з пріоритетних цілей для нашої артилерії, для наших ударних дронів. Тому щотижня знищуються декілька таких різного типу РЕБ, починаючи від станцій протибатарейної боротьби "Аістьонок", до таких більш потужних, як "Борисоглєбськ", "Леєр", "Житєль". Їх десь до п'яти в середньому в тиждень знищують на нашому напрямку Сили оборони", - поінформував речник.

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Раніше повідомлялося, що бійці ССО та артилеристи знищили ворожі комплекси РЕБ "Тріада" та "Леєр-2" поблизу Бахмуту.

Автор: 

знищення (7216) Череватий Сергій (166)


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ого
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25.07.2023 14:43 Відповісти
Це добре!
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25.07.2023 15:17 Відповісти
Блін, скільки їх у ********* ??
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25.07.2023 17:55 Відповісти
після того як побачив "Єдині новини" зрозумів що це сумнівна інформація імені єрмака/подоляка.
Хоча хочеться вірити що і весільні дрони існують масово
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15.08.2023 17:24 Відповісти
 
 