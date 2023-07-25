Сили оборони за тиждень знищують до 5 ворожих станцій РЕБ на Сході, - Череватий

Ворожі комплекси РЕБ є одними з пріоритетних цілей для нашої артилерії на Сході України.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насправді, на жаль, у ворога одна з речей, яка досить добре розвинута, - це радіоелектронна боротьба, тому комплекси РЕБ є одними з пріоритетних цілей для нашої артилерії, для наших ударних дронів. Тому щотижня знищуються декілька таких різного типу РЕБ, починаючи від станцій протибатарейної боротьби "Аістьонок", до таких більш потужних, як "Борисоглєбськ", "Леєр", "Житєль". Їх десь до п'яти в середньому в тиждень знищують на нашому напрямку Сили оборони", - поінформував речник.

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Раніше повідомлялося, що бійці ССО та артилеристи знищили ворожі комплекси РЕБ "Тріада" та "Леєр-2" поблизу Бахмуту.